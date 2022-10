El divertido blooper de Sofía Macaggi: “Prometí caída y acá está”

La caída de Sofi Macaggi

Sofía Macaggi suele postear imágenes de su vida laboral y personal en sus redes sociales. En esta oportunidad, la modelo y emprendedora sorprendió a sus cientos de seguidores de Instagram al compartir un divertido video de un blooper que grabó su amigo, Nico Peralta.

“¡Puede fallar! intentando hacer un videito del look… prometí la caída y acá esta”, escribió en la red social al mostrar el momento en el que tropezaba en una calle empendrada porque una sandalia se le rompió. “Estuvimos media hora llorando de risa al ver el video con @peralta_nico”, señaló Sofía, quien optó por lucir un mono rojo súper ajustado.

Además reveló que Nicolás siguió grabando “como buen periodista” en vez de agarrarla. “Claramente me tuve que venir a casa a cambiar antes de entrar a la fiesta”, dijo respecto al baby shower de su amiga, Barby Franco. “Final feliz no me paso nada y fue un momento de risa”, cerró la emprendedora.

Sofía Macaggi

“Nooo, qué mala pata estas preciosa amiga”, le escribió la actriz Iliana Calabró al ver el video. Mientras que el diseñador Santiago Artemis le dejó un mensaje cariñoso: “Te amo”. Por su parte, el productor Pedro Alfonso publicó tres caritas de un mono riéndose.

Luego de cambiarse el calzado, Macaggi fue a la fiesta de la novia del abogado Fernando Burlando, quien está transitando el último trimestre de su embarazo. Barby tiene fecha de parto para el 29 de diciembre y ya cuenta los días para verle la carita a su hija. Es por eso que cada ocasión es un momento especial para celebrar.

Esta vez, además, decidió festejar su cumpleaños número 32 y para recibir su día compartió una foto de su pancita y escribió en un posteo de Instagram: “¡Tengo el mejor regalo de cumpleaños, hoy puedo decir que es un cumple feliz, muy feliz!”. Y luego, organizó una mega fiesta con todos sus amigos famosos para brindar por los buenos tiempos.

La fiesta se hizo en La Dolfina, dentro del Museo Renault y nadie se la quiso perder porque además de soplar las velitas por un nuevo año también festejó el baby shower de su bebé. Hasta allí se acercaron su mamá, Verónica; su amiga íntima Pampita con su marido, Roberto García Moritán; Jésica Cirio con Martín Insaurralde y su hija Chloé; Natalie Weber con Mauro Zárate, Pitty la numeróloga, Gastón Trezeguet, Barbie Simons y Nazareno Mottola, entre otros. La organización estuvo a cargo de May Ariadna y la banda El show de Andy le puso música y entretenimiento a la noche.

Barby y sus amigos: Pitty, la numeróloga, Sofía Macaggi y Nicolás Peralta (Instagram)

Luego de cinco años de búsqueda, Barby quedó embarazada y lo anunció en el ciclo de América. “¡Habemus bebé!”, dijo en julio. Al día siguiente, el abogado habló en LAM: “Les agradezco a todos por la energía que nos están transmitiendo, nos hace muy bien los momentos más felices de su vida fueron cuando educó a sus hijas -él ya es padre de María y Delfina y se viene otro muy fuerte, muy intenso, en el que creo le puedo dedicar mucho tiempo. Que a mis hijas se lo dediqué, y sigo dedicándoles mucho tiempo”.

Aunque está ansioso por la llegada de su primer hijo con Bárbara, se mostró relajado respecto a lo que se viene y a sus 55, aseguró que “a esta altura de la vida todo es disfrute”. “Después de tanto años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo …Te esperamos para darte cada segundo de nuestras nuestras vidas. Te amamos”, había escrito en sus redes sociales la modelo tras el anuncio televisivo.





