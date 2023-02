Tini Stoessel fue acusada de plagiar a Ariana Grande y a La Mosca en las redes sociales

Luego de lanzar su nueva canción "Cupido", Tini Stoessel fue acusada de plagiar a La Mosca en las redes sociales (Video: Twitter

El pasado 14 de febrero, y aprovechando el Día de San Valentín, Tini Stoessel lanzó su nueva canción llamada “Cupido”. Con una letra típica de enredos y desencuentros amorosos montado en un beat de pop bailable, se trata del último adelanto del disco que llevará el mismo título y que se editará en la noche de este jueves 16. Pero más allá de la alegría de su fandom por esta novedad, en las redes sociales también hubo voces que señalaron un presunto plagio.

Una gran cantidad de usuarios de Twitter hicieron tendencia a la hija de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera por una aparente similitud que “Cupido” tiene con la canción “Yo te quiero dar”, de la banda argentina La Mosca. Pero también realizaron comparaciones entre este nuevo videoclip y una pieza audiovisual del tema “in my head” que la estadounidense Ariana Grande hizo para la revista Vogue en el año 2019.

“Si yo te extraño, te extraño por la noche / la noche me hace daño, yo todavía te extraño / Dicen que un clavo siempre saca a otro clavo / Pero este amor esclavo es difícil de olvidar”, entona Stoessel con su característico beboteo en el puente de su nuevo tema. En este punto fue que muchos oyeron cierta similitud de la melodía con una estrofa del hit de la banda oriunda de Ramallo y liderada por Guillermo Novellis. Puntualmente esa que dice: “Todos los días hueveando en esa esquina / tomando porquerías para sentirte bien / las alegrías que alguna vez tuviste / se fueron por el caño y nadie te avivó”.

Ariana Grande - in my head

A la vez, hubo quienes resaltaron un fuerte parecido estético y estilístico entre el videoclip de “Cupido” y el que Ariana Grande grabó años atrás y en la que aparece vestida con una paleta de colores muy similar.

“Che es igual al tema de La Mosca”, comentó un usuario. “Indignación en las redes con Tini porque robó a mano armada el video de Ariana Grande y una canción de La Mosca, con su nuevo tema”, expresó otra cuenta. “Es igual”, dijo otra. “Literalmente el vídeo de tini es muy parecido a ‘in my head’ de Ariana Grande no me jodan”, opinó un usuario a la vez en que compartió capturas de pantalla de los videoclips para comprarlas.

“Así que Tini le plagió una canción a La Mosca y un vídeo a Ariana para hacer una de las pocas canciones nuevas que están en su nuevo álbum; verdaderamente esta mina es más alérgica a la pala que todo Twitter junto”, dijo otro.

Luego de lanzar su canción "Cupido", en las redes sociales acusaron a Tini de plagiar a La Mosca y a Ariana Grande (Fotos: Twitter)

Pese a las críticas, la intérprete de éxitos como “Mienteme” -con María Becerra-, “La Triple T” o “Muñecas” -con La Joaqui-, se mantuvo al costado de las polémicas y se enfocó en los buenos comentarios recibidos por el lanzamiento. “Salió ‘Cupido’, no lo puedo creer. Qué felicidad, lxs amo tanto, gracias por sus mensajes y el amor. Espero que la disfruten mucho”, agradeció Tini en sus redes.

“Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen”, agregó también en referencia a su público y también agradeció a los artistas que colaboraron en las canciones de su inminente álbum: María Becerra, L-Gante, Tiago PZK, Anitta, Becky G, Manuel Turizo, Steve Aoki y Beele. “Espero que disfruten mucho las canciones que quedan por escuchar. Esta etapa quedará grabada para siempre en mi corazón”, cerró.

