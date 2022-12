Honestidad Brutal Extra Brut, el gran hallazgo que Andrés Calamaro regaló a sus fanáticos este año

Honestidad Brutal Extra Brut (Instagram Andrés Calamaro)

El 2022 cerró de la mejor forma para Andrés Calamaro tras una extensa gira que lo llevó por varios lugares y que tuvo quizás su pico más alto en los dos conciertos que brindó en su Buenos Aires natal. Particularmente, el del 27 de noviembre —fecha en la que este periodista estuvo presente—, fue muy emotivo de principio a fin.

Sin embargo, aquí no nos vamos a detener en describir la performance del artista en ese show ni en ningún otro que haya brindado durante este año que está terminando. La idea es focalizarnos en Honestidad Brutal Extra Brut que, como afirmamos desde el título mismo del artículo, es el gran hallazgo que regaló “El Salmón” a sus fanáticos este año.

Se trata de una “prolongación”, “extensión”, “ampliación” —o la palabra que más nos guste— de Honestidad Brutal, el histórico álbum doble que editó en 1999; y cuenta con versiones nunca antes difundidas, covers e incluso temas inéditos.

Si el Honestidad Brutal “original” contenía 37 canciones repartidas en dos discos, el “Extra Brut” cuenta con 99 temas desperdigados en seis álbumes que no tienen desperdicio alguno.

Las primeras dos placas de esta zaga son idénticas a las lanzadas hace 23 años, con la salvedad de que ahora están remasterizadas. Es a partir del álbum 3 cuando empiezan las novedades.

Versiones distintas de “Eclipsado”, “El día de la mujer mundial”, “Los aviones”, “Socio de la soledad”, “Cuando te conocí”, “Te quiero igual” y “Paloma” muestran que, con algunos cambios, siguen siendo temas realmente hermosos. En este disco 3 aparece “Colegio de animales”, incluido en Obras Incompletas, que fue publicado recién en 2009. Pero ya era de la época de Honestidad Brutal. También hay una versión de “Desconfío”, el recordado tema de Pappo grabado por primera vez en 1972.

El disco 4 trae más sorpresas: “Con abuelo”, mezclado por Joe Blaney; “Los demonios”, junto a Guille Martín y Andy Chango; y versiones distintas de “Clonazepán y circo”, “Una bomba”, “Mi quebranto” y “Prefiero dormir”, entre otras.

Además, hay inéditos, entre los que se destacan “Graciela” y un cover de “Bajan”. El primero es el demo de un tema que no vio la luz en su momento y aparece ahora. No tiene desperdicio. El otro es el de Luis Alberto Spinetta, que Andrés grabó junto a Alejandro Lerner en piano. Imperdible.

Siguiendo con el recorrido de canciones llegamos al disco 5, que contiene “Cafetín de Buenos Aires”, mezclado por Joe Blaney; “Aquellos besos”, en dúo con Alejandro Sanz; y una joya para los “maradoneanos”: la sesión de grabación de “Hacer el tonto”, tema que cantó a dúo con Diego Armando Maradona. Distintas versiones de “Victoria y Soledad” y “Maradona”, entre otras, completan la placa que tiene en “Los reventados” a un nuevo inédito imperdible.

El último de los seis álbumes de esta colección contiene “Eclipsado”, “Una bomba” y “Graciela”, mezclados por Joe Blaney; “Gin tonic time”, con Jaime Urrutia y Andy Chango; “Barcos”, con Fito Páez; y otras joyas como el demo de “Negrita”.

Andrés Calamaro en épocas de Honestidad Brutal (Crédito: calamaro.com)

Un poco de historia

Cuando se cumplieron 20 años de Honestidad Brutal, Infobae conversó con Andrés Calamaro para que él mismo recorriera la placa. “Es inevitable recordar acaso la grabación de aquel álbum. No es que quiera recordarlo todo y dudo que pueda. Hace 20 años (...) fuimos al estudio de mi hermano con unas letras y en una semana terminamos 12 canciones. Entonces hubiera sido una grabación espontánea y eficaz pero lo que hicimos fue encerrarnos en estudios de grabaciones, hasta 15 distintos en tres países. Digamos que escribíamos canciones en el estudio para grabarlas inmediatamente y en horarios insólitos. Hasta 100 canciones”.

Sus dichos de hace tres años en la entrevista con este periodista hoy cobran más sentido al conocerse el “Extra Brut”.

Y siguió: “Eran días de 72 horas. Lo único que no hicimos fue comprar armas de fuego. Afortunadamente. Hubiera sido interesante armarnos como grupo revolucionario. Supongo que gastábamos la plata en otras cosas. Grabamos todos los días durante nueve meses, y también las noches. El resto del tiempo abusábamos de los tópicos malditos del rock, siempre bienvenidos por entonces. Con buenas intenciones, diálogo ideológico, integración con sectores valiosos en el rock, Argentina en el cielo y los subsuelos. Sobrevolando lugares finos y tachos de basura”.

Preguntado sobre el éxito de “Paloma”, una canción que no aparece muy destacada en el disco (es la número 17 del primer álbum), Andrés manifestó: “La respuesta es insólita y estoy tan agradecido. Pero la secuencia de canciones no la relegaba a un nivel intermedio: elegimos 37 de 100 grabadas. En todas las canciones trabajamos mucho, como chinos. Pero ‘Paloma’ es especial, no sé exactamente por qué. Quizás sea el oasis argentino”.

La portada de Honestidad Brutal

Tres éxitos del disco definidos por Calamaro

En la entrevista mencionada con este medio, Andrés desarrolló en qué pensó cuando compuso “Te Quiero Igual”, “La Parte de Adelante” y “Cuando te Conocí”, tres éxitos de Honestidad Brutal que obviamente tienen su lugar en el “Extra Brut”.

- ”’Te Quiero Igual’ es un malentendido, es una letra amarga que se prohíbe el verbo amar. Es una broma porque repite una misma palabra muchas veces, el mismo ‘te quiero’ de Bob Dylan. ‘No se si estoy despierto o tengo los ojos abiertos’, es el clásico alegato cultural de las drogas de consumo personal que no constituyen delito alguno. Para mí estaba claro y era evidente. No intentaba definir un estilo de canción ligera. Todo lo contrario”.

- ”’La Parte de Adelante’, que gusta y la cantan todas las hinchadas, es una canción sencilla que no fue fácil grabar como producción. Nos hicimos un lío grabándola”.

- ”’Cuando te Conocí' la escribí en el avión, en una de mis vueltas a Buenos Aires. Es literal y tiene una guitarra buena que grabamos en New York con Joe (Blaney)”.

“Honestidad Brutal es un disco plagado de músicos buenos. Toqué la mayoría de los instrumentos. No quise acreditar los detalles para no aburrir. Casi todas las baterías las grabamos Javier Calamaro y yo. Muchos bajos, guitarras y teclados. No hay canciones especiales en el disco. Quizás, si lo escucho ahora, le descubro cosas nuevas”, concluyó en ese momento.

Y en este 2022 lo escuchó otra vez para hacer la selección para el “Extra Brut”. Seguro que le encontró cosas nuevas...

