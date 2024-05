Battaglia reavivó la polémica de su salida de Boca Juniors, habló sobre Riquelme y apuntó contra Ameal: “No sé qué hace ahí”

Sebastián Battaglia tuvo un corto paso como entrenador de Boca Juniors entre 2021 y 2022, donde ganó dos títulos (Copa Argentina, Copa de la Liga). Tras la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores fue despedido por el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme. A pesar de que el ex centrocampista pensaba que su proyecto futbolístico podía potenciarse, desde la CD lo cesaron en su cargo y la relación entre las partes no quedó de la mejor manera.

“Nunca me dijeron que me despedían por una declaración. La figura de Román es muy fuerte dentro del club, sabemos lo que es, entonces va a hacer que sea todo más difícil. Yo soy parte de la historia del club y defiendo mi pensamiento, puedo sentarme a discutir de fútbol en una mesa con él y con quien sea. Después podemos coincidir en jugadores o decisiones o no”, fue una de las primeras sentencias de Battaglia, invitado en el programa F12 de ESPN. Se mencionó en aquel momento que el Consejo lo había desplazado por una conferencia de prensa en la que se había quejado por la falta de refuerzos, a lo que expresó: “La necesidad de pedirlos fue una realidad. Después se pueden agarrar de algo como para aprovechar el momento y hacer que uno sea echado”.

Además, diferenció su conducción técnica con la de su sustituto Hugo Ibarra: “Mi llegada fue pensada como un proyecto, por eso tuve a mi preparador físico y cuerpo técnico. Llegás a Reserva para después estar en Primera, se dio de esa manera y eso lo reconozco. Tiene forma de proyecto, tiene seriedad, el club va por ese lado. Conocí a todos los chicos de inferiores, muchos llegaron y se instalaron, otros se fueron afuera”.

En tanto, se refirió a un mito instalado en Boca desde hace tiempo: “¿Si me sugerían poner jugadores? Siempre hay charlas de fútbol, podés coincidir o no. Después termina decidiendo el entrenador. Es imposible no tener charlas de fútbol. Si me dicen que tiene que jugar tal jugador, me tienen que argumenbtar por qué y yo diré lo que veo, que estoy en todos los entrenamientos y que está mejor otro. La decisión es mía”. Y completó: “Te podés equivocar porque nadie tiene la verdad. No te va a asegurar ganar ni el técnico de mayor experiencia ni el que viene de la Reserva”.

Por otra parte, cuando le mencionaron a Jorge Amor Ameal (presidente durante su mandato como DT y actual vice primero), arremetió: “Nunca hablé con él. No sé qué hace ahí. Una vez declaró que me recordaba como que era un buen jugador. La verdad no volví a hablar ni lo volví a llamar, pero no me pareció correcta esa declaración, creo que fue una falta de respeto. Quedó ahí. De fútbol con Ameal nunca hablé”.

Respecto al momento en el que lo echaron de su cargo, manifestó: “Yo pensaba todo lo contrario, estábamos en crecimiento. En el mejor momento nuestro a nivel futbolístico y desde lo grupal. Justamente todo lo anterior fue un proceso para llegar a eso. Lamentablemente Boca es una vorágine y los procesos y proyectos no se llegan a cumplir, se cortan a la mitad, en meses”. Battaglia celebró en la Copa Argentina que Boca había iniciado con Miguel Ángel Russo y arrancó el Campeonato 2022 que consagró a Ibarra. El único torneo que Seba completó fue el de la Copa de la Liga.

“Hay momentos en los que uno sabe que el plantel no responde y que no se puede revertir. En actitudes dentro de todo el proceso, no de un partido puntual”, aseveró el estratega de 43 años que tuvo su última experiencia en Huracán.

E insistió: “Hay formas y formas de quedar eliminados. Con Corinthians, más allá de analizar el juego, si mereciste o no, quedamos eliminados por penales, dejando una imagen de crecimiento. Habíamos ganado la Copa de la Liga. A nivel grupal y equipo íbamos en crecimiento. Contra Santos, Boca no tuvo una buena imagen. River con Palmeiras lo fue a buscar (ambas semifinales de Copa Libertadores 2020). Al fin y al cabo los dos quedaron eliminados, pero la imagen no es la misma”.