Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina, cumplió su sueño con ayuda de Belu Lucius: “Estamos muy felices”

Francisco Benítez ganador de La Voz Argentina (Telefe)

Hace poco menos de un año, Francisco Benítez se consagró ganador de la tercera temporada de La Voz Argentina. Desde su aparición en el certamen, cuando se incorporó al team de Soledad Pastorutti, el joven de 22 años conmovió por su talento y su conmovedora historia de vida. “No lo podía creer: nunca me había imaginado llegar hasta aquí. Enseguida se me cruzaron las imágenes de mi familia, toda la gente que me apoyó y de la gente me conoce de chico”, contó cuando el conductor Marley anunció su nombre como el ganador.

Oriundo de Colonia Tirolesa, una localidad cordobesa de poco más de cinco mil habitantes ubicada a 27 kilómetros de la capital provincial, Francisco trabajaba en una cooperativa eléctrica y desde los seis años lo acompaña una tartamudez que no le impide llevar adelante su talento. “Lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente”, dijo antes de su audición en el programa, cuando las cuatro sillas del jurado se dieron vuelta y él eligió a la de Arequito, que siguió su camino hasta el final.

Ese día marcó un antes y un después en la vida de Francisco, que a los pocos días se convirtió en padre por primera vez, cuando su pareja Rocío dio a luz a Ciro. Y al poco tiempo, anunció en las redes sociales que iba a cumplir otro de sus sueños, el de la casa propia, para el que contó con la colaboración de una conocida influencer.

Francisco Benítez y Belu Lucius cuando compartieron la noticia en sus redes (Instagram)

“Tantas emociones que de verdad todavía no puedo procesar lo que esta pasando. Tengo un nudo en la garganta que necesito liberar todo. Tantos sueños que de a poco estoy cumpliendo, hoy se me cumplió uno de los mas importantes de mi vida! TENER MI CASA”, comenzó escribiendo Francisco en un posteo que subió a sus redes sociales, junto al video del momento en el que se entera de la noticia. Y cerró: “Gracias Belu Lucius por esto, quisiera ir de nuevo a darte un abrazo grande por que no puedo creer lo que hiciste por mi. También inmensamente agradecido a la generosidad y toda la gente que hizo posible este acto de amor. Se los voy a agradecer toda la vida ¡GRACIAS!”.

Desde entonces, el músico y su pareja fueron subiendo a las redes los avances en la construcción y la puesta a punto de su nuevo hogar. Por caso, hace unas semanas se mostraron dando las últimas manos de pintura, con una divertida coreografía demostrando la felicidad en cada uno de sus pasos. Hasta que llegó el gran día que ellos y sus seguidores estaban esperando y pudieron finalmente compartir la primera fotografía en su nuevo hogar.

El posteo de Francisco Benítez desde su nueva casa (Instagram)

En la imagen se los ve a Francisco y Rocío sonrientes junto al pequeño Ciro. “¡¡Hola mi gente!! Queremos contarles que estamos muy felices de anunciar que ya estamos en Nuestra Casita”, escribieron antes de agradecer tanto a la empresa constructora como a Belu Lucius, “por hacer este sueño posible. Y a cada uno de ustedes por también ser parte de este sueño”, cerraron con gratitud.

La publicación se llenó de reacciones positivas y comentarios, sumando más de 35 mil seguidores que celebraron la novedad, entre los que sobresalió el de la influencer, que se sumó desde el principio a la cruzada del músico. “VAMOOOO CARAJO!!!!!! (sic) Los sueños están para ser cumplidos. Felicidades hermosa familia”, escribió la ex Masterchef Celebrity sumándose a la alegría virtual.

