La hija mayor de Romina reveló el verdadero motivo por el que su madre ingresó a la casa de Gran Hermano

“Cuando llegó el día de la confirmación la verdad que no lo podíamos creer. Obviamente que somos un equipo, una familia, son mis hijas y me hice cargo de la situación. Estos meses disfruté mucho con mis hijas, siempre acompañado con Marita. Estoy feliz de verla a Romina que está avanzando y está a un paso de la final”, había dicho Walter Festa, exintendente de Moreno, y exmarido de Romina Uhrig, sobre la participación de la exdiputada en Gran Hermano.

Esta semana, después de cinco meses, la participante se reencontró con sus tres hijas -Mía, de 12 años, de su relación anterior, y las pequeñas Nina y Felicitas, de su matrimonio con Festa- en lo que fue una emotiva gala. Desde Navidad que Romina esperaba poder verlas allí adentro. Por ese entonces, le mostraron un video en el que las niñas la saludaban y ella rompió en llanto al notar cuánto las extrañaba, además, en dichas imágenes su hija menor le había dicho “mamá” por primera vez: es que cuando ingresó a la casa más famosa del país, todavía no hablaba.

El reencuentro estuvo cargado de lágrimas, abrazos y emoción. Las chicas estaban acompañadas por Marita, su niñera, a quien Romina le agradeció el gesto de cuidarlas durante todo este tiempo, sabiendo que también su exmarido se estaba haciendo cargo. Al día siguiente, Mía -la mayor, de 12 años- brindó un móvil con su abuela Liliana (madre de Romina), en donde hablaron del especial momento que habían vivido las horas anteriores.

“Le quiero preguntar a la familia, que se ve que son muy unidos, ¿qué es lo que tanto anhela Romi y está luchando?”, preguntó Vicky Xipolitakis durante la entrevista que dieron la madre y la hija mayor de Romina en Cortá por Lozano. “Entró en la casa de Gran Hermano, y no somos nadie para juzgar, pero dejando a las chiquitas tanto tiempo. ¿Qué es lo que ella tanto desea por estar en esa casa de Gran Hermano que todo el tiempo dice ‘Lo hago por mis hijas’?”, continuó la panelista del programa que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe.

De inmediato, la madre de la exdiputada respondió que creía que “ser panelista o algo del medio”, como trabajar en la televisión. “Pienso yo”, agregó y buscó complicidad en su nieta mayor, quien pidió la palabra y agregó, de manera enfática: “Y no depender económicamente de nadie también. Y cumplir su sueño”.

Luego, reveló la profunda charla que tuvo con su madre cuando le planteó que entraría a la casa más famosa del país persiguiendo su sueño y también para poder mantener por sus propios medios a sus tres hijas. “Me comentó todo”, aseguró Mía y siguió: “A mí me dijo que siempre nos iba a saludar, todos los días, para que la tengamos presente. Y que entraba porque es su sueño y no quería depender económicamente de nadie”.

En tanto, recordó que su madre le contó que cuando era chica se había presentado a los distintos castings de Chiquititas y también de Rebelde Way, ambos productos de Cris Morena. “Ella siempre me contaba que quería hacer eso”, dijo quien también aseguró que le gustaría incursionar en los medios cuando sea más grande, pero siguiendo una carrera en el mundo del modelaje.

Por su parte, indicó que el reencuentro con su madre y sus hermanitas fue “muy emocionante” y advirtió que intenta no pensar mucho en el tiempo que hace que no la ve porque se pone triste y le hace mal. En tanto, cuando le preguntaron qué era lo que más extrañaba, respondió: “Su comida”. Desde su ingreso a la casa más famosa del país, la exdiputada es quien se encarga de cocinarle a todos los participantes. En su momento lo hizo con Alfa, y los propios jugadores los apodaban “mamá” y “papá”.

Gran Hermano: Romina habló de su separación con su exmarido

Un mes atrás, Romina había hablado de la separación de Walter Festa, con quien terminó la relación poco antes de entrar a Gran Hermano. Lo hizo después de que la producción del programa más visto de la televisión argentina les otorgara el beneficio de ver una película: en esa oportunidad fue At Midnight (Paramount+),y le hizo recordar los buenos momentos que vivieron como pareja y como familia.

