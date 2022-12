De David Lebón a Susana Giménez: los emotivos mensajes de Fin de Año de los famosos

El emotivo mensaje de fin de año de David Lebón (Twitter)

Horas antes de la llegada del 2023, los famosos comenzaron a inundar las redes sociales con sus balances, saludos y deseos de Fin de Año. Uno de los primeros fue ni más ni menos que David Lebón. “Soy un agradecido de la vida por todo lo que recibo y estoy listo para todo lo que venga. Siempre junto a ustedes, mi banda y mi familia”, escribió el legendario músico en su cuenta de Twitter. Y acompañó el posteo con un sentido video.

“Hola, ¿cómo les va a todos? Acá estoy, en Uruguay con mi familia, muy contento. Y no se nos ocurrió nada mejor que mandarles a ustedes, a todos y a todas, una súper, súper felicidad con estas fiestas. Que venga lo mejor del mundo. No se decaigan, vamos para arriba como el equipo que nos dio una felicidad. Y lo que yo les quiero decir es que los amo muchísimo. Al público, a mis amigos presentes, a mis amigos ausentes y a toda mi familia. Que son todos ustedes y mi familia incluida. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Los amo con todo mi corazón”, dijo el ex Serú Girán mirando a cámara.

La propuesta de Alberto Cormillot para fin de año (Instagram)

Por su parte, el doctor Alberto Cormillot compartió en su cuenta de Instagram un video con una particular iniciativa. “Para este fin de año les voy a compartir una propuesta que yo me hice. Y, quizás, vos o ustedes se la pueden hacer para la noche del 31. Es agarrar y decir: ‘Bueno, vamos a proponernos hablar de cuáles con las cosas buenas que pasaron en el mundo, que pasaron en Argentina, que pasaron en el barrio o en la comunidad, que pasaron en la familia y que me pasaron a mí'. Y que dediquemos una parte del tiempo a hablar de las cosas buenas”, comenzó diciendo.

Y luego agregó: “Porque quejarnos, ya sabemos que podemos quejarnos de muchas cosas. Y yo soy uno de los primeros que lo hace, en privado y en público. Pero el desafío es hablar de las cosas buenas. Así que yo les deseo que lo puedan hacer. Y les deseo muchas felicidades”.

La historia de Susana Giménez en Instagram

Divertida, Susana Giménez aprovechó un mensaje que circulaba por las redes sociales haciendo referencia a la frase que inmortalizó Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 y al triunfo del seleccionado nacional que se consagró campeón mundial por tercera vez. “2022, andá pa’ allá. Bienvenido 2023″, dice la publicación, utilizando las estrellas que ya se imprimieron en la camiseta argentina en lugar del número tres. Y, junto a tres corazones con los colores celeste y blanco, agrega: “Felices Fiestas”.

La reflexión de Jimena Barón en Instagram

Un poco reflexiva, Jimena Barón recurrió a sus historias de Instagram para hablar de esta fecha tan especial. “Me pega siempre rari Fin de Año”, escribió junto a una foto suya, recostada y mirando a la nada. Luego, escribió un llamativo texto. “De animarse a saltar es mejor la anécdota del bollo que te pegaste a vivir fantaseando que hubiera pasado si saltabas. Simbólico el cambio de año, no es más que un número, pero tal vez es un buen momento para animarse a saltar. Propónganse algo. Personal. Sin pensar en los demás. Adiós 2022″.

El "no saludo" de Fin de Año de Moria Casán

Fiel a su estilo, Moria Casán fue en contra de la corriente y, con el tema La Felicidad de Palito Ortega de fondo, escribió un “no saludo” en sus historias de Instagram. “No deseo nada a nadie, deben estar hartos de recibir felicitaciones y felicidad. Esperar Fin de Año para desear que te vaya divino es lo menos, así que mirá con qué te castigo”, puso la One. Y agregó el hastag #SOCORROOOO.

