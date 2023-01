Las divertidas vacaciones de Nico Vázquez y Gimena Accardi: camping con amigos y relax junto al lago

Las vacaciones de Gimena Accardi y Nico Vázquez: en el sur de campamento (Foto: Instagram)

Después de un año de intenso trabajo, Gimena Accardi y Nico Vázquez se tomaron unos días de descanso. Y el lugar elegido fue nada menos que el sur del país, más precisamente San Martín de Los Andes. Los actores suelen disfrutar de los lugares alejados y poco ruidosos, y esta vez decidieron pasar sus vacaciones adentro de una carpa.

Con amigos, Gime y Nico se fueron de campamento para estar en verdadero contacto con la naturaleza y el aire libre.

Gimena Accardi y Nico Vázquez disfrutan de vacaciones al aire libre (Foto: Instagram)

Desde sus cuentas de Instagram, la pareja fue subiendo las fotos de su travesía. Sobre un gomón, en el lago Lolog mostraron un paseo con la vista de las montañas, y luego el momento de armar la carpa. Ya instalados, Gimena disfrutó del descanso tomando unos mates y Nico bañándose en el lago.

El actor contó desde sus redes sociales: “Acampando en el paraíso, agradecer siempre”. Finalmente, en otra publicación subió un video de la preparación de un matambrito a la pizza, repleto de queso y con el atardecer del lugar de fondo.

Gimena Accardi y Nico Vázquez cocinaron un matambre a la pizza en el campamento (Foto: Instagram)

Hace unas semanas, la pareja asistió a la fiesta que realizó Lionel Messi en Rosario luego del triunfo de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022. Es que la amistad entre Nico y Lionel está afianzada hace años, y cada vez que se puede, se produce un encuentro entre ambos, comida, risas y charlas de por medio. Además, en los momentos más difíciles del futbolista en lo que respecta a la Selección, el actor no dudó en bancarlo y acompañarlo de la manera que pueda. Así, en cada celebración importante, es posible verlos a ambos compartiendo esos momentos. Y claro está, esta no iba a ser la excepción.

Gimena Accardi y Nico Vázquez disfrutan de sus vacaciones en el lago (Foto: Instagram)

“Nos conocimos en una situación cualquiera de esas cuando querés conocer a alguien que admirás y querés, viendo la posibilidad e al menos sacarte una foto. Y el encuentro que se dio fue muy loco, nos elegimos mutuamente a partir de una noche de una cena”, comenzó relatando el actor respecto de cómo nació esa unión, en una charla en Los Mammones. A ese encuentro habían concurrido también Adrián Suar y Guillermo Francella, quienes, claro está, comendaban las conversaciones, hasta que en un momento el futbolista mirando a Vázquez le dijo: “Yo miraba Los Únicos”, momento en que el actor encontró la forma de él romper el hielo y despacharse con anécdotas de esa serie.

Al final de la velada, Nico le pidió una foto a Leo, ante lo que el deportista le pide su número de teléfono, ante lo cual, 10 minutos después, lo llama y le pide que le pase la foto que se sacaron juntos. Luego de ello las llamadas continuaron y la invitación al casamiento, y las vacaciones entre las dos familias en Barcelona, etcétera.

Nico Vázquez y Gimena Accardi se fueron de campamento al sur (Foto: Instagram)

“Siempre estoy cerca, mucho más en las malas. Es lo más importante en la amistad. Inentendible. Tengo una amistad distinta a él con la que tengo con mis mejores amigos. Considero que vivimos cosas importantes que nos acompañamos y te da una confianza que no es menor. Al principio era un fan más, como cualquier persona que conoce a su ídolo. Y después te acostumbrás como uno más y te molesta si no sabés algo más o no te escribió si no sabés algo de él. Y aparece y es un amigo que apareció y podés protestar las mismas cosas que otra amistad. No es más ni menos”, afirmó.

Tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, llegaría el momento del reencuentro de los amigos, y se dio ni más ni menos que en los festejos por ese logro. Para tal ocasión, Lionel Messi convocó a más de 100 invitados en el centro de convenciones del Casino City Center, ubicado en el extremo sur de la ciudad santafesina de Rosario. Hasta allí fueron entre otras estrellas Nico Vázquez y Gimena Accardi.

