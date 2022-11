La furia de Cinthia Fernández contra Silvia Fernández Barrio por el Mundial de Qatar

El tenso cruce entre Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio por el Mundial de Qatar (Foto: Captura El Trece)

Cinthia Fernández no suele dejar pasar ningún comentario que no le agrade y siempre expresa su opinión aunque tenga que confrontar y discutir. En los últimos semanas se la vió en sus historias de Instagram muy enojada con la congestión del tránsito y también por el costo de unos neumáticos que tuvo que cambiar para su flamante camioneta.

Además, como la mediática acostumbra a registrar todas las actividades de su día a día a través de las redes sociales, también expone sus estados de furia cuando algunas situaciones la enojan más de la cuenta. De esta manera, en uno de sus últimos posteos, la exmujer de Mauro Defederico mostró la cantidad de dinero por la cuota alimentaria que le depositó el jugador de fútbol durante el último mes para las tres hijas que tienen en común. “55 mil pesos” gritó Cinthia mostrando el registro bancario.

Por otra parte, la semana pasada la mediática contó una situación que vivió una tarde cuando regresó a su casa después de su jornada laboral. La panelista de Momento D (El Trece) explicó que estuvo inactiva en sus redes sociales porque descubrió que habían entrado a robar en el country en el que vive.

“Volviendo del trabajo a mi casa me enteré de que entraron a robar en mi barrio”, dijo la mamá de Charis, Bella y Francesca en una serie de historias de Instagram que grabó desde su auto, para explicar las razones por las cuáles había estado alejada de sus redes sociales por unas horas. “Toda la planificación del día que tenía se fue a la bosta. Yo me puse muy nerviosa, la panamericana estaba hasta las pelotas de gente, un desastre todo”, contó.

Después de comentar que no pudo cumplir con la programación en sus cuentas, dijo: “No quiero ahondar en detalles, hubo malos manejos y estoy muy enojada”. Acto seguido, mostró el momento en el que la Policía Científica ingresaba al lugar para investigar el hecho. “Ay, Dios mío, Argentina”, acotó entre susurros.

Sin embargo, en esta oportunidad el enojo de Cinthia quedó registrado por las cámaras de televisión cuando se trenzó con su compañera de panel, la periodista Silvia Fernández Barrio en Momento D, el ciclo de El Trece.

La furia de Cinthia Fernández con Silvia Fernández Barrio por el Mundial de Qatar (Foto: Captura El trece)

El mal momento ocurrió luego de que Fernández Barrio pidiera respeto para la sociedad de los países árabes por sus costumbres diferentes a Occidente. “Pero chicos, no es solamente Qatar, son todos los países arábigos, hay un tema de la cultura donde también hay que tener una mirada un poco más respetuosa, aunque sea completamente diferente”, comentó la periodista mientras debatían sobre los derechos humanos en la sede de la Copa del Mundo.

En ese momento, Cinthia se indignó ante el comentario de su compañera y la confrontó de mala manera. “¿Respetuosa a ellos?, ¿respetuosa de ellos?, ¿en serio me decís?”, intervino la panelista del ciclo de Fabián Doman. Y continuó furiosa con su declaración: “Para mí no merecen respeto en absoluto que llamen a una mujer como si llamaran a un perro, chistándola, que la sienten en otra mesa, que siempre las aparten, que no puedas ir de la mano con tu pareja”, siguió elevando la voz.

“A mí no me parece nada respetuoso que puedan tener siete mujeres, y ellos son los capos y los porongas del mundo por tener siete mujeres y la mujer vive así, sometida. Para mí no se merecen respeto”, concluyó Cinthia ante la mirada atónita de Fernández Barrio que no le respondió nada.

