Daniela Celis aclaró por qué faltó a la inauguración de la verdulería de Thiago Medina

Daniela Celis explicó por qué faltó a la inauguración de la v erdulería de Thiago Medina (Foto: Instagram)

Desde que terminó Gran Hermano, el exitoso ciclo de Telefe, cada uno de los participantes tomó diferentes rumbos en material laboral. Si bien la mayoría se volcó hacia los medios, este no fue el caso de Thiago Medina, el joven que trabajaba en el Mercado Central y vivía en una casa muy precaria junto a su familia.

A Thiago, el reality le cambió la vida. Si bien apenas salió del certamen, lo ayudaron a reformar parte de su casa, también comenzó a trabajar realizando distintas presencias en lugares públicos que le permitieron abrir su propia verdulería. “Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, había comentado el joven en el video de presentación del juego.

Tras su ingreso, explosión mediática, y luego su egreso, Thiago recordó: “Me anotaron mis hermanas, yo venía de jugar a la pelota, se anotaron ellas también pero no las llamaron. Me cambió la vida una banda. Me gusta más estar acá afuera, la gente me trata bien, el barrio me trata re piola si hasta me recibieron con murga”, confesó en una entrevista con Biri Biri, programa de streaming que conducen La Tía Sebi, Stefano de Gregorio, Mica Lapegüe y Julieta Puente en República Z, apenas salido de la casa.

Así es como el hecho de poder inaugurar su propio local de frutas y verduras lo llenó de emoción. También captó la atención de los vecinos de Laferrere que se acercaron a saludarlo, pero además de quienes allí viven también fueron a felicitarlo dos de sus ex compañeros del reality, Romina Uhrig y Alexis Quiroga, el Conejo.

Daniela Celis explicó por qué faltó a la inauguración de la v erdulería de Thiago Medina (Foto: Instagram)

“Me lo propuse y lo pude cumplir”, afirmó el exparticipante en declaraciones al programa A la Barbarossa (Telefe). en momentos en que compartía con quienes allí se encontraban distintas frutas de cortesía. Allí también aclaró que además de este emprendimiento también retomó sus estudios secundarios.

Por su parte, Romina afirmó: “Estoy muy feliz porque sé que lo quería mucho, lo deseaba mucho, además de la casa, y le deseo el mejor de los éxitos”. En tanto, Alexis expresó: “No tenía dudas de que lo iba a lograr, todo tiene su tiempo, y ahora a emprender en algo que es de él y de la familia”.

Como se recordó en ese instante, Alexis había intentado ayudarlo económicamente para el emprendimiento, pero Thiago prefirió hacerlo solo en compañía de sus familiares. “El Cone me quiso ayudar, yo lo re tomé, pero prefería hacerlo solo por mi lado”, aclaró el propietario del local.

Una de las dudas que rondó la apertura tuvo que ver con la ausencia de Daniela Celis, pareja del joven en momentos en que compartían la casa. Sin embargo, ante ello él aclaró: “Ella tenía una reunión de trabajo”, en tanto que Romina, consultada sobre el mismo tema, prefirió no emitir opinión.

Daniela Celis explicó por qué faltó a la inauguración de la v erdulería de Thiago Medina (Foto: Instagram)

Unas horas más tardes, la propia Daniela se expresó a través de sus redes sociales. Con un fuerte descargo, la joven de Moreno expresó por qué no había estado presente en la inauguración de la verdulería de su amigo. “Que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe, el proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quiénes están a su lado”, escribió tajante en un tuit. Y filosa agregó: “Mis felicitaciones fueron por privado como todo lo nuestro”.

Cabe recordar que durante el fin de semana pasado la pareja se mostró junta en la fiesta que organizó Julieta Poggio, otra de las hermanitas finalistas del certamen.

Seguir leyendo: