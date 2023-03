Palito Ortega y Nahuel Pennisi cierran en Luján los festejos por los 10 años del papado de Francisco

Palito Ortega en Luján en el cierre de los festejos por los 10 años del Papa Francisco (TN)

El lunes 13 de marzo se cumplirán 10 años de la elección de Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice, una fecha histórica que los argentinos recordamos especialmente . Para celebrarlo, durante el sábado se realizaron una serie de actos conmemoratorios en Luján, que incluyeron un encuentro con líderes políticos, una peregrinación en Luján y una misa en la Basílica de esa ciudad. Las actividades concluyeron con dos conciertos de Palito Ortega y Nahuel Pennisi, para alegría de la multitud que desafió la ola de calor y se quedó hasta último momento.

La misa principal fue encabezada por monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en compañía del padre José María Pepe Di Paola y un grupo de curas villeros y de barrios populares. Ni bien terminó la ceremonia, Palito salió a escena poco después de las 20.30 para interpretar sus éxitos inoxidables y darle al encuentro el corolario celebratorio que se plantearon los organizadores.

De punta en blanco y tres días después de cumplir 82 años, el tucumano entonó “Un muchacho como yo” y puso a bailar a la multitud. “Bienvenidos hermanos a este encuentro de amor, a este encuentro de familia”, saludó y agradeció desde el escenario, antes de continuar con su repertorio.

Además de la primera década del pontificado se conmemoraron los 15 años de la creación de los Hogares de Cristo, una iniciativa del Padre Pepe, integrante del movimiento de curas villeros, en la Villa 21-24 de Barracas y que con el paso del tiempo se extendió a todo el país, a tal punto que cuenta ya con más de 200 centros barriales.

Además de los fieles, al encuentro también fueron invitados líderes políticos “para despertar la idea de que hay posibilidades de hacer algo más allá de la grieta”, según le expresó el padre Pepe Di Paola, uno de los impulsores de la iniciativa, a Infobae. La ceremonia fue realizada este mediodía en el Cabildo del partido bonaerense de Luján y contó con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por gran parte de su gabinete.

La peregrinación a la basílica (REUTERS)

Junto al mandatario, y en un gesto de unidad, estuvieron presentes los funcionarios Eduardo “Wado” De Pedro; Victoria Tolosa Paz; Gabriel Katopodis; Santiago Cafiero, Raquel “Kelly” Olmos; Tristán Bauer; Daniel Scioli; Santiago Maggiotti; Jaime Perczyk y Gabriela Cerruti. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner mandó un mensaje en video.

También, asistieron dirigentes de la CGT, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y referentes de la oposición como el exsenador del PRO, Federico Pinedo; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño, María Migliore; el ex intendente de San Miguel y precandidato a gobernador de Buenos Aires, por Patricia Bullrich, Joaquín de la Torre, y la presidente del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Cynthia Hotton.

El padre Pepe Di Paola, organizador del encuentro

Durante el evento, Alberto Fernández agradeció la labor que realiza el Padre Pepe y expresó: “Estuve muchos años enojado con la Iglesia, porque veía a una iglesia muy alejada de los pobres y sus necesidades. Algún día se lo dije a Francisco cuando era Bergoglio, que me dijo ‘soy el jefe de la Iglesia en Argentina, pero no soy el jefe de la Iglesia’. Cuando lo vi por primera vez dije ‘ahora no tiene excusa’. Y la verdad es que hizo algo maravilloso”, señaló el presidente. Y agregó en relación al papa: “A mi Francisco me hizo creer en la Iglesia, porque veo una institución lejos de la riqueza, lejos de los poderosos, lejos de la fortuna y cerca de los más necesitados.

A pesar del intenso calor, fieles de diferentes lugares se acercaron a la celebración, que entre sus lemas se destacó “Ni un pibe menos por la droga”. Además, apuntó “a la inclusión, sea en la escuela, en la capilla, en el municipio o a nivel provincial”, según manifestó el padre Pepe Di Paola, muy cercano al Papa desde hace muchos años cuando Bergoglio ejercía como obispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires.

