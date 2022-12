El baile de Pampita a lo Dibu Martínez, Tinelli en familia, Wanda con los suyos, L-Gante con su ex: los famosos y la Navidad

Los Tinelli, con el árbol de Navidad (Fotos: Instagram)

Puede que Papa Noel haya tenido poco trabajo este año en la Argentina. Y todo gracias a Lionel Messi, Ángel Di María y los suyos, quienes cumplieron un deseo que esperó casi cuatro décadas: ganar la Copa del Mundo. Así es como muchos argentinos y argentinas que escribían en su cartitas a Santa Claus -luego de jurar haberse portado bien- que pedían la gloria máxima, esta vez ya se dieron por satisfechos, alivianando el trabajo del generoso hombre de Polo Norte.

Y puede que Marcelo Tinelli haya sido uno de ellos. Por algo, al sacarse en familia la clásica foto al pie del árbol de Navidad, sostenía la anhelada copa -que ahora es solo nuestra...-. Allí cerquita estaba su primo El Tirri, quien lo acompañó a Qatar: con Lolo, el hijo menor del conductor -quien pasó el 24 con su mamá, Guillermina Valdés-, no se perdieron un solo partido de La Scaloneta.

Pero lo más importante de la celebración navideña de Marcelo fue la presencia de Soledad Aquino, su primera esposa, y de las hijas que tuvieron juntos: Candelaria y Micaela. Recuperada de su trasplante de hígado -Tinelli estuvo muy cerca durante un proceso tan arduo como límite-, Soledad demostró que el amor con el paso de los años no desaparece: muta, se transforma, evoluciona. Y Marcelo lo corroboró al subir un instante de la cena, cuando Cande se subió en el regazo de su madre, el conductor las filmó, y musicalizó con una canción del grupo Estelares que dice: “Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto...”.

El momento de Soledad Aquino y Cande Tinelli que capturó Tinelli

El menú que disfrutó la familia Tinelli

Pampita también celebró la Nochebuena en familia, con su marido, Roberto García Moritán, la pequeña Ana -el hijo que tuvo con el legislador- y sus tres hijos varones, Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación con Benjamín Vicuña. Al pie de la foto que subió a su Instagram, la conductora de El Hotel de los Famosos 2 -de pronto estreno, se está grabando desde octubre- copió “Carta de un adulto a Dios en Navidad”, de autor desconocido.

“Ahora de adulto solo quiero decirte que no se me olvidó escribirte, sino que ahora esa carta es diferente. Hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero. Hoy quisiera volver a creer como cuando era niño en las personas, en los milagros y en que el mundo puede ser mejor. Hoy quisiera que la Navidad realmente fuera el nacimiento de algo nuevo dentro de mí”, se lee en el texto.

Pampita, con su marido y sus hijos

Pampita estuvo en la Villa 31 de Retiro entregando juguetes

En la mañana de Navidad Pampita mostró su faceta solidaria al participar de la donación de juguetes que la ONG ASOCIAR realizó en Villa 31 de Retiro. Con una sonrisa enorme, se sacó fotos con todos los niños que se acercaron a saludarla. Rato después, fue a almorzar a un restaurante con su esposo y sus hijos. García Moritán la filmó entonces mientras Carolina imitaba el baile que el Dibu Martínez inmortalizó en la tanda de penales contra Francia: “¿Me sale bien?”, preguntó, a pura risa. Bailarina virtuosa, la respuesta no podría ser otra más que “¡sí!”. Pero como lo hace el Dibu... ¡imposible!

Pampita bailando como el Dibu Martínez

La de Wanda Nara fue -nunca mejor definida- una noche de paz, una noche de amor. Porque si bien la ruptura de Mauro Icardi parece definitiva -siempre es apropiado utilizar el potencial con la empresaria y el futbolista-, ella se rodeó del cariño de su familia, ahora reconciliada. Y es que, dejando atrás una vieja pelea, estuvo presente su padre, Andrés Nara, en una doble celebración: también fue su cumpleaños.

A Wanda la acompañaron sus hijos, sus sobrinos, su hermana, Zaira Nara, y su mamá, Nora Colosimo.

Wanda con Zaira, los hijos de ambas y su mamá, Nora Colosimo

Wanda y Zaira con sus padres: si bien Nora y Andrés Nara están separados desde hace años, su relación es óptima

¿Y L-Gante? No participó. Pasó la Nochebuena con su expareja, Tamara Báez, y su hija, Jamaica, a quien el regaló un cochecito, pero que se maneja a control remoto: todavía es muy pequeña para estar al mando. Luego del brindis, los padres de la niña se fueron a bailar juntos, haciendo a un lado -recientes- enfrentamientos.

Los festejos de otros famosos:

La China Suárez con su hijo Amancio

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con La China Suárez. Sí: el actor pasó la Nochebuena con su ex

Lali Espósito y su remera de Nochebuena: con Beyonce

Mica Viciconte y Fabián Cubero en una Navidad especial: la primera con su hija, Indiana

El look navideño de Jimena Barón y su hijo, Morrison

