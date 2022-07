El ex de Pepe Cibrián rompió el silencio tras su infidelidad: “No debería haberme expuesto”

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi se casaron a fines de junio en una fiesta de 200 invitados en el barrio de Barracas (Foto: Ramiro Souto)

Las imágenes fueron contundentes y Pepe Cibrián no pudo perdonar a Nahuel Lodi. Se habían casado hacía apenas un mes cuando se filtró un video donde se ve al joven de 32 años en una situación comprometedora. Todo había comenzado el viernes pasado, cuando en Intrusos (América) mostraron el clip en cuestión, en el que se ve a Lodi a los besos con otro hombre en un boliche. Por ciertas coincidencias en los tatuajes, sumado al detalle inconfundible de la alianza de compromiso que luce en el dedo anular, hubo poco lugar para el beneficio de la duda.

“Al enterarme y verlo le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución para esto”, sentenció el director teatral horas después de que estallara el escándalo, en diálogo con Implacables (El Nueve). Y este martes, volvió a referirse al tema en sus redes sociales, donde dejó un devastador mensaje: “No me siento orgulloso por salir en primera plana debido a algún conflicto personal cuando de lo que se debería hablar es de alguna obra mía”, se leyó en parte de su descargo.

El director teatral y el joven de 23 años celebraron su casamiento simbólico hace menos de un mes, y están en crisis tras conocerse el clip (Video: "Intrusos", América)

En este contexto, y tras varios días de silencio, fue su ahora expareja quien tomó la palabra. “Prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo, por supuesto que todo esto me afectó muchísimo”, comenzó diciendo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, vía Whatsapp. Y continuó: “Que digan lo que quieran, sólo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”.

Lo cierto es que el artista de 74 años ya confirmó que no hay vuelta atrás en la relación. Pero desde hace un tiempo, su entorno ya tenía sospechas sobre las intenciones de Lodi. Claudia Lapacó y Cecilia Milone fueron algunas amigas de Cibrián que se lo habían hecho saber. “¡¿Pepe, vos sabés bien quién es?!”, le dijeron, palabras más o menos. Él se lo tomó con naturalidad, creyendo que esa sospecha era “lógica”. ¿Cuál fue su respuesta? “Ya deberían saber que no soy tonto. No, no soy tonto. ¡Además, si yo hubiese elegido estar con alguien a cambio de darle un bienestar económico, ¿cuál es el problema? Con mi dinero hago todo aquello que quiero”.

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi, durante su fiesta de casamiento ocurrida un mes atrás (Ramiro Souto)

En este sentido, una de las más vehementes en cuanto a la relación fue Georgina Barbarossa, quien se puso firme en su postura y le hizo un llamado de atención a la pareja. “Yo le pregunté a Pepe: ‘¿Te quiere bien este chico? Y parece que lo quiere bien...”, deslizó la conductora en aquel entonces. Y después miró al joven para hacerle un fuerte anuncio: “Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Vos sos consciente de que tenés dos monstruas que te van a caer encima?”, le disparó sin filtros sobre el círculo de amigas de Pepe.

“Es brava, es brava”, contestó Lodi con una risa nerviosa. “Ella me decía: Pepe, ¿estás seguro? ¿Qué vas a hacer? Me pareció bien, pero es el amor...”, remató Cibrián. Aquellas declaraciones originaron un cruce entre ambos, y días más tarde Pepito le recriminó esa actitud: “No lloré por las críticas, me dan igual. Sí me dolió profundamente lo que sucedió con Georgina, porque es una amistad de 40 años, en la cual no tiene nada que ver Nahuel, que no la conoce casi”.

