Billie Eilish, Lil Nas X y lo más destacado en el cierre de Lollapalooza Argentina 2023

Billie Eilish y Lil Nas X son los artistas principales del cierre de Lollapalooza Argentina 2023

Este domingo termina Lollapalooza Argentina 2023. Después de dos jornadas cargadas de música -el sábado se destacaron Tame Impala y Twenty One Pilots- llega esta última vuelta y el final de este megafestival que produce DF Entertainment, estará engalanado con las presencias de Billie Eilish y Lil Nas X como números centrales.

En los últimos seis años, Eilish se posicionó como una de las artistas más talentosas y de las más escuchadas a nivel mundial: éxitos como “Bad Guy” o “No Time To Die” la convirtieron a la estadounidense en un icono global con tan solo 21 años. Sus melancólicas y retorcidas canciones cuentan con el aporte compositivo y de producción de su hermano Finneas O’Connell, quien también suele acompañarla en vivo. Después de que la pandemia frenara su tour anterior, Billie llega a la Argentina a bordo de su aclamado disco Happier Than Ever: cantará desde las 22 en el escenario Flow.

El rapero estadounidense que saltó a la fama mundial con su hit “Old Town Road”, lleva un nombre artístico que está inspirado en el sistema de mensajería instantánea de Internet -Nas- y en Malcolm X. En 2019, Lil Nas X se declaró abiertamente homosexual y desde entonces es un gran defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, haciendo un llamado de atención a la homofobia que existe en la cultura del hip-hop. Su show será a las 21 en el escenario Samsung.

Billie Eilish cantará a las 22 en el escenario Flow

Otros grandes momentos de la jornada final de Lolla estarán a cargo de la chilena Cami -15.45 en el escenario Flow-; los hits cumbieros de Rei -16.45 en el Perry’s- y Callejero Fino -18.45 en el mismo escenario-; la irreverente rapera dominicana Tokischa -20 en el Perry’s-; y dos generaciones de pop argentino a cargo de Diego Torres -17.45 en el Flow- y María Becerra -19.45 también en ese escenario-.

Los primeros shows del domingo serán los de Mía Zeta -en el Flow- y Mora Navarro -Alternative-, ambos a las 12. El cierre definitivo de Lollapalooza Argentina 2023 estará a cargo de Skrillex, desde las 23.30 en el Samsung.

El show de Lil Nas X será a las 21 en el escenario Samsung

El festival se podrá ver en vivo por Flow desde cualquier parte del país y a través de sus cuatro canales (605, 606, 607 y 608). Se transmitirán los shows de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla.

Todos los shows de Lollapalooza Argentina 2023 del domingo 19

Escenario Flow

Mora Navarro. 12 a 12.30

Odd Mami. 13 a 13.30

Gauchito Club. 14.15 a 15

Cami. 15.45 a 16.45

Diego Torres, 17.45 a 18.45

María Becerra. 19.45 a 21

Billie Eilish. 22 a 23.30

Escenario Samsung

Camilú. 12.30 a 13

León Cordero. 13.30 a 14.15

Mother Mother. 15 a 15.45

Conan Gray. 16.45 a 17.45

Kali Uchis. 18.45 a 19.45

Lil Nas X. 21 a 22

Skrillex. 23.30 a 0.45

Escenario Alternative

Mía Zeta. 12 a 12.30

Connie Isla. 13 a 13.30

Judeline. 14.15 a 15

Hot Milk. 15.45 a 16.45

Modest Mouse. 17.45 a 18.45

Polo & Pan. 19.45 a 21

Rise Against. 22 a 23

Diego Torres se presentará a las 17.45 en el escenario Flow

Escenario Perry’s

Soui Uno. 12.45 a 13.30

OH!DULCEARi. 13.45 a 14.30

Muerejoven. 14.45 a 15.30

Rojuu. 15.45 a 16.30

Rei. 16.45 a 17.30

Callejero Fino. 18.45 a 19.45

Tokischa. 20 a 21

Gorgon City. 21.15 a 22.15

Claptone. 22.30 a 23.30

Kidzapalooza

Arjaus Crew. 14 a 14.45

Kabradepatas. 15 a 15.45

Los Fantabulosikos. 16 a 16.45

Mecache Rock. 17 a 17.45

Nilocos. 18 a 18.45

Topa. 19 a 19.45

