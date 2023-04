Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, cumple 15 años: los nervios, los looks y los invitados famosos

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, cumple 15 años (Video: Secretos verdaderos. América)

La relación entre Amalia Granata y Cristian Ogro Fabbiani pasó por todas las emociones posibles. Y a pesar de los malos momentos y de algunos escándalos mediáticos, el nacimiento de Uma los unió para siempre. Y aquella niña que el mundo del espectáculo vio crecer, en las primeras horas del domingo 23 cumple15 años y lo está celebrando con familiares y amigos en un salón de Benavidez.

Antes de empezar los festejos formales, mientras los invitados iban llegando al lugar, madre e hija dieron un móvil juntas a Secretos Verdaderos (América) donde compartieron sus emociones y algunos detalles de cara a una fecha muy especial, con tres cambios de vestuario y un mundo de sensaciones “Hacer una fiesta es un estrés, pero llegué con todo a tiempo”, dijo Amalia. Y Uma agregó: “Es una fiesta que espero desde los siete años y finalmente llegó. Estoy nerviosa, pero a medida de la noche voy a estar mejor”, aventuró la quinceañera en el móvil con Alejandro Guatti.

Con la felicidad pintada en el rostro, la legisladora por Santa Fe contó con orgullo algunos detalles de la jornada. ”Hace un montón que viene preparando esta fiesta, tiene tres cambios, yo tengo uno solo y no lo puedo creer”, señaló entre risas, mientras su hija mostraba uno de los looks, un vestido corto de lentejuelas y botas negras.

“Cambié de opinión un montón de veces, este no lo iba a usar”, admitió la joven, que además del tradicional vestido blanco de la fiesta lucirá también un motivo para la segunda parte de la fiesta. “Estuve en cada detalle, es agotador”, reveló Granata. “Ella es muy grandota, muy alta, con tacos me lleva una cabeza. Es super morena, no cualquier cosa va con la piel. Hay que tener cuidado con los colores, con el calzado. El vestido principal es soñado y el último es más relajado porque va por zapatillas”.

La fiesta de 15 de Uma, la hija de Amalia Granata, desde adentro

A continuación, Uma contó que añoraba con tantas ganas sus 15 que desde muy chica fue observando videos en YouTube de diferentes festejos para así configurar su cumpleaños ideal. Agregó que iba a bailar el vals con su hermano Roque, hijo de Amalia y Leo Squarzon, porque “lo estuvo practicando”. Y la diputada contó que iban a ser 140 invitados, 100 amigos de Uma y el resto adultos con solo dos famosos: Baby Etchecopar y Marcelo Polino: “Sin compromisos, los más allegados y los que tenían que estar”, graficó.

Desde el piso, Gabriel Oliveri les pidió a cada una que dijeran qué admiraban de la otra. “Lo buena que es, muy sana, súper sensible, muy compañera y compinche mía. Ahora más que antes, porque salimos a comprar ropa juntas, les presto ropa, carteras. Es una nena noble que no tiene maldad, y eso es lo que una quiere de sus hijos”, dijo Amalia al borde de las lágrimas.

“Me ayuda mucho, si hay algo que no es posible va y lo intenta”, respondió Uma. “Siempre busca lo que es bueno para mí, y si no, busca de vuelta. Nunca se da por vencida”, agregó, y recibió un beso de su madre. También mostraron el tatuaje con el que sellaron para siempre su amor: un corazón con las fechas de nacimiento intercambiados.

Más adelante, Amalia contó que habían llegado bien temprano al salón en un remís para asegurarse que todo estuviera según lo planeado. Y que movilizada por la fecha, ese viaje le recordó al nacimiento de Uma. “Estaba en Rosario, me acompañó mi mamá, y rompí bolsa en el taxi camino al sanatorio. Hice todo el trabajo de parto con mi mamá que es una genia y a las dos de la mañana nació la niña”, rememoró.

Al finalizar el móvil con Daniel Ambrosino, a cargo del histórico programa de Luis Ventura, Uma dio algunos detalles de la fiesta. Contó que contrataron un colectivo para que puedan asistir todos sus amigos y que los padres no se vean en la obligación de llevarlos y traerlos. Y reveló que solo puso dos condiciones a la hora de la comida de la recepción: que hubiera isla de sushi y de comida mexicana. “Después no pedí mucho más, hay lo que le gusta a todo el mundo”, cerró.

