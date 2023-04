Exclusivo: la esposa del Ogro Fabbiani rompió el silencio sobre la ausencia del exfutbolista en la fiesta de 15 de su hija

El Ogro Fabbiani y Gimena Vascón están juntos hace más de diez años y son padres de Santino y Ámbar

Este sábado, Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Ogro Fabbiani, cumplió 15 años y lo celebró a lo grande en un lujoso salón de fiestas ubicado en Benavidez. Aunque un escándalo familiar estuvo envuelto en polémica porque el padre de la cumpleañera no asistió a la celebración. Con el correr de las horas, casi todos los protagonistas decidieron hablar públicamente al respecto y contar qué está pasando.

El Ogro Fabbiani no estuvo presente en el cumpleaños de su hija pero sí lo hizo Gimena Vascon, su pareja hace diez años junto a Santino y Ámbar, sus hijos con el exfutbolista. “Fue decisión de Uma no invitarlo por una discusión que tuvieron hace un tiempo y que hizo que se distancien. Algo muy triste y doloroso para todos en la familia”, comenzó diciendo la pastelera en diálogo con Nancy Duré para Teleshow.

Y siguió: “Desde nuestra parte y junto con Amalia intentamos que se reconcilien, pero es una edad muy difícil la adolescencia. Ojalá el tiempo ayude a que puedan recomponer la relación tan linda que siempre tuvieron”. En ese sentido, Gimena explicó que siempre apostó por unir a la familia y el buen vínculo con Granata. “Desde que conozco a Cristian siempre traté de separar los problemas de los adultos y tengo una excelente relación con ella”, concluyó.

Este medio también intentó comunicarse con Cristian Fabbiani aunque se negó: “No quiero hablar por respeto a mi hija”, se excusó. Cabe destacar que el actual director técnico sí se había expreso al respecto mostrando que algo no estaba bien en su vínculo aunque luego se arrepintió y eliminó el posteo. Y al poco tiempo volvió a manifestarse en sus redes sociales.

Algunas fotos del festejo de 15 de Uma

“23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primer hija mujer️, UMA️. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, aseguró el jugador.

Y siguió: “Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con 3 hijos soñados”, siguió y cerró firme: “Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados. El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña a hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama UMA. Que siempre que seas feliz hija papá te ama”, cerró.

Quien también se expresó fue Uma en LAM (América). Allí la menor reconoció que la relación con su papá no está en el mejor momento. “Estoy enojada con él, las cuestiones prefiero dejarlas en privado. Hubiese sido mejor que él también lo dejara en privado, porque siento que fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme: ‘Feliz cumpleaños’, por ejemplo. Y no lo hizo. Pero bueno”, comentó la joven de 15 años sin dar más detalles.

