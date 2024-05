El festejo en Las Vegas que organizó el actor Ryan Reynolds para el plantel del Wrexham tras el ascenso: la camiseta de Maradona que lució un jugador

El plantel de Wrexham, de fiesta en Las Vegas

El Wrexham AFC, equipo de fútbol galés propiedad de las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds (Deadpool) y Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia), celebró su ascenso a la League One, la tercera división del fútbol inglés, por segunda vez consecutiva con una extravagante fiesta en Las Vegas. Este año, el equipo logró finalizar segundo en la League Two, sumando un total de 88 puntos, tras haber obtenido 26 victorias, 10 empates y 10 derrotas, una hazaña que marca su retorno a este nivel después de 19 años.

La celebración en La CIudad de Pecado destacó por incluir imágenes del equipo disfrutando en reconocidos clubes nocturnos y otras lujosas amenidades de la ciudad. A diferencia del año pasado, donde las festividades se limitaron a fiestas en la piscina y cenas de lujo, este año se anticipan celebraciones aún más grandes. La decisión de premiar al equipo con este viaje subraya el apoyo continuo y el entusiasmo de Reynolds y McElhenney por el éxito de su equipo.

A lo largo de las celebraciones, varios jugadores del Wrexham, incluido el capitán Luke Young, y otras figuras destacadas como James McClean y Steven Fletcher, han utilizado las redes sociales para compartir momentos de su experiencia en Las Vegas. McClean (se subió al avión con una re-edición de una camiseta de la selección argentina, la misma que utilizó Diego Maradona en el Mundial de 1994), conocido por sus habilidades en el campo, fue uno de los que reveló la extensión automática de su contrato, mientras que a Fletcher se le ofreció un nuevo acuerdo dentro del equipo.

El ascenso del Wrexham AFC no solo simboliza un triunfo deportivo sino también el inicio de una nueva era bajo la dirección de Reynolds y McElhenney, quienes han impulsado la visibilidad y el rendimiento del club desde su adquisición y la creación de una serie que muestra el día a día del plantel en su luchar por llegar a la Premier League.

Sin embargo, el éxito también viene acompañado de decisiones difíciles, como la liberación de ocho jugadores, incluido Young y el especialista en tiros largos Ben Tozer, decisiones que señalan el final de su etapa con el equipo galés. La nómina de deportistas que deberán buscar nuevos rumbos la completan los defensores Aaron Hayden, Callum McFadzean, Ordan Tunnicliffe y Dan Davies, el arquero Rob Lainton y el centrocampista Owen Cushion.

Para celebrar el ascenso de la pasada temporada, Ryan Reynolds, conocido por hacer de Deadpool y otras películas de renombre, pagó un viaje de cuatro días para todos los integrantes del primer equipo de los Dragones Rojos, quienes bebieron tragos en la Wet Republic Ultra Pool en el hotel MGM Grand. También cenaron en el exclusivo restaurante Hakkasan, una renovada marca de fusión asiática con sede en Londres que tiene una sucursal en el citado hotel de Las Vegas.

El ascenso a la League One le aseguró al Wrexham un lugar en una categoría superior del fútbol inglés por primera vez desde la temporada 2004/2005. Desde que Reynolds y McElhenney tomaron el mando del club en febrero de 2021, con una inversión de 2.5 millones de dólares, la institución galesa ha visto una notable transformación. Su ascenso a la League One se remonta a un excepcional rendimiento en la temporada previa, sumando 111 puntos en la National League, estableciendo un récord absoluto para el fútbol inglés en un campeonato de 46 partidos. Bajo la dirección técnica de Phil Parkinson, el equipo ha conseguido posicionarse a solo dos ascensos de alcanzar la cumbre del fútbol inglés, la Premier League.

Las fotos del plantel de Wrexham celebrando en Las Vegas:

