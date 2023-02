La indignación del hermano de Melchor Rodrigo tras el viaje de Felipe Pettinato a Pinamar

El hermano de Melchor Rodrigo furioso con Pettinato

En los últimos días se conoció la noticia de que debido a la buena conducta y que hace meses no consume sustancias, el actor Felipe Pettinato, hijo del músico y humorista Roberto Pettinato, logró en la Fundación Eira el beneficio de salidas transitorias los fines de semana para revincularse con su familia.

Así fue como el fin de semana último pidió autorización y decidió viajar a Pinamar para disfrutar con amigos, según la información brindada por Juan Etchegoyen en Nosotros a la mañana. “Esto está confirmado desde la Fundación, viajó dos días el pasado fin de semana”. aseguró el panelista. El joven se encuentra en la clínica de recuperación de adicciones de la localidad bonaerense de Tortuguitas para someterse a un tratamiento de rehabilitación luego del incendio en su departamento en el que muriera el médico neurólogo Melchor Rodrigo, en mayo pasado.

Pero lo que se planeaba serían días placenteros y de reencuentros afectivos, dentro del programa de rehabilitación que lleva adelante, terminaron teñidos por un hecho polémico. Según Etchegoyen fue detenido por la policía cuando circulaba en un auto conducido a excesiva velocidad. “No manejaba él. Felipe estaba dentro y no hubo multa, solo una advertencia por parte de los oficiales de turno”, explicó, a la vez que aclaró que “después de estar unos minutos demorado, el auto en el que se encontraba de copiloto siguió su rumbo”.

“Investigando me dijeron que el vehículo iba a una velocidad elevada y por eso lo detuvieron, pero en definitiva habría que ver si esto es cierto, lo confirmado es que abandonó por unos días su clínica”, sostuvo Etchegoyen. Para el final, el comunicador agregó: “Esta decisión de Felipe de irse unos días a la costa fue consensuada y aceptada por la fundación y de hecho personas de este lugar acompañaron al joven en el viaje, su cuadro evoluciona favorablemente y decidieron darle un premio”

Luego de conocerse la noticia, quien habló fue el hermano de Melchor Romero, quien se comunicó mediante su abogado: “Quiero contarte que la indignación de Hernán es total, cuando se enteraron de lo que hizo Felipe se pudrió todo y acabo de hablar con su abogado que me autorizó a decir lo que voy a decirte. Son las palabras directas de su cliente”, comenzó diciendo Etchegoyen, el conductor de “Mitre Live”.

En ese sentido, dio un pormenorizado detalle de toda la conversación con el letrado: “Me dicen lo siguiente ‘Este tipo estuvo evitando a la Justicia y diciendo que no puede declarar porque esta enfermo y sin embargo esta sano para irse a la costa no sé si de vacaciones o para qué'”. “Entiende la criminalidad del acto porque se fue a la costa, lo lógico es que se lo llame a indagatoria”, me agregan sobre el pensamiento de Hernán ante esta situación que sucedió el último fin de semana. “Es extraña la circunstancia, da la impresión que quiso eludir la Justicia”, explicó Luciano Locatelli. sobre lo que piensa su representado.

Cabe recordar que el 16 de mayo de 2022 por la noche ocurrió un incendio en el departamento del joven ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, en el barrio de Belgrano. Durante este incidente, murió Melchor Rodrigo, un médico amigo del hijo del conductor. El fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22.

El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro muestran los destrozos en la cocina, el baño y el balcón. Sólo pareció salvarse una habitación.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la Policía Federal Argentina (PFA), señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”.

