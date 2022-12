Cari Nara habló del recuentro de Andrés Nara y Nora Colosimo: “Parecía una foto vintage”

Nora Colosimo, Cari Nara, Andrés Nara

Hace apenas un par de semanas y después de que Andrés Nara se reencontrara con su hija Wanda tras más de ocho años de distanciamiento y pudiera por fin conocer a Francesca e Isabella, las dos hijas que la empresaria tuvo durante su matrimonio con Mauro Icardi, Carina Tononi confirmó que ella también había restablecido su vínculo con vendedor de autos. Es verdad que, días más tarde, el hombre salió a aclarar en Intrusos que se veían “esporádicamente” pero que no mantenían una relación de novios. Pero aseguró que, aunque él estaba conociendo a otra persona, se iban a seguir frecuentando.

Andrés Nara confirmó la separación de Wanda y Mauro Icardi: “Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él” El padre de la empresaria pasó la Navidad con su familia y habló sobre el estado sentimental de su hija VER NOTA

La cantante, conocida en el medio por el nombre artístico de Cari Nara, había sido sido señalada como una de las responsables de la pelea entre padre e hija por su noviazgo con Andrés, quien para cuando comenzó a salir con ella en el año 2013 acababa de separarse de la madre de sus hijas, Nora Colosimo, en medio de rumores de infidelidad. Y, según trascendió entonces, a Wanda no le había caído en gracia que su padre le cediera el apellido que ella había hecho famoso para triunfar en el mundo de la música.

Nora Colosimo y Andrés Nara celebrando la Nochebuena (Instagram)

A esto hay que sumarle que, después de presentar a Cari en la boda de su hija y el actual jugador del Galatasaray de Turquía a mediados de 2014, don Nara había anunciado el embarazo de Wanda antes de que ella decidiera confirmarlo. Y, para colmo, siguió apoyando a Maxi López, padre de Valentino, Constantino y Benedicto, con quien la empresaria estaba enfrentada no solo en los medios sino también en la Justicia.

L-Gante dio un show privado en Navidad para Wanda Nara y su familia Luego de pasar la Nochebuena con su ex Tamara Báez y su hija Jamaica, el músico fue a la casa de la empresaria e hizo bailar a todos VER NOTA

Sin embargo, si es cierto que el tiempo todo lo cura, esto quedó demostrado en la última Nochebuena, en la que Wanda logró reunir en su casa a su padre y a su madre en un clima de total armonía. “Con Nora estamos bien, nos mandamos mensajes y estuvimos juntos todos, lo que es muy raro. Estaba Zaira con los chicos, Wanda con los otros cinco”, dijo Andrés emocionado en diálogo con Socios del Espectáculo.

¿Qué hizo Cari mientras tanto y cómo tomó el reencuentro de Andrés con su ex? “Yo la pasé muy tranquila, demasiado para mi gusto. Estuve con mi hija y un amigo de la familia cenando en casa. Y, cuando terminamos de brindar, me fui tomar algo por ahí. Mientras tanto me llegaban historias de Instagram con lo que pasaba en la casa de Wanda y la verdad es que me pareció un sueño”, dijo la cantante en diálogo con Teleshow.

Cari Nara y Andrés Nara volvieron a frecuentarse (Teleshow)

Y agregó: “Después de tantos años en los que yo estuve con Andrés y él no se hablaba con Wanda, ver esa postal de los dos juntos, con Zaira, con sus nietos y con la madre de sus hijas fue como estar frente a una foto vintage. Y me pareció buenísimo. Además, ver a todos los chicos cantándole el Feliz Cumpleaños, de corazón, fue muy emocionante. Yo estoy muy contenta por él. Y, además, siento que me saqué un peso de encima, porque de alguna manera sentía que no se hablaban porque estaba yo en el medio. Era inevitable sentirme culpable. Así que verlos juntos fue fantástico para mí”.

Mauro Icardi se metió en una transmisión en vivo de Wanda Nara y le dejó polémicos comentarios Mientras la empresaria aclaraba su vínculo con L-Gante y respondía preguntas de sus seguidores, el jugador la increpó por recalcar que está soltera VER NOTA

Cabe señalar que, tras confirmar su separación de Icardi, Wanda mostró una video llamada con Maxi en la que lo invitaba a pasar con ellos el Año Nuevo. Al respecto, Andrés señaló: “Nosotros estamos en un contexto complicando con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi y no tanto con él, pero no tengo nada contra él”.

Seguir leyendo: