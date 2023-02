Estefi Berardi reveló el consejo que le dio a su amiga Flor Moyano para que denuncie a Juani Martino en la Justicia

Estefi Berardi revelo que aconsejo a Flor Moyano a denunciar a Juani Martino en la Justicia (Foto: Captura América)

Después de unas semanas de que comience al aire El Hotel de los Famosos 2, se conoció un hecho grave que sucedió adentro del reality entre dos participantes. Si bien el ciclo de El Trece continúa al aire, el programa ya terminó hace unos meses y sus participantes ya están afuera.

En ese contexto, Flor Moyano denunció primero mediáticamente a Juani Martino por abuso sexual. Y durante el día jueves, efectuó una querella en la Justicia, a través de su abogado, Roberto Castillo.

En LAM, se conocieron las declaraciones de la modelo al respecto. Ángel De Brito leyó al aire parte de la denuncia realizada: “Presento de manera formal la denuncia penal por la comisión del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal contra el señor Juan Manuel Martino. Por resultar víctima de los hechos a investigar en un contexto de violencia de género”.

Según consta en la denuncia a partir del relato de Flor, “Juan al principio me escuchaba, me aconsejaba. Y pasó de aconsejarme en apariencia y sin interés, a imponerme qué decir y qué hacer. Esto se dio cuando él comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero yo no quería tener relaciones sexuales”. Y el conductor continuó con la lectura del documento: “Cuando le dije que no quería tener relaciones sexuales, sustituyó los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia. Aunque en principio lo hacía de manera solapada, no lo hizo adelante de todos y tampoco era una actitud constante”.

Luego, Moyano definió a Martino como un “agresor sexual que construyó en mi psiquis un verdadero monstruo que mediante incansables actos de violencia y humillación fue logrando que aumente mi nivel de tolerancia ante sus comportamientos legitimando la degradación de mi persona y sometiéndome ante su poder”.

“El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola (...). Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas”, fue como Flor describió la primera forma de abuso que sufrió de parte de Martino.

“Hecho dos: un día en el que ingresé al baño a lavarme los dientes, el denunciado de manera intempestiva, se metió detrás de mi vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás. En dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche. Y constantemente intentaba bajarme la ropa, lo que me ponía en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Una vez que sucedían estos hechos, él seguía como si nada maltratándome, insultándome, humillándome y nada pasaba”.

Más adelante, Estefi Berardi, reveló que es amiga de Flor y que la ayudó a sobrellevar esta situación. “Ella está súper mal, solo lo hablé una vez y las otras veces que la vi a Flor traté de no tocar el tema, de no hablar de esto porque se pone muy mal, y le hace tremendamente mal. Creo que ni nos está viendo, porque no puede ni procesarlo”, comenzó diciendo la panelista y luego continuó: “Ella dudó en hacer la denuncia, no se animaba, yo traté de convencerla de hacerla en la Justicia y que trate de rescatar lo bueno de esta mierda, porque esto es un quiebre en su vida, es una marca que te queda para toda la vida”.

Acto seguido, Berardi contó cómo la apoyó en llevar adelante la denuncia judicial. “Lo que yo le decía es: ‘un montón de chicas están pasando por esto que estás pasando vos, entonces vos tenés que denunciar en la Justicia, porque si hacés una nota en televisión, puede ser que cuentes algunas cosas y otras no, y todo va a quedar en un gris. Es un ejemplo para un montón de chicas que pasaron por lo mismo y que no se animan a denunciar. Creo que lo mejor en este caso es darle fuerzas a las víctimas y apoyarlas de que tienen que denunciar, No saben lo que le costó a ella, primero entender lo que había vivido”, concluyó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

