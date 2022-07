A corazón abierto, Lizy Tagliani expresó su deseo de ser mamá: “Tengo la imperiosa necesidad”

Lizy Tagliani estuvo en PH y reveló sus ganas de ser madre

El sábado por la noche Lizy Tagliani dijo presente en PH, Podemos hablar (Telefe), y se animó a poner en palabras el sueño pendiente más importante de su vida por primera vez. En uno de los momentos más emotivos del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, la humorista reconoció que durante muchos años se negó a si misma la posibilidad de formar una familia por prejuicios, temores y la sensación de que nunca llegaría el momento indicado. A corazón abierto y con la emoción a flor de piel, reconoció que existe un profundo deseo en su interior y aportó una conmovedora reflexión.

A lo largo del programa protagonizó divertidos momentos, además de mostrar cómo fingir un desmayo, otro de sus talentos como actriz. Sin embargo, en el tramo final dejó de lado el humor y realizó una contundente declaración sobre los proyectos de su vida. “Estoy de novia y muy feliz”, confirmó cuando el conductor le preguntó por su vínculo con Sebastián Nebot. En la misma sintonía de celebración por sus logros y el feliz presente que atraviesa, sorprendió con su respuesta cuando se acercó al árbol de fotos donde cada famoso rememora algún momento inolvidable.

“Voy a dejar un sueño más que un recuerdo”, dijo en un comienzo. Y agregó: “Durante mucho tiempo crecí libre, creo que soy una persona muy libre por todo lo que me pasó en la vida, pero también hay cosas que no me permitía justamente por ser travesti, por pertenecer a una minoría, porque no iba a encajar con algunas cosas”. En este sentido, mientras su mirada empezaba a tornarse brillosa, reveló: “Había algo que estaba muy negada, y me decía a mi misma: ‘Vos naciste para ser travesti, para hacer reír, divertida, podés tener todos los sueños, pero no naciste para ser mamá'”.

Lizy Tagliani estuvo en PH, Podemos hablar, y expresó el deseo de ser mamá

“Tu misión es otra en esta vida, tu mundo es otro, y me crié con eso. La verdad es que descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mi, tener alguien a quien yo pueda transmitirle y dejarle todo lo que la vida me hadado”, sostuvo emocionada. “Quiero ser mamá, de hecho estoy averiguando, puede ser la adopción que es muy difícil, puede ser de otra forma que es muy caro, no sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas”, expresó.

“Ojalá lo pueda hacer porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, porque aunque no vaya a parir yo, va a parir mi corazón y eso es exactamente lo mismo”, sentenció. Antes de colgar la fotografía, auguró: “Alguien a quien yo le diga: ‘Mirá, en ese árbol de PH hay una foto de cuando te deseé. No sé, llamame mamá, papá, llamame Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida te lo quiero dejar a vos”.

Lizy Tagliani y su pareja, Sebastián Nebot

“Si me puedo ir de este mundo habiendo tenido un hijo, ojala que pueda recuperar esta foto algún día”, proyectó. El conductor se acercó para darle un abrazo y le transmitió sentidas palabras: “Me hacés llorar, ¡qué sentimiento hermoso! Antes hablabamos de la libertad, que llegó en un momento donde si querés podés y ojalá que lo hagas porque vas a ser una madre espectacular; todos los que estamos acá, y todos los que están mirando, nadie tiene dudas de eso”.

“Hablando de generar nuevos recuerdos, que siempre hablás de Celestina, tu madre, esta es la primera vez que hablas de vos como madre. Te merecés lo mejor”, concluyó Andy. Conmovida hasta las lágrimas, Lizy remarcó: “Ojalá yo pueda ser el 1% de lo que significó mi mamá en mi vida”.

