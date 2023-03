Thiago remodeló su casa de González Catán gracias a su paso por Gran Hermano y mostró los cambios: “Ahora es otra cosa”

Thiago Medina contó que gracias a Gran Hermano remodeló su casa (Video: Ciudad Magazine)

Feliz por su paso por la casa de Gran Hermano, Thiago Medina contó en un programa de televisión que gracias a la exposición que adquirió en los últimos meses pudo remodelar su casa en González Catán, en donde vive junto a sus hermanos y su padre.

El exparticipante del programa más visto de la televisión argentina brindó una entrevista por Zoom al equipo de Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, pero que este viernes no estuvo al frente de la conducción sino que la reemplazaron sus panelistas Estefi Berardi y Pampito Perelló. Desde allí, y mientras tomaba mate junto a sus hermanos, el joven se conectó en su casa para salir al aire.

“Ya quedó. ¡Mirá!”, respondió Thiago cuando fue consultado por las refacciones que habían realizado en su hogar. Y giró la cámara para mostrarle al público. “Mirá, qué linda”, destacó Berardi. “Estoy tomando mate con mis hermanos acá”, agregó Medina y aprovechó la oportunidad para enfocar también a quienes le estaban haciendo compañía. “¡Qué lindo, Thiago!”, acotó Pampito. “De las imágenes que vimos en su momento, cuando vos estabas adentro de la casa, es otro lugar. Otra casa”, consideró el periodista.

“Sí, es otra cosa”, afirmó el exparticipante y reveló cuál fue su reacción cuando salió de la casa más famosa del país y regreso a la vivienda con su familia: " Yo cuando vine por primera vez, no reconocía nada. Imaginate”.

Thiago Medina mostró las refacciones de su casa

Las primeras imágenes de la casa de Thiago las había mostrado su hermana Camila en octubre pasado, poco después del ingreso del joven al reality en el que quedó eliminado semanas atrás, en un mano a mano con Agustín Guardis: por decisión del público, abandonó el certamen con el 52.9% de los votos. “No me da vergüenza este lugar, es donde nos criamos, nos unió el fallecimiento de mi mamá, fue duro porque lloramos y si caigo y nos caemos todos. El otro día ella (por Brisa, la melliza de Thiago) me dijo ‘extraño a mamá’. Siempre nos unió el amor de hermanos. Hace diez años que no tenemos mamá, y es duro, mi mamá falleció cuando mi hermanita tenía ocho días de vida”, dijo Camila, la hermana mayor y el sostén de la familia.

En aquel móvil en vivo que la familia Medina dio en LAM, destacaron el rol del joven que por ese entonces, apenas comenzado el ciclo, se perfilaba como uno de los favoritos. “Como siempre se lo dije, prefiero que se rompa el lomo laburando y en el Mercado Central tenés el que te trata bien y el que te trata mal. ¿Sabés lo que es ver a tu hermano carreterar, eso es ganarse la vida, para traer un mango? Y las veces que dijo que no daba más. Él labura bien, mucho, el lomo que tiene, es de trabajo desde chico y verlo ahí (en Gran Hermano) me emociona”, agregó la hermana mayor de Thiago.

Thiago Medina y su familia

Este viernes, en tanto, Thiago contó que ya no trabaja en el Mercado Central y tampoco junta cartones. Además, su hermano menor tampoco lo acompaña a juntar cartones, como hacían juntos antes de su ingreso al reality. “Ahora va a empezar el colegio y está bien. Por suerte está tranqui”, contó al respecto sobre el niño.

“Mi hermano está disfrutando de esta experiencia y todo lo nuevo que tuvo y le estamos dando para adelante”, agregó antes de adelantar que está por lanzar un emprendimiento, pero no quiso dar más detalles al respecto.

