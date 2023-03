Los históricos conciertos de Coldplay en River llegarán al cine

Coldplay en River, un espectáculo histórico

Poco más de un mes pasó desde el momento en que la banda Coldplay ilusionara a sus fanáticos tras un misterioso posteo en las redes sociales. Un estadio de River Plate colmado, un dron sobrevuela entre el público, suena el coro del tema Viva la vida y miles de gargantas entonando cada una de sus palabras, mientras Chris Martin y los suyos repiten que “ahora escucho que suenan las campanas de Jerusalén, los coros de caballería romana están cantando”, y un mensaje que llenó de ilusión a todos: “No puedo esperar a sentir esto de nuevo, próximamente más fechas”.

Tras ello llegó el anuncio de nuevos shows en los Estados Unidos a partir de septiembre. Sin embargo, lo ocurrido en las últimas horas sin dudas revolucionó a todos los seguidores, y de todas partes del planeta, porque la banda anunció que los días 19 y 23 de abril en salas de cine de todo el mundo se proyectará el filme Coldplay - Music Of The Spheres: Live at River Plate, en el que se podrán ver todas las instancias de los históricos shows en la Argentina.

Dirigido por Paul Dugdale, quien fuera el hombre detrás de Havana Moon, el filme que mostró la presentación gratuita de 2016 de los Rolling Stones en la capital cubana, y Olé, olé, olé!, que muestra todas las instancias del recorrido del mítico grupo inglés un mes antes por América latina.

El afiche con el que Coldplay anunció que sus conciertos en River estarán en pantalla gigante

La película incluirá material nunca antes visto y filmaciones exclusivas desde el backstage, además de las apariciones de Jin de BTS y de H.E.R. El anuncio reza que las fechas previstas para la proyección serán los días 19 y 23 de abril. en tanto que desde la página web que habilitaron para el evento podrán comenzar a reservarse los tickets a partir del próximo 8 de marzo.

El hecho de anunciar material inédito responde a que en su momento algunos de los shows fueron transmitidos ya en pantalla grande, pero sin la posibilidad de producción y realización que tendrán ahora tras el tiempo transcurrido. Para esos conciertos se dispuso de 30 cámaras, drones y técnicas de filmación 360°, que se pueden apreciar en algunos de los adelantos publicados en el perfil oficial de la banda en instagram.

Al margen de los dos artistas invitados que serán parte del documento fílmico, a lo largo de la serie de shows en la Argentina también estuvieron presentes el colombiano Manuel Turizo y los miembros de Soda Stereo Charly Alberti y Zeta Bosio, con quienes compartieron una versión de “De música ligera” y “Persiana americana”.

Coldplay anunció el comienzo de la gira 2023

Vale recordar que en 2019, Coldplay anunció que no volvería a realizar giras para no agravar el calentamiento global, sin embargo, el grupo decidió poner en marcha este ambicioso tour signado por iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental.

Music Of The Spheres World Tour es la gira más revolucionaria de toda su trayectoria. Buscando generar conciencia activa con el objetivo de perpetrar un cambio positivo en relación al cuidado de los recursos naturales, los principales ejes del tour sustentable son disminuir el consumo, reciclar ampliamente, reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-2017); apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono; y hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente, financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.

