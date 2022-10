Esteban Menis presenta Deforme, su stand up de humor absurdo y existencialista que bucea en la incomodidad

Esteban Menis se presenta este viernes a las 20 horas en La Carpintería (Jean Jaures 858)

Las redes sociales suelen ser utilizadas como plataformas para mostrar realidades que no son las verdaderas. Pocos se animan a mostrarse vulnerables o tristes porque hacer eso probablemente sea considerado como un signo de debilidad. Por eso Esteban Menis es un caso aparte en Instagram. Si un día se levanta deprimido y con ganas de quedarse todo el día en la cama, lo dice abiertamente. Sus historias despeinado, barbudo y tomando mate con cara de dormido son un clásico entre sus seguidores. Con esa absoluta naturalidad construyó un humor distinto que logra hacer reír a través de la simpleza de un tipo común.

“Me gusta el humor absurdo, incómodo, en el que es difícil definir qué es verdad y qué no”, dice el actor, director, guionista e influencer, que asegura que lo que más le gusta hacer es “escribir y pensar ideas”. Este viernes en La Carpintería (Jean Jaures 858) presenta su show de stand up Deforme, que ya pasó con éxito por México y también cruzará a Uruguay. En diálogo con Teleshow, Menis cuenta detalles de su espectáculo, su característico humor y repasa sus referentes de la comedia.

- ¿Qué podés contar sobre tu show?

El show se llama Deforme porque intento meterme en el cerebro sin ningún tipo de inhibición, como con cierta dislexia, que es como suelo pensar las cosas. A veces en el stand up se busca la empatía para que el espectador se sienta identificado. A mi me pareció interesante bucear en absolutamente lo contrario, es decir, en la incomodidad. Es una invitación a la singularidad de cada persona que lo está haciendo y del que lo escucha. Tiene un tono casero y artesanal que me gusta mucho.

"Deforme" fue un éxito en México y también llega a Uruguay (IG: gastonpacheco_art)

- ¿Hay lugar para la improvisación en el show según las risas y cómo lo va recibiendo la gente?

En las primeras funciones lo pensaba como algo más rígido y estructurado, sin una invitación a la participación. Pero era extremadamente incómodo y no había un rebote. Era como una operación que no se terminaba de ejecutar, no terminaban de entenderse algunas partes como yo quería que se entendieran. A medida que fueron pasando los shows empecé a tomar nota y, con el consejo de un amigo que me ayudó (Lucas Lauriente), lo abrí al rebote. Ahora cada función es distinta y pueden pasar miles de cosas.

- ¿Cuánto hay de personaje y cuánto de vos en lo que mostrás en las redes sociales?

En Instagram hay mucho de mí. Quienes me siguen y me conocen hace tiempo lo saben. Muchas veces me han dicho ‘sos un personaje o te hacés el deprimido’. No me gusta hacerme el deprimido. El otro día publiqué historias en Instagram visitando a mi abuela y mucha gente me insultó porque yo decía que la iba a asesinar. Los que me conocen saben que no soy un enfermo psicópata mental que va a visitar a su abuela para asesinarla. Con los que me siguen desde hace tiempo puedo permitirme decir con libertad algún pensamiento más oscuro que otros pueden no entender.

Esteban Menis utiliza el humor absurdo y existencialista para hacer reír en las redes sociales

- ¿Hay algún vínculo entre el humor y la depresión?

Pienso que sí. Igual depresión es una palabra muy grande, hay que tener cuidado con eso. Yo me identifico más con el existencialismo: hay días que te querés matar, otros en los que no tenés ganas de vivir ni de levantarte, en que todo te cuesta un huevo. Estando bajoneado o angustiado, encontré un mecanismo de defensa para poder lidiar con un montón de cosas. Logré transformar eso que me angustia y lo pude sublimar en algo que me genera humor. Es el mecanismo con el cual más cómodo me siento. Me sirve en lo personal y en lo laboral.

- ¿Te afecta cuando publicás algo en las redes y no conseguís los likes que esperabas?

Sí. Con eso fui pasando distintas etapas. No es que me arruina el día, no como más y me voy a dormir. Por supuesto que si tengo una reacción positiva a algo que hice me gusta más, me divierte y me estimula. Muchas veces lo que más me gusta a mí es lo que menos repercusión tiene, quizás porque es más retorcido o porque es más raro. Pero también es lindo porque es una posibilidad de encontrarse en esa singularidad que tiene cada uno.

Menis también es director, productor y guionista. "Lo que más me gusta es escribir y pensar ideas", afirma

- Muchas veces los influencers generan contenidos en conjunto. Pero en realidad, ¿no es una especie de competencia para ver quién tiene más seguidores y likes?

A mí nunca me resultó. Hace poco me junté a tomar un café con Cecilia Marani para armar algo juntos, pero a ninguno de los dos les resultó esa colaboración. Son estilos, maneras. Las veces que lo hice estuvo bueno pero no resultó como yo quería. Con respecto a si es una competencia, seguramente hay celos y envidia. Por dentro decís ‘uh, este hizo algo que a mí me gusta más’, ‘uh, qué buena idea esta’, ‘a este le va mejor’. Son parte de las miserias, que yo las tengo recontra asumidas. Me parece lo más sano del mundo decir ‘che, me gustaría poder hacer esto de esta manera’. Por suerte puedo vivir de lo que me gusta y eso es una bendición. Cuando ves algo nuevo es renovador, es un poco de aire después de tanta mierda.

- ¿Quiénes son tus referentes en el humor?

Hay un montón de gente que me gusta. De Argentina me encantan Charo López, Martín Garabal, Martín Piroyansky, Santiago Korovsky, Maitena, Diego Capusotto, Julián Kartún, Cecilia Marani. También mis amigos Liniers y Mont. Hay gente haciendo stand up acá que es espectacular. De afuera me gusta Larry David y soy un termo de cualquier película que haga Adam Sandler.

Esteban Menis se presenta con su show Deforme este viernes 28 de octubre a las 20hs en La Carpintería (Jean Jaures 858).

