El camino a la fama de Zoe Saldaña, la actriz que hace de Amy en Desde Cero, la serie del momento

Zoe Saldaña viene demostrando que es una actriz muy versátil (Foto: Instagram)

Una de las series del momento en Netflix, esa de la que todos hablan, es Desde cero. Una historia de amor atrapante que en todo momento, a través del guión, mantiene una expectativa tal digna para maratonear y no perderse ni un solo detalle. Sin ingresar demasiado en la historia, para no adelantar nada, el argumento está basado en los personajes de Amy, una joven artista que se enamora de Lino (Eugenio Mastrandrea), un chef italiano. A partir de allí se embarca en viaje transformador, en el que descubre el amor, la pérdida y la resiliencia.

Quién se pone en la piel de Amy es Zoe Saldaña, una actriz que tal vez muchos están descubriendo ahora, pero que viene con un gran y variado recorrido en cine sobre sus espaldas. Sucede que su lugar en el mundo fue –y lo sigue siendo- Marvel, llevando adelante interpretaciones vinculadas a las historietas, a los cómics. Pero ahora, a partir de esta ficción que está entre las más vistas de la plataforma, está demostrando sus cualidades y su abanico para llevar adelante distintos roles.

Saldaña nació el 19 de junio de 1978, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Es hija de Asalia Nazario, oriunda de Puerto Rico, y de Aridio Saldaña de República Dominicana. Ellos se conocieron en tierras estadounidenses, lugar al que habían llegado en busca de un futuro mejor. Por esas cosas del destino, se encontraron, se enamoraron, y formaron una familia de la que fue parte Zoe, claro. Tiene tres hermanos: Mariel y Cisley y un más chico que se llama artísticamente Nipo -también actor-.

Zoe nació el 19 de junio de 1978, en Nueva Jersey, Estados Unidos

Pero el destino le iba a jugar una mala pasada en pleno crecimiento. Cuando ella tenía 9 años su padre falleció en un accidente automovilístico y eso hizo que su madre decida regresar a su país con ellos. Estuvieron 7 años en tierras dominicanas, donde Zoe dio sus primeros pasos en el mundo artístico. Primero tomó clases de ballet, danza moderna y más tarde de jazz. Pero cuando estaba cursando el segundo decidió meterse de lleno en su futuro y sabía que, para eso, debía regresar a Estados Unidos, más precisamente a Nueva York.

Lo primero que hizo fue meterse al grupo de teatro Faces, perteneciente al Hospital Maimonides, de Brooklyn. El objetivo era llevar adelante obras con un mensaje positivo vinculados a cuestiones sociales. Siempre estaban dirigidas a adolescentes para concientizar sobre la violencia de género, el consumo de drogas prohibidas, y demás. Ese fue su puntapié, ya que fue vista por un cazatalentos que le propuso sumarse a la agencia de representación a la que pertenecía, ella aceptó y empezó a audicionar hasta que tuvo su primer protagónico, gracias a su formación en la danza. Sí, su debut en las grandes ligas fue en el año 2000 y como una de las actrices principales de la película Camino a la fama. Un drama en el que se puso en la piel de una bailarina.

A partir de ese momento empezó a crecer y llegaron títulos como Piratas del Caribe (2003). Ese mismo año Steven Spielberg la convocó para La terminal. Siguió trabajando sin parar, pero nunca dejó el teatro Faces, al cual sigue perteneciendo hasta el día de hoy, protagonizando obras o dando una mano cada vez que la necesitan. Una agradecida del lugar que le abrió las puertas de la vida que hoy transita.

Zoe Saldaña en Avatar

En el 2008 descubrió el mundo por el cual es conocida. Fue cuando la llamaron para Star Trek, un film de ciencia ficción, un género que abrazó hasta este año, que decidió dar vuelta la página, pero que no dejará, ya que su agenda dice que en 2024 hará Avatar 4. Un año más tarde hizo Avatar, entre otros títulos hasta que en 2014 llegó Guardianes de la galaxia, en la que le da vida a Gamora, uno de los personajes más queridos. En 2017 estuvo en la segunda entrega de Guardianes, Avengers: Infinity War (2018), Avengers: endgame (2019) y Avatar 2 en este 2022 que la encuentra disfrutando de otro rol en la serie que nos trajo hasta acá.

En la presentación de la serie habló de este cambio rotundo. “Necesitaba un creciente deseo de explotar otros territorios. En los últimos 9 años sentí que estuve teniendo bebés, cuidando a mis hijos y haciendo franquicias”, remacó Saldaña, que es mamá de los gemelos Cy Aridio y Bowie (nacieron el 27 de noviembre de 2014) y de Zen Hilario (11 de diciembre 2016), todos ellos fruto de su relación con el artista italiano Marco Perejo, con quien se comprometió en junio de 2013.

Zoe Saldaña junto a su familia (Getty Images)

Este paso que está dando ahora es un nuevo renacer, probarse en otros lados y seguir cautivando desde la interpretación. Fue un desafío y lo explicó. Sucede que en la historia de amor que vive en la serie Desde cero los antecedentes culturas de cada uno tienen mucho que ver. También ciertos problemas de salud cobran un lugar preponderante en el guión y, de alguna manera, Zoe no puede evitar compararlo con su propia historia de vida. “Perdí a mi papá así que recuerdo con mucho dolor lo que fue eso para mi mamá. Cuando se pierde una vida no solo se pierde una parte de sí mismo, sino que todos los que rodean a esa vida que se fue también pierden. Es como una doble muerte, y tenés que seguir viviendo, se trata de encontrar razones para vivir y sonreír de nuevo”.

En su caso, apoyada en sus seres queridos pero, sobre todo en su pasión por el arte de la interpretación, le sirvieron para salir adelante. Esas fueron sus armas ante una pérdida tan significativa, luchando contra todo hasta poder sobresalir y convertirse en una de las figuras de la actuación.

Costumbres argentinas

Otra de las sorpresas por las cuales se ganó un lugar destacado en el corazón de los argentinos es porque es una apasionada del mate. En los sets de filmación se la puede ver con su equipo, disfrutando de la infusión. La prensa extranjera, sorprendida, le preguntó por esto y ella respondió sobre el tema: “Sí, me gusta mucho. Lo tomó desde que yo era jovencita, cuando vivíamos en República Dominicana, que teníamos algunos amigos que eran argentinos. También había chilenos, que iban a la misma escuela que yo”.

Zoe Saldaña se divierte haciendo reels y tik toks con sus hijos y su pareja pero también tiene otro pasatiempo bien criollo: es fanática del mate (Foto: Instagram)

“La primera vez que lo probé me sentí tan despierta, me fue tan bien en ese examen, que yo acredité al mate. Entonces, cuando iba a la casa de mis amigas bebía mate. Pero no fue hasta que yo me encontré con una maquillista que hasta este día es mi maquillista, que se llama Vera Steimberg, que es una súper boluda de Buenos Aires, y que bebe mate todos los días, y ahí fue que yo pude reencontrar mi romance con el mate hace ya 10 años”, cerró su anécdota.

