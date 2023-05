Valeria Lynch se quedó sin abogada en medio del conflicto con Cau Bornes y su hija Tais

Elba Marcovecchio contó por qué dejó de ser la abogada de Valeria Lynch (Video: "Socios del Espectáculo", El Trece)

Semanas atrás, se desató una interna familiar con Valeria Lynch cuando su exmarido, Cau Bornes, aseguró que la cantante había echado a su hija Tais de su casa por problemas en la convivencia con su actual pareja, el líder de Attaque 77. “Hace un año y medio se fue y se vino a vivir conmigo. Mariano (Martínez) tenía un problema de Covid y Tais le pedía que se ponga el barbijo, y ella le dijo ‘Nena, si no te gusta, andate’”, contó el brasileño y consideró: “Es una madre de marketing. No hay nada peor que engañar el corazón de una hija lastimada”.

La joven de 21 años se había quedado a vivir con la artista en plena pandemia y luego de la separación de su padre. Tais tenía cinco cuando su madre Tamara Castro recién había fallecido y le preguntó a Valeria si quería ser su mamá. “Y ella (por Valeria) le contestó que era la hija que nunca tuvo. ¿Y ahora la bloqueó?”, dijo Cau sobre el escándalo que vive con su expareja.

Al conflicto familiar de Valeria Lynch y al divorcio millonario con Bornes, se le suma otro problema más a resolver: ahora se quedó sin representación legal ya que Elba Marcovecchio decidió dejar de ser su abogada y alejarse por completo de la artista. “Tuvimos la conversación que teníamos que tener”, aseguró la abogada sobre la desvinculación.

“A veces uno toma criterios distintos. Es decir, yo estuve con Valeria cuatro años, en donde Valeria no tuvo ningún embargo, ninguna medida cautelar y pese al gran trabajo que hizo la representación letrada de Cau, hemos ganado todas las causas”, explicó la esposa de Jorge Lanata en un móvil en Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece. “Entonces, llega un momento en que decís ‘yo muestro resultados’, y trabajo con resultados, no por nada soy de Estudiantes, soy Bilardista, ¿no? Yo trabajo con resultados, entonces, bueno, cuando surgen cortocircuitos… Es una cuestión de que yo vendo resultados, vender es una manera de decir. Quien se sienta acá en el estudio, obviamente con ética, todo con un trabajo limpio, pero yo busco siempre ganar el partido”, continuó Marcovecchio.

Tais en el centro, junto a su padre Cau Bornes, y su exmadrastra Valeria Lynch

La abogada reveló que hubo un “cortocircuito”, pero no quiso dar más detalles al respecto. “Yo no miento, no te voy a decir una cosa por otra. Acá el punto es que no te lo puedo decir por confidencialidad, porque pese a que la relación se rompió, es un deber de confidencialidad que tengo siempre”, respondió cuando le preguntaron al respecto.

Entonces, en el programa de espectáculos se refirieron a una supuesta reunión de Valeria Lynch con el abogado Fernando Burlando días atrás. “Para mí la persona que se sienta acá donde está Wally (el movilero) pasa a ser parte de mí, yo lo defiendo con todo mi ser y tengo que estar cómoda”, interrumpió Elba y agregó: “Valeria comenzó la relación conmigo cuando yo estaba en el estudio, eso fue lejos y hace tiempo. Estamos en el 2023 y yo me fui del estudio en el 2021, pasó mucha agua bajo el puente”.

Por su parte, no quiso referirse a su actual vínculo con el abogado, cuyo estudio abandonó dos años atrás. “El tema con Fernando es un tema vintage en el cual quedó obviamente, la relación está rota y punto final”, aseguró.

“Las dos somos profesionales, que una relación llegue a un fin no significa que vuelen platos o lo que sea. Llegó a su final y punto y nada más que eso. Tuvimos la conversación que teníamos que tener”, insistió Elba Marcovecchio sin dar mayores precisiones sobre su desvinculación como abogada de Valeria Lynch.

