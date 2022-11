El pedido de disculpas de Jorge Lanata a Flor de la V: “En un momento dije una boludez”

La reconciliación entre Jorge Lanata y Flor de la V (Foto: Captura América)

Cuando hace ocho años estalló la guerra entre Jorge Lanata y Flor de la V por opiniones que el periodista emitió sobre las personas trans y que hirieron a la capocómica, nada hacía sospechar que hoy podrían entablar una conversación armoniosa.

Sin embargo, el tiempo pasó y evidentemente ayudó a superar viejos rencores. Todo había comenzado en agosto del 2014 cuando en su programa de los domingos a la noche, Lanata había aseverado que Flor de la V no era una mujer. “Es un transexual, pero no es una mujer”, había asegurado en forma tajante. En ese momento, Flor le respondió con una primera carta abierta, en la que lo instaba a reflexionar.

Pero la cosa no quedó ahí, y unos años después de ese hecho, el conductor televisivo volvió a la carga: “Lo dije hace cuatro años y lo vuelvo a repetir: para mí Florencia de la V es transexual. No creo que sea una mujer. Es mi opinión”.

Fue así como Flor –dolida por segunda vez en lo más intimo de su integridad– le respondió sin diplomacia y aseguró: “Tenés mucho para hablar de la situación del país… ¡y venís a hablar de mí! ¿Sabés lo que se nota? Los sobres. Porque te pagan y te callás la boca”.

Esas fuertes declaraciones llevaron a Lanata a mandarle una carta documento a la conductora por calumnias e injurias.

Florencia, asesorada en ese momento por el doctor Fernando Burlando, escribió una carta pública que presentó ante el INADI: “Aun cuando sé quién soy, lo que soy y qué firmeza tienen mis convicciones, no he podido dejar de sentir una especie de vergüenza por la exposición, la burla y el ensañamiento”. Esa fue la antesala a la mediación, en respuesta a la carta documento. Y lo que hoy más llamó la atención es que en ese encuentro de conciliación, Flor estuvo representada por una letrada del bufet del Dr. Burlando, que era nada más y nada menos que la actual esposa de Jorge Lanata, Elva Marcovecchio.

Aunque en esa época, ni siquiera se conocían, la doctora Marcovecchio acompañó a Flor de la V hasta el juzgado en el que sellaron un pacto de no agresión entre ella y el periodista.

Hoy, muchos años después, Flor entrevistó a Jorge en su programa de América. En diálogo con Intrusos del espectáculo, Jorge admitió que en aquel momento se había equivocado. “¿Te acordás que aquel día yo te dije que no tenía nada contra vos y que de hecho nosotros pudimos conciliar y el juicio se levantó en las primeras audiencias de mediación?”, comenzó diciéndole el periodista. Y enseguida agregó: “En un momento yo dije una boludez, y lo reconozco, fue una boludez , incluso te digo, estoy haciendo un documental de género que sale el próximo domingo por la pantalla de El Trece”.

Ya en un tono cordial entre ambos, el periodista reconoció que después de tanto tiempo ha llegado a la conclusión de que nadie se puede meter en la cama de nadie. “Dejemos a la gente que se quiera, démonos libertad, ya bastante difícil es querer a alguien, encontrar a otra persona que también te quiera como para estar metiéndonos en la cama de la gente, me parece que no vale la pena”, reconoció con sinceridad el conductor de PPT.

Agradecida por sus palabras, Flor admitió que en esa época todo era muy diferente y que incluso muchas colegas suyas, también travestis, no estaban de acuerdo con la Ley de identidad de género. “Lo que pasó fue que la Ley era enorme y no contemplaba en ese momento a otras identidades no binarias, entonces podías elegir si eras hombre o mujer pero en el documento de identidad seguía apareciendo que eras de un determinado sexo”, aclaró la conductora. Y siguió: “Antes la palabra travesti estaba asociado a algo negativo, se la relacionaba solo con la prostitución. Y en ese contexto ¿qué niño o niña iba a querer serlo?”, se cuestionó Flor.

