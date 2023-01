Habló Horacio Homs: la denuncia por amenazas de Rodrigo De Paul y el supuesto romance con la China Suárez

Horacio Homs habló de Rodrigo De Paul

Tras triunfar en Qatar y ser parte del equipo que logró la tercera estrella para la Selección argentina, la vida privada de Rodrigo de Paul volvió a aflorar, luego de que durante la competencia se hubiera llegado a una tregua. Así las cosas, en los últimos días del año 2022 el futbolista denunció penalmente a Camila y Horacio Homs por amenazas. La presentación se realizó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se entregaron chats explosivos de parte de los Homs para De Paul, en los cuáles también se deslizan amenazas para Tini Stoessel, actual pareja del deportista.

“¿Qué haces, Ro? Che, ahí dijo Camila que fue a la abogada y tu abogada la amenazó que iba a sacar la causa mía a la vista. Me tenés podrido hijo de puta, yo voy a ser el que va a hablar en los medios, de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí. Eso voy a hablar, sorete mal parido”, dijo el empresario furioso. en un audio enviado al futbolista y revelado en el programa Socios del Espectáculo (El Trece).

Para el final, el audio cerraba con “¿Vos querés hablar?, hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un logi, figuretti, bobo”. Y es esta conversación la que se sumó a la causa por hostigamiento y amenazas, que también incluye a la hija de Horacio, Camila, la modelo con la que el futbolista tuvo dos hijos, Francesca y Bautista.

El audio de Horacio Homs insultando a Rodrigo De Paul

“Si esos audios se filtraron fue por otra parte que no es la mía”, aseguró ahora Horacio en charla con Socios del Espectáculo. Según explicó, “si vos escuchaste los audios no hay ninguna amenaza, simplemente lo único que yo dije fue que ‘ya lo vas a conocer a Horacio Homs’, peor por las cosas que puedo llegar a hablar, por las cosas que sé. En ese momento yo estaba muy ofuscado, caliente por cosas que venían sucediendo contra Camila”.

El hombre confesó que en esa oportunidad “me llamó Camila llorando que si no pasaba tal cosa iban a hablar de tal cosa, de una causa mía que ya quedamos absueltos gracias a Dios. pero nada, ya pasó”. Sin embargo, al ser consultado sobre las acusaciones de robo realizadas en contra del futbolista, Homs aclaró que “los caballeros no tenemos memoria, fue un audio que yo le envié a él, él sabe de lo que estoy hablando y realmente no quiero hablar más”.

Además afirmó que “no entiendo cómo pudo haber sacado ese audio perjudicándose, nada más. Sí un poquito dolido porque yo le dije unas barbaridades que no debí decírselas, pero bueno, nada, son calenturas del momento”. Sin embargo, después aseguró que “no lo defiendo a Rodrigo, pero hay que entenderlo a él, tiene tres millones de quilombos, de chico también. Yo creo que está desacertado en varias cosas y hay que entenderlo, no debe estar pasando por su mejor momento, calculo yo”.

Camila Homs habló de su separación de Rodrigo de Paul: "Sin mis hijos no hubiera podido seguir adelante"

Al margen de las denuncias, Homs también se tomo un minuto para hablar de vínculo que lo unió a De Paul, y rememoró que “cuando era chiquito, teníamos un vínculo como de cualquier padre de novio. Lo teníamos en casa desde los 15 años, fue al cumpleaños de 15 de Camila y después él fue a jugar a Europa, y lamentablemente como padre la perdimos a Cami porque se nos fue a Europa. Nunca tuve mayores problemas, pero como padre me sentía un poco dolido porque Camila era chiquita en ese momento, tenía 18 años. Pero lo acepté porque era la felicidad de ella en su momento”.

En lo que respecta a la separación, Homs detalló que “me enteré una mañana por una amiga mía, que me dijo si sabía algo de que Rodrigo estaba con la China, y después hablé con Rodrigo y me dijo que jamás estuvo con la China y ahí empezó el problema”. Es que el rumor de los encuentros entre el futbolista y Eugenia Suárez también fueron muy fuertes en ese instante.

Respecto del comienzo del vínculo con Tini, aclaró que “ahí yo no hablé más” y “no puedo decir absolutamente nada, cada uno es dueño de enamorarse de quien le parece. Simplemente por ahí la forma ¿no es cierto? que fueron sucediendo después, pero cualquier a se puede desenamorar de cualquier persona”.

