Jorge Rial fue dado de alta de su internación en Colombia: “Ya todo no será igual”

Jorge Rial (Gustavo Gavotti)

Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y debió ser hospitalizado. El conductor de Argenzuela tiene 61 años y ya tuvo algunos problemas coronarios en el pasado, por los que debieron colocarle dos stents. Desde el sábado está internado en la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero de Bogotá. Lo acompañan sus hijas, Morena y Rocío.

Si bien se vivieron momentos de tensión con respecto a su salud, hoy finalmente fue dado de alta y él mismo lo anunció con un posteo en sus redes sociales. “Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad”, escribió el periodista junto a una postal de la cama en la que estuvo peleando por recuperarse.

“A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”, cerró el escrito, feliz con la noticia de su recuperación.

La foto con la que Jorge Rial dio la noticia de su alta médica (Instagram)

Ya durante la tarde del jueves, Rial había dado indicios de mejoría cuando compartió una foto de un vaso con café desde la clínica. “Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa)”, aseguró en tono humorístico en una historia de Instagram. Además, habló de su estado de salud y realizó algunos agradecimientos a quienes lo están cuidando mientras transita la internación en Bogotá: “Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la Clínica del Country”.

Quien también viajó a Colombia por pedido del periodista fue el doctor Guillermo Capuya. En diálogo exclusivo con Teleshow, el especialista reveló cómo fueron esos primeros momentos. “El día sábado Jorge me envió un mensaje diciendo que estaba en una clínica en Bogotá; yo sabía que se iba de viaje pero no sabía a dónde. Por mensaje de WhatsApp me dijo que se había sentido mal, que estaba en la clínica y que le iban a hacer unos estudios. Lo que le hicieron se llama cinecoronariagrafía, que estudia las arterias del corazón. Pero me dijo que estaba bien. Le digo: “Jorge, si querés que vaya avisame”, porque estaba solo, entonces me dijo: “No, hago el estudio y después te llamo”. Pero la verdad es que al rato me llamaron porque se había complicado su situación”, explicó su médico personal.

Entonces contó en detalle cómo fue el procedimiento: “Jorge tenía una arteria ocluida, se le colocó un stent y esa arteria quedó perfectamente permeable. Así que bueno, me fui quedando más tranquilo y decidí viajar a Colombia”. Allí, en la ciudad de Bogotá, se encontró con Morena y Rocío, las hijas del periodista quienes también viajaron a acompañar a su padre.

El posteo de Morena, tomándole la mano a su padre (Instagram)

“Él sintió algo atípico, es a veces difícil estando de vacaciones reconocer que te está pasando algo. Y esos primeros minutos pueden ser fatídicos, son muy importantes, son minutos de oro que pueden evitar incluso la muerte de una persona. Rial tuvo un problema muy serio en esa clínica, pero justamente estaba en el lugar indicado en el momento indicado y con la gente adecuada para resolver ese problema”, aclaró el médico y recomendó así, la importancia de estar atentos a las alarmas y dolencias que el cuerpo manifiesta.

