Gran Hermano: entre lágrimas, Marcos reveló un problema alimenticio que padeció durante su infancia

Entre lágrimas, Marcos confesó su problema alimenticio

Gracias al carisma que logró Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, el salteño se ganó el liderazgo de la semana por lo que deberá salvar a una de las participantes que quedaron en la placa de Gran Hermano durante el debate de este jueves por la noche. Tras las últimas nominaciones, quedaron en la placa todas las jugadoras femeninas de la casa más famosa del país pero una de ellas será salvada primero por el Primo para no abandonar el reality el próximo domingo.

Durante las últimas horas, Lucila La Tora Villar intentó tener una conversación con el joven participante una charla corazón abierto, luego de asegurarle a Nacho y a Rodolfo, papá del madrilense, que Marcos la salvaría por sus charlas sobre el psicólogo.

Previo a conocer a quién salvará Marcos de la placa que conformaron Julieta Poggio, Romina Uhrig, Camila Lattanzio y Lucila Villar, la joven oriunda de Berazategui quiso conocer más sobre el pasado del estudiante de Derecho y la charla lo hizo emocionar hasta las lágrimas.

“¿Antes ibas al psicólogo?”, indagó la joven. El salteño asintió y explicó que fue a terapia durante su infancia. “Tenía mucha cosas, varias cosas que me fueron influyendo y que estuve mal”, explicó Ginocchio luego de seguir el consejo de La Tora por visitar al psicólogo de la casa más famosa del mundo.

El llanto de Marcos mientras hablaba con La Tora

El Primo continuó contando sobre el doloroso momento que atravesó: “No era anorexia. No podía digerir las comida, por nervios y por un montón de cosas. Fueron varios años complicados”. En ese momento, el participante de Gran Hermano comenzó a llorar y la joven intentó consolarlo.

“Mirá la persona que sos hoy, vos no te das una idea pero vos salís primero de placa porque la gente te ama. Ojalá que entiendas y realmente te valores vos y entiendas que todo pasa por algo y todo nos hace ser las personas que somos hoy”, le respondió Lucila. Y concluyó, mientras Marcos quebraba en llanto y terminó la charla debido a su estado anímico: “Vos sos esta persona hermosa, con tanto amor y cero odio por todo esto que pasaste”.

Marcos es el jugador que está más escaso de energía de los seis integrantes que quedan en el certamen. Va de sillón en sillón adentro de la casa, y en la tarde del último sábado le contó a su hermana que está durmiendo muy mal. “Me quedo adentro de la cama pero no puedo dormir, me tengo que empezar a dormir más temprano”, confesó. Entonces, ella, que lo conoce mucho, le dijo que lo quiere ayudar con eso pero que seguramente le pasan muchas cosas por la cabeza. Él reconoció que sí, pero que ya estaba extrañando un montón, incluso antes de que ella entrara al reality. “Desde que llegaste vos fue otra cosa, me cambió la cara, digamos”, le dijo su hermano.

Y para dejarla tranquila, le dijo: “Estoy disfrutando mucho de los mensajes que me trajiste, aunque a veces te sentís con mucha energía y otras veces, con poca. Pero creo que siempre hay que tratar de ver lo mejor, pensar más en positivo”. Sin embargo, Valentina le preguntó directamente: “¿A veces te vienen pensamientos negativos a la cabeza?”.

