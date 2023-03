El divertido video de Rubén Deicas de Los Palmeras y Axel para presentar su nuevo tema

El divertido diálogo de Rubén Deicas y Axel presentando su nuevo tema (Instagram)

Mientras se encaminan a festejar los 50 años ininterrumpidos con la música de Los Palmeras, Rubén Deicas y Marcos Camino siguen produciendo nuevos temas. Y, en esta oportunidad, decidieron convocar ni más ni menos que Axel para grabar la cumbia El que siempre te espera, cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado jueves 2 de marzo en coincidencia con la conmemoración de los 450 años de la fundación de la Provincia de Santa Fe.

Lo cierto es que, en los días previos, los artistas decidieron compartir en sus redes sociales un divertido video en el que Cacho y el creador de Celebra la vida interpretan a dos hombres que sufren por amor. “Hola amigo mío, ya me cansé de esperarla. Me dice que me quiere y no me busca. La llamo y no me contesta. Ya no sé qué hacer, te lo juro. Estoy desesperado”, le dice Deicas por teléfono a su colega. “Y hagamos lo que hacemos siempre, ¡cantémoslo!”, le responde entonces Axel del otro lado de la línea. El video que acompaña el lanzamiento registra el multitudinario acto donde acudieron más de 150.000 personas.

Los Palmeras se unieron a Axel para grabar "El que siempre te espera"

Cabe señalar que Los Palmeras, que el próximo 30 de abril regresarán al Movistar Arena para festejar con su público, son los mayores exponentes de la cumbia santafesina. Y, a fin de año, se estuvieron presentando en una fiesta privada que Lionel Messi ofreció para sus íntimos luego de ganar la copa del mundo junto a la selección nacional en el Mundial Qatar 2022. “Esas perlitas son como caricias al alma”, habían contado los líderes de la banda en diálogo con Teleshow, haciendo referencia al fanatismo por ellos que siente el capitán argentino.

En la misma nota, Deicas y Caminos hablaron de los preparativos para el festejo por el medio siglo del grupo el próximo 9 de diciembre. “A veces nos preguntan cómo hicimos para estar tanto tiempo con la banda. Pero nosotros no nos damos cuenta. Vamos detrás de un objetivo y, cuando lo alcanzamos, vamos detrás de otro. Y así van pasando los años. Ahora estamos viejitos y no sabemos cómo aguantamos tanto. Pero nuestra intención siempre fue llevarle alegría a la gente”, contó Marcos.

En tanto, Cacho reconoció que nunca imaginaron semejante éxito. “Imaginate que empezamos tocando en despedidas de solteros y cumpleaños de quince de gente conocida, que nos invitaba a pasar un momento con ellos. Después empezamos a grabar profesionalmente y empezamos a buscar nuevos horizontes. Pero al principio no pensábamos que pudiera darse nada de esto”, dijo.

¿Cuál fue el momento de quiebre que los convirtió en un fenómeno? “Más allá de El Bombón Asesino, que salió en el 2004 y fue muy importante, creo que la grabación con la Filarmónica de Santa Fe en el 2017 marcó un salto de calidad. Porque gente que no era muy afecta a la música tropical, cuando la escuchó fusionada con la orquesta la empezó a aceptar. De hecho, cuando tocamos en el obelisco fuimos tapa de todos los diarios. Y eso nos dio prestigio, además de un impulso muy grande como grupo. Finalmente, cuando en 2019 tuvimos la oportunidad de cantar en la final sudamericana de la conmebol en Paraguay, dimos un salto a nivel internacional. Entonces llegaron las colaboraciones con artistas de todas partes del mundo que también nos fueron abriendo las puertas de otros países”, señaló Caminos.

Seguir leyendo: