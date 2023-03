Soledad Aquino fue víctima de una estafa: “Caí como una chorlita”

Soledad Aquino (Instagram)

En los últimos tiempos, muchos fueron los famosos que denunciaron haber sido víctimas de los estafadores virtuales. Y, esta vez, le tocó a Solead Aquino. “Gente amiga, tengan cuidado”, advirtió la ex de Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram. Y, sin dar demasiado detalle de lo ocurrido, explicó que a través de un llamado de una supuesta plataforma de streaming le terminaron sacando los datos para hackearle la cuenta del banco. “¡Me extrajeron lo que me quedaba!”, se lamentó.

Luego, en diálogo con Teleshow, Aquino explicó cómo había sido el engaño. “Caí como una chorlita. El domingo, con 40 grados de calor, estaba sin Netflix. Y me agarró una desesperación, así que googlé el teléfono de la empresa y me saltó un WhatsApp. Empecé a mandar mensajes ahí como una loca, pero no me daban bolilla. Y, como a las dos horas, me llaman de un número que tenía el logo de la plataforma”, comenzó su relato.

Y siguió: “Me atendió un cordobés que me fue guiando con el televisor. Y después me dijo: ‘Lo que pasa es que sale que usted no pagó'. Yo sabía que había pagado con la tarjeta. Entonces me pidió las últimas cifras, el banco...Y, sin haberle dado ninguna clave, entró a mi cuenta. ¡No sé cómo lo hizo! Y me sacó 5 lucas, nada más. ¡Pero son 5 lucas!. Así que terminé a la noche en la comisaría con un expediente interminable”.

La mamá de Cande y Mica Tinelli contó que, este martes, tuvo que ir a la entidad bancaria de la que es clienta para continuar con los trámites. “Bloqueé mi clave urgente. Y, con este calor, tuve que ir al banco a sacar una nueva. El problema es que, si mañana me depositan algo que tengo que cobrar, ellos tienen acceso para sacarme el dinero. ¡Mirá cómo están de alertas! De hecho, me contaba el oficial que me tomó la denuncia que está lleno de estafadores y que hay que tener cuidado con todo. No hay que atender a nadie ni dar un número de nada. Yo me confié porque vi el logo, pero me dicen que se preparan para eso”, señaló.

El posteo de Soledad Aquino advirtiendo lo que le había ocurrido

Hace unos días, Soledad le había brindado una entrevista a Carlos Monti para Entrometidos, en la que había hablado de la separación de su hija Lelé y Coti Sorokin. “Cande está muchísimo mejor ahora que cuando estaba con él”, fue lo primero que dijo. Y aseguró que nunca estuvo “conforme” con la relación de la joven y el músico, a quien destacó que “adora”.

“Tenía cuatro hijos, quilombos con su ex. No hizo cosas muy correctas”, continuó Aquino en referencia al autor de Nada de esto fue un error. Y le deseó lo mejor: “Quiero que tenga éxito, que sea genial y que pase su vida solo, feliz con una mujer que realmente lo banque”. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre las versiones que indicaban que Sorokin era “celoso y posesivo”, respondió sin dudar: “Recontra”.

Y explicó: “La mitad de los amigos de Candelaria son gays y la celaba igual. Es tremendo. Era muy posesivo, muy enfermo de tenerla siempre adentro de la casa, que fuera a sus conciertos, la tenía media sometida”. Luego aseguró que su hija, que actualmente estaría iniciando una relación con el piloto uruguayo Santiago Urrutia, “perdió mucho tiempo” junto a Coti.

