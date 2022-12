Flor de la V celebró la victoria de la Argentina en un trencito de la alegría

Flor de la V celebró la victoria de la Selección

Los argentinos vivieron una jornada histórica por el triunfo de la Selección Argentina en Qatar. El equipo de Lionel Messi venció a Francia en los penales luego del 3-3 en el tiempo suplementario y se coronó campeón del mundo por tercera vez. Y, este lunes, la televisión reflejó la alegría de esta consagración del equipo albiceleste.

En Intrusos (América), Florencia de la V y su equipo arrancaron el programa de espectáculos con un festejo a lo grande: llegaron al canal en un trencito de la alegría. La popular conductora se vistió con los colores de la selección nacional y llevaba en sus manos una réplica de la copa.

Al ritmo del hit “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, la actriz y sus compañeros entraron al estudio celebrando el triunfo de la Argentina acompañados por una batucada. Además, dos personas estaban disfrazadas con máscaras de los máximos ídolos del fútbol: Diego Maradona y Lionel Messi.

“Estamos cargados de todas las emociones juntas. ¡Que alguien me pellizque! ¡Me vuelvo loca!”, aseguró Flor, muy emocionada. “¡Que entrada! ¡Gracias al tren de la alegría! ¡Mirá Messi y el Diego!”, agregó la conductora, sorprendida con el despliegue que realizó la producción de Intrusos para festejar la consagración del equipo argentino.

Flor de la V y su equipo celebraron la victoria de la Selección (captura de pantalla)

Por otra parte, algunos conductores cumplieron con promesas que habían hecho antes de la victoria. En Socios del espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich había anunciado que se raparía la cabeza si la Albiceleste regresaba con la copa. Este lunes, el periodista cumplió su promesa en vivo frente a sus compañeros de equipo. “Para usar este corte tenés que estar bronceado”, aseguró mientras un peluquero le pasaba la máquina por la cabeza.

Por su parte, Guillermo Andino también había afirmado que se sacaría la barba en el caso de que Argentina ganara el Mundial. En América Noticias, el periodista, que es fanático de la selección y de Racing, cumplió con su palabra de afeitarse la barba, pero se dejó el bigote. Además aprovechó para hacer una nueva promesa futbolera: “Me voy a dejar el bigote hasta la Copa América, porque hasta el mundial del 2026 falta mucho y voy a terminar en el récord Guinness”.

Mientras que Diego Leuco, el conductor de los ciclos Antes que nadie y Telenoche, se hizo un tatuaje de tres estrellas en una de sus piernas y se tiñó el pelo con la bandera de la Argentina. En su cuenta de Instagram, compartió videos e imágenes de este momento: “Somos campeones. ¡¡Y en @antesquenadie__ cumplimos todas las promesas en vivo!! Tatuaje y tintura en vivoooooooo”.

Por último, Sergio Lapegüe, conductor de Tempraneros (TN), había señalado días atrás que si Argentina salía campeón se rapaba y esta mañana frente a sus compañeros cumplió con lo prometido ante la atenta mirada del resto del equipo del programa: Roxy Vázquez, Marcelo Bonelli y Matías Bertolotti. “Lamento que mis hijos me vean pelado, hago responsable a la Selección por si no me vuelve a crecer. Me siento Elvis Presley”, manifestó el conductor. “Uhh, me estoy quedando pelado”, agregó el conductor mientras Mariela-maquilladora de la señal de noticias- le pasaba la máquina de cortar sobre la cabeza.

