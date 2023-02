Fabián, el sobrino de Romina, publicó una carta: la reacción de su tía, la supuesta gordofobia y su pronta salida

La reacción de Romina cuando llegó un familiar

Los ojos tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano estaban puestos en Romina Uhrig, en una jornada cargada de emociones, ya que habían comenzado a entrar los familiares de cada uno de los seis concursantes que quedan. Así, mientras en el adentro se especulaba con el posible ingreso de las hijas de la exdiputada, los televidentes ya tenían la certeza de que quien haría su ingreso sería su sobrino y ahijado de confirmación, Fabían Herrera. “Quiero que entren las tres, por favor”, se la escuchó decirle en un momento a La Tora. Pero las coas no saldrían como ella lo imaginaba.

“Él se llama Walter Fabián, 22 años, es de Grand Bourg, vive con sus padres y sus hermanitas menores. Es el hijo mayor de la hermana de Romina”, dijo Santiago del Moro para presentar al nuevo ingresante. Fabián abrió el portón y con una imborrable cara de felicidad hizo su ingreso. Romina lo miró dos segundos hasta que reaccionó: “¡Fabi! Ay, hola... ¿cómo estás, mi amor? ¿no dejaron entrar a las nenas?”. Así, sin vueltas, dejó en claro que su intención era tener contacto con Mía, Felicitas y Nina, por eso apenas se emocionó al ver ingresar a su sobrino, de quien aclaró que “no te reconocí, estás más gordito”. “No las dejaron entrar”, se decepcionó mientras comentaba al resto del grupo lo que estaba sucediendo. Pero aprovechó para preguntarle por ellas a Fabián. “¡Pensé que las iba a ver! ¿Por qué no las dejaron entrar?”, continuó su queja.

Él fue el encargado de explicarle que debido a que son menores de edad están impedidas de ser parte del juego, mientras ella lo abrazaba y se conformaba con un “qué lindo ver a alguien”. “¿Cómo están las nenas?”, fue la pregunta que no tardó en aparecer, para que él le llevara tranquilidad de que está bien, “hermosas”, mientras la consolaba explicándole que quedaba poco tiempo de juego y que pronto sería el momento del reencuentro. “¿Cómo te eligieron a vos? ¿quién pidió que vengas?”, siguió indagando la exdiputada a su sobrino, también ahijado de confirmación, quien le aclaró que fue un pedido de la producción.

Gran Hermano 2022: Fabián, el sobrino de Romina, abandonó la casa

Las redes, claro, estaban minuto a minuto siguiendo la gala y no dejaron pasar la oportunidad los usuarios para volver su pensamiento sobre lo que estaban viendo en pantalla, desde la tensión en la previa de que ella note que sus hijas no entrarían hasta lo ocurrido luego del ingreso del sobrino. Y cómo habrá sido que hasta personalidades como Jimena Barón también se mostraron seguidoras del programa aseguró que “¿¿¿Las hijas ni pueden entrar porque son menores??? ¿WHAT? ¡Obvio que pueden entrar! ¿Cómo le hacen este amague y entra el primo segundo? Como madre toda mi indignación”, para luego amenazar: “Si no aparecen esas niñas de sorpresa yo mañana las busco, les hago trenzas, las ato a un dron y las aterrizo en el jardín de GH”.

Solo dos días después se produciría una inusual gala de eliminación que llevaría tanto a los jugadores como a los familiares que entraron, a votar quién de los recientes debería volver a armar la valija y dejar la casa. Así las coas, quien más votos recibió fue Fabián, que protagonizó también allí un momento cuanto menos curioso, por ser una de las salidas más frías de las que se tenga recuerdo en el juego.

Las imágenes de las reacciones de su tía y de su salida se replicaban en todos los canales, y así fue como el joven de decidió a escribir una carta abierta que publicara en su perfil de instagram, en la que define lo sucedido como una “experiencia loca y gratificante” a la vez que informa que “decido aclarar estas cuestiones para que dejen de sacar las cosas de contexto”.

Furia y llanto de Romina tras la eliminación de su sobrino Fabián en Gran Hermano 2022

“No la castiguen a Romi por cómo me recibió, yo sabía que iba a ser su reacción así, era una obviedad que ella quería ver a sus hijas”, comenzó su relato, para luego dejar en claro que “para los que hablan que soy un sobrino lejano, que no me reconoce, que me ve cada un año, con Romi nos veíamos todos los fines de semana, entre semana, siempre estuvo presente en mi vida, siempre estuve para ella y mis primitas, fue mi confidente en varias ocasiones”.

Incluso, explicó que “me confío sus redes y a lo largo de estos días voy a ir mostrando y tapando bocas, no hace falta colgarme de nada, y adentro con Romi la pasamos re bien, nos reímos, lloramos, nos acordamos de momentos hermosos”, para después aclarar que “no me trato de gordo, nada, yo padezco de hipertiroidismo y cuando ella me vio por última vez tenía 55 kilos, ahora volví a recuperar mi peso, dejen de sacar las cosas de contexto”.

Para finalizar, aseguró que “tenemos miles de historias con Romi, nos amamos mucho, ayer no la paso bien en toda la gala de nominación”, y cerró expresando: “Gracias a todos los que apoyaron en este corto periodo”.

