Matías Defederico blanqueó a su novia y se confirmó que era amiga de Cinthia Fernández

Matías Defeferico blanqueó a su novia y se confirmó que era amiga de Cinthia Fernández

Hace unos días, Cinthia Fernández recibió una de las noticias más esperadas desde hace varios años. Tras un extenso tiempo de enfrentamientos sobre la custodia y manutención de sus hijas, finalmente llegó a un acuerdo legal con su expareja Matías Defederico. La bailarina y el exfutbolista se separaron en 2018 y desde entonces estaban enfrentados judicial y mediáticamente por la cuota alimentaria correspondiente a las gemelas Charis y Bella, de 10 años, y Francesca, de 9, las tres hijas que tuvieron mientras estuvieron juntos.

En este contexto, y después de haber resuelto la situación legal, Matías Defederico confirmó públicamente su nueva relación, con una joven llamada Agustina, quien casualmente es una de las madres de las compañeras del colegio al que asisten sus hijas.

“Resolvió la situación con Cinthia y Defederico blanqueó su vínculo con la madre del colegio de las nenas, que es amiga de la panelista”, confirmó Rodrigo Lussich al aire de Socios del Espectáculo (El trece). Acto seguido, el conductor agregó: “Matías subió esta foto en la parrilla que dice: ‘Porque se cierra una puerta y se abren mil, gracias siempre a vos’. Lo hizo en agradecimiento porque se la sacó ella”.

Matías y Agustina, superenamorados

El tema ya había tenido una breve exposición mediática, que en su momento pasó como una de las tantas peleas entre los ex, pero ahora cobra relieve debido al posteo de Defederico. En noviembre del 2020, cuando Cinthia era panelista de LAM, se mostró furiosa con el padre de las menores. “Hablé con ella y le dije que tuvo cero códigos. Me dijo que no lo supo manejar. Son dos boludos de 30 años”, explicó, por entonces, la bailarina al hablar del tema en el programa de Ángel De Brito.

Según contó Fernández en aquel momento, su enojo fue porque supo que hicieron colecho con una de sus hijas. “No le da la cabeza. A ninguno de los dos. Con la hija de ella no hizo eso. Lo hicieron con mi hija. Y no le explicaron nada. ¡Él como padre! Porque las nenas pasan a ser familia. Hay un proceso que se lo tenés que explicar”, insistió.

A continuación, la producción del programa compartió una foto de la nueva novia de con Cinthia confirmando que sí se conocían. “Yo la reconozco, eh...”, sostuvo la bailarina y en la postal se vio que estaban sentadas al lado. “No solo la conozco. Era amiga, venía a mi casa a tomar mate. He hablado mil veces con ella del divorcio. La hija de ella es la mejor amiga de mis hijas. Es tremendo. No entiendo cómo fue, porque él no va nunca al colegio”, sumó.

“No es que me moleste que esté con esta chica. No estoy celosa. Nada más lejos. A mí lo que me molestó fue el manejo con mi hija y tengo razón porque hay un vínculo. Creo que hay cosas por explicar y cierro esa explicación...”, insistió la mediática y confirmó que habló con sus hijas: “Yo charlé con las nenas. Siempre lo tengo que hacer yo. No me hicieron preguntas, pero yo decidí como madre hablarlo, porque pasa de ser tu amiga a otra cosa y hay que explicárselos a los chicos. No es que le podés generar un trauma ni nada, si se lo explicás bien, lo entienden”, manifestó allá por 2020.

Por último, la panelista reveló otras intimidades de la situación: “Me llamó el exmarido de ella. Me mandó mensajes del tipo: ‘Qué vergüenza lo de nuestros ex’. Le clavé el visto, no le voy a contestar, no soy desubicada ni soy de caer tan bajo como ellos...”, sostuvo, y concluyó: “Ellos están hace un año juntos ya. Nos hemos juntado ella y yo antes de la cuarentena, así que imaginate las cosas que le dije del divorcio y ahora no sé que le habrá contado”.