“Ay, no saben cómo extraño. Me agarra desesperación a veces, no quiero ni pensar. Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas. Es por momentos igual -aclaró-. Después me acuerdo (de otras cosas) y ya no. Ayer, por la película, me acordé de cuando nos fuimos de viaje con los chicos, con Mía, con los nenes de él. Me re acordaba de lo lindo que la habíamos pasado. Es como que…”, dijo Romina en diálogo con Julieta y Daniela, que todavía se encontraba dentro del certamen. “Él también te debe extrañar, estuvieron un montón de tiempo juntos”, le comentó la actriz.

“No sé. No creo -respondió Romina- Él estaba re bien, lo veías entero. Yo no lo quería atender de lo mal que me ponía y él estaba enterísimo. Se ve que hace rato que quería separarse y no se separaba de mí. Él lo re superó y ya lo había superado en casa. Él mismo me lo dijo, que ya había hecho la separación en casa y yo nunca me di cuenta. Muchas cosas me dolieron un montón, que después me enteré de su boca”.

Luego, contó que cada charla con su exmarido después de la separación era “rápida”, incluso cuando le comunicó que entraría a Gran Hermano. “¿Dónde quedó todo? Por eso digo que él no (me extraña)”. Y Daniela le recordó que en el video que le enviaron sus familiares por Navidad, Festa la había llamado “gorda”, de manera cariñosa, como cuando estaban juntos.

“Me decía así cuando estábamos en pareja. Pero él apenas se separó de mí, lo primero que sentí es que quería tener libertad para estar con otras minas. Te lo juro. Siempre fue un hombre de estar… pero nunca le di importancia. Era como que se quería sentir libre en vez de preferir una familia, es lo que presentía yo. Lo primero que hizo fue escribirle a una mina. Supuestamente era una amiga, una conocida mía, una compañera. No sé. Él me dijo que no, pero ya está, no importa”, concluyó Romina por ese entonces.

Y recientemente, el propio Walter Festa brindó una entrevista en Argenzuela, el ciclo que conduce Jorge Rial por C5N, y habló dela posibilidad de que Romina siga un camino en la política al salir de Gran Hermano. “A la única que puede escuchar Romina, aparte de mí, es que haya un pedido de Cristina. Romina no tiene intenciones de seguir en la política, se metió en este ámbito para hacer una carrera que no tenga nada que ver con la política. Sí va a seguir ayudando a la gente en el plano social, pero no creo que quiera hacer política, eso es lo que charlamos. Salvo que sea necesaria para algo”, aseguró el exintendente de Moreno.

“Si vos tenés presente el rating de este programa, cómo se ha comportado Romina adentro de la casa y que aparte sí tenemos relación con Cristina, o por lo menos hemos tenido una comunicación, todo es posible. Nos fuimos del mundo de la política y nos siguen castigando con muchas injusticias. Y muchas veces no tenemos cómo defendernos. Y bueno... metámonos de vuelta. Yo en lo particular me retiré de la política y estoy con mis hijas. Pero ahora, si te llama Cristina, ¿qué le decís?, ¿que no? Si te llama Cristina, le vas a decir que no. Ahora, ¿para qué? No sé si Romina quiere ser intendenta”, continuó Festa.

En tanto, el conductor le preguntó si la relación que Romina mantiene con Cristina Fernández de Kirchner podría perjudicarla en la recta final de Gran Hermano, y Festa sostuvo que su expareja “tiene fotos con Cristina”. Hace mucho no la vemos, pero cuando ella entró dijo que fue diputada del Frente para la Victoria. Nunca renegamos de lo que somos, somos peronistas y kirchneristas”, aseguró.

“Yo creo que Gran Hermano es una trampolín muy importante para lo que ella quiera hacer en su vida, sea la política o lo que ella quiera. Nuestra decisión fue retirarnos de la política, ahora qué se yo que puede pasar mañana o pasado cuando ella salga”, finalizó Walter Festa.

