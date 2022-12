Locho Loccisano enfrentó a Flavio Mendoza: “Fui a dos castings tuyos y no quedé”

Locho Loccisano le preguntó a Flavio Mendoza por qué no quedaba en sus castings (Telefe)

Invitado a PH, Podemos Hablar, Lucas Locho Loccisano aprovechó el segmento frente a frente en el que le tocó interactuar con Flavio Mendoza para hacerle una pregunta con destellos de reproche. Y es que, según explicó el ex participante de El hotel de los famosos y actual jurado de Canta Conmigo Ahora, en dos oportunidades había intentado formar parte del staff de artistas que acompañan al coreógrafo en sus espectáculos y no lo había logrado.

“Te voy a decir algo, en chiste, pero ¿qué ves en los artistas cuando los elegís en un casting? Yo hice dos castings tuyos, no quedé y estoy un poco enojado la verdad”, comenzó diciendo el cantante. Y, para dejar en claro que su interpelación era en tono jocoso, agregó: “¡No, mentira, no pasó nada! Pero ¿qué buscás en los artistas? Te lo digo porque durante tantos años uno insiste, insiste, insiste…”.

Enseguida, Locho explicó, un poco más serio, el motivo de su inquietud. “Aprovecho para preguntarte para las personas que hacen casting, porque uno está con tantos nervios en ese momento. ¿Qué es lo que generalmente buscás? ¿Autencidad, actitud en el escenario? Para que uno pueda complacerte en un futuro casting”, expresó.

Fue entonces cuando el creador de Stravaganza y El circo del Ánima le explicó: “El tema es que en mis espectáculos los artistas tienen que ser completos, el que canta, tiene que bailar y viceversa. Por ahí se elige a la persona porque sabe cantar o bailar, y sos bueno, listo. Y después, lo demás, tratamos de cumplir nosotros enseñándote”. En ese sentido, Mendoza recordó que él mismo había quedado afuera de un casting de Ricky Pashkus, de quien en la actualidad es un gran amigo y con quien está trabajando en Kinky Boots.

Flavio Mendoza es el creador de Stravaganza y el Circo del Ánima

“Antes eran hasta más difíciles los castings, porque no te daban posibilidades de demostrar. Y yo de lo que me quejaba era de decir: ‘Pero pará, si yo doy mucho más y puedo hacer mucho más que esto’. Hay veces hacen castings para una publicidad y ya tienen la gente. Pero yo no hago eso. Yo hago el casting y busco al artista que necesito. Y, por ahí, el physique du rôle no da”, agregó Flavio.

Y Locho continuó: “Yo me acuerdo que me puse mal porque sentía que estaba para quedar. ¿Sabés cuando dije: ‘Claro’? Cuando fui a ver la obra. Ahí vi los dos cantantes que tenías, un chico y una chica, y dije: ‘Claro, qué ingenuo queriendo quedar....’. Y, después me di cuenta”. En ese momento, Andy Kusnetzoff le preguntó qué había cantado en el casting y le pidió que hiciera parte de este tema, Caraluna, a capela. Entonces, un poco nervioso, Loccisano lo interpretó.

“Lo importante del casting, para vos que lo pasaste y para mí que también fui bailarín de casting, es ser caradura. No tener vergüenza. Porque tenés ese momento para castinear y es muy difícil. Por eso yo digo: ‘Cuando venís, vení con todo. Equivocate acá, porque si no por ahí no mostrás lo que querés’. Tenés que ser auténtico”, señaló el coreógrafo. De todas formas, para cerrar la charla de manera divertida, le dio la mano a Locho y le dijo: “Mejor que no te elegí porque te fue mejor. Y quien te dice, con el tiempo se da”.

