Daniela Christiansson mostró el lado “B” del embarazo: “No me siento cómoda sentada, acostada o de pie”

Daniela Christiansson habló del lado "B" del embarazo (Instagram)

Que una mujer tenga la capacidad de dar vida es, sin lugar a dudas, una maravilla. Sin embargo, transitar los nueve meses de embarazo que implica la llegada de un bebé no es tan simple como las revistas femeninas intentaron instalar durante años. Y, por suerte, de un tiempo a esta parte muchas famosas se han animado a compartir sus experiencias, como para que otras futuras mamás no se sientan mal al verse desbordadas por la situación.

Tal es el caso de Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López, quien se encuentra transitando la semana 32 de su gestación. En sus redes sociales, la modelo sueca suele mostrarse siempre espléndida. Pero en las últimas horas decidió compartir un video mostrando el lado “B” del embarazo, con todo aquello que sin dejar de convertirlo en un momento especial a veces suele ser bastante molesto.

“Estar embarazada es una de las experiencias más hermosas del mundo pero: ya gané 15 kg. en 7 meses. ¡Tengo marcas que no se van! Tengo venas varicosas, tengo celulitis”, comienza diciendo la modelo en un texto que escribió sobre las distintas escenas. Y continuó: “Mientras cuido mi cuerpo, hago ejercicio y me mimo. Tengo reflujo, hinchazón. No me siento cómoda sentada, acostada o de pie. Me duele el cuerpo, me pesa todo, tengo complicaciones. A veces tengo miedos, dudas, puedo estar nerviosa y llorar. ¡Y pasó!”.

Maxi López y Daniela Christiansson

No obstante, junto una imagen en la que se la ve recibiendo el cariño del ex de Wanda Nara, señaló: “Pero sinceramente, todo esto no me pesa. Todo es normal y saldrá bien. Acepto y abrazo todo esto con amor. Me preparo física y mentalmente, me educo, leo y aprendo mucho, me siento fuerte y positiva. Estoy feliz embarazada, estoy llena de amor y se lo paso a mi bebé. La experiencia más bonita que me espera y sin duda aún más difícil que el embarazo pero que no me asusta, tengo muchas ganas. Porque mi mente es más fuete que cualquier cosa, estoy serena”.

Para terminar, Daniela reflexionó: “Sí, estar embarazada, crear un bebé, en realidad es algo que depende casi por completo de la madre durante 9 meses. ¡Pero es lo más natural del mundo! ¡No te presiones! ¡Estás haciendo lo mejor que puedes Eres capaz y tienes la fuerza! Recuerda eso también y disfruta cada momento”.

Cabe recordar que, después de ocho años de relación, la modelo y el exjugador, que ya es padre de Valentino, Constantino y Benedicto con la actual pareja de Mauro Icardi, anunciaron la llegada de su primer hijo en común en septiembre del año pasado al publicar la ecografía del bebé. Y Wanda fue una de las primeras en reaccionar. “Felicidades, se agranda la familia”, escribió la empresaria etiquetado a su ex.

A principios de noviembre, en tanto, Daniela y Maxi publicaron un video junto a los hijos mayores de López, que tienen dos hermanas más fruto de la relación de su madre con el jugador del Galatasaray de Turquía, Francesca e Isabella, en el que mediante una pelota que se reventaba dejando salir un polvo de color rosado, anunciaba que el bebé en camino sería otra nena. Hay que señalar que en mayo del año padado, Wanda y Maxi llegaron a un acuerdo después de años de batallas judiciales.

Seguir leyendo: