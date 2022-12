Qatar 2022 - Argentina Vs Francia - Definicion Por Penales

El relator Pablo Giralt, nacido en Venado Tuerto, Santa Fe, le imprimió a todo el relato del trascendente partido de la Argentina frente a Francia la impronta pasional que lo caracteriza, y cuando llegó el final del encuentro no pudo resistir la emotividad y se dejó llevar por la alegría desbordante que había en el estadio Lusail.

“Somos campeones del mundo”, fue el grito de pasión una y otra vez de Pablo Giralt cuando Gonzalo Montiel convirtió el cuarto penal de la Selección que le otorgó la Copa del Mundo al equipo de Lionel Scaloni y le sumó: “La puta madre”, convirtiéndose en un momento que quedará en el recuerdo de las transmisiones deportivas tras el logro deportivas más importante en el fútbol después de 36 años.

“El fútbol nos devuelve esta alegría 36 años después. Gracias Argentina de mi corazón, gracias Messi. El fútbol te devolvió todo lo que le diste y sos una leyenda, naciste para lucharla y pelearla. Desde Rosario te jugaste la vida y te fuiste a España con tu viejo, dejaste todo y Argentina hoy está en lo más alto por vos porque sos una leyenda”, insistió Giralt entre lágrimas.

Las lágrimas de Pablo Giralt tras el penal de Montiel que le dio el titulo a la Selección: “¡Somos campeones del mundo la puta madre!”

“¡Vamos Argentina! No hay que dejar de creer porque se los dije siempre, cuando dolía el corazón, cuando te dolía el alma porque no podías más… pero hay que creer siempre y hay que soñar siempre”, continuó muy emocionado el relato de la TV Pública.

“Somos campeones del mundo porque no los merecemos y está bien. Si Leo ganaste, Gracias Dios por vivir este momento único en la vida. El mundo y la historia del fútbol mundial te lo reocnoce”, completó.

Leo Messi junto a Pablo Giralt

Antes del inicio del Mundial, Giralt había compartido en sus redes sociales una foto junto al capitán de la Selección. “Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables. Ayer cumplí un sueño. Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar. Mi camino profesional se cruzó -ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado. Y si antes lo quería, después de conocerlo personalmente: mi idolatría es total”, escribió.

“Gracias @leomessi por abrirme las puertas de tu casa y todo lo que eso implica. Gracias a toda su familia y su equipo que me permitieron cumplir este sueño. Gracias a Dios y a toda la gente que al leer esta publicación pueda liberar una sonrisa cómplice y compartir mi felicidad. Gracias a todos por el cariño de siempre!”, había señalado en la publicación.

“Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños. Lo hice con el corazón. Gracias Leo por tu calidez y sencillez. Sos muy grande. Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje. @leomessi te quiero!”, completó tras realizarle una nota mano a mano al ídolo del fútbol mundial.

