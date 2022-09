La China Suárez mostró su radical cambio de look

La China Suárez ya no luce así

Por estos días, Eugenia La China Suárez volvió a ser noticia, en medio de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Es que mucho se habló de esa ruptura y hubo quienes deslizaron que la empresaria no pudo superar el affaire que su marido tuvo el año pasado con la actriz y por eso es que, pese a haberlo intentado, no pudo recomponer su matrimonio.

Como si esto fuera poco, la ex Casi Ángeles está por estos días en Madrid, ciudad en la que coincidió con el futbolista. Es que, en plena guerra mediática con Wanda por su separación, Icardi hizo una escala en la capital española camino a Milán. Y no fueron pocos los que especularon con un posible encuentro entre la actriz y el papá de Isabella y Francesca. Sin embargo, ella aclaró que está en España para promocionar Objetos, la película que protagoniza junto a Álvaro Morte y Verónica Echegui.

Y en este contexto, es que la ex de Benjamín Vicuña decidió realizarse un radical cambio de look. Tal como mostró en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores. apostó por un flequillo largo, no tan tupido, pero que llega hasta el borde de sus ojos. Además, se nota que le dio un leve toque más oscuro a su cabellera.

Las fotos del nuevo look de la China Suárez

“Hermosa”, “Divina”, “Hay algo que nunca vas a lograr... que algo te quede mal”, “Naaaaa te queda muy lindo”, fueron algunos de los mensajes que recibió por parte de los miles de internautas que comentaron la publicación. “Bueno, terminamos el junket de prensa de Objetos en Madrid. Ayer me agarró la locura a la una y pico, y me corté el flequillo”, contó en sus stories.

En tanto, y para despejar cualquier tipo de rumores, Eugenia también había dado claras señales que su relación con el ex de María Becerra marcha más que bien. “Dice Rusherking que el rosa es el color de la semana”, escribió la China en el epígrafe de una foto en la que se la ve vestida con un buzo de ese color. Y horas más tarde, el propio Rusher despejó las dudas al revelar de qué se trataba. Es que el próximo jueves 29 de septiembre lanzará una nueva canción titulada “Perfecta”, la cual está promocionando con afiches que cuentan con la imagen y la figura de su novia, La China. “El cartel no miente, sos PERFECTA”, escribió el rapero acerca de esta canción que estaría inspirada en su relación con la exprotagonista de ATAV.

En la última emisión de ¿Quién es la Máscara?, Wanda se había mostrado incómoda cuando Roberto Modavsky dijo que quien se escondía debajo de la sapa Mansa era Suárez. “No creo que sea tan atrevida”, dijo la empresaria descreída. Pero Natalia Oreiro recordó que la actriz había participado de la versión uruguaya del programa y aseguró: “Acá todo puede pasar”. “A ella yo ya la desenmascaré”, agregó Nara visiblemente molesta. Y, tratando de sacar a su compañera de ese brete, Karina dijo que era Narda Lepes, Lizy dijo que era Lola Ponce y, finalmente, la hermana de Zaira dijo que era Oriana Sabatini.

Lo cierto es que, antes de que salvaran a alguno de los participantes, se reveló si alguno de los investigadores había adivinado quién estaba debajo de la sapa Mansa. Y, para alivio de Wanda, se supo que ninguno había acertado. Entonces, tuvieron que optar a quién salvar entre Chincha, Olaf y Pecas, y decidieron que continuara en el certamen este último.

