Ya están a la venta las entradas para Lollapalooza 2023: cómo comprar los early bird y cuánto cuestan

El Lollapalooza 2023 ya puso a la venta sus tickets Early Bird

Por fin terminó la espera para los fans del Lollapalooza, el festival que ya es un clásico de en la escena musical de la Argentina. A partir de este martes a las 10 de la mañana, ya están a la venta las entradas Early Bird (pájaro que madruga, en español) para el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo de 2023 antes de conocerse la grilla.

Dichos tickets tendrán un valor de $15.000 + service charge (cargo por servicio) y se podrán adquirir únicamente a través de la web de Allaccess.com.ar. En este sentido, la preventa exclusiva es únicamente con Tarjeta Santander American Express, del 5 al 11 de julio inclusive o hasta agotar stock (lo que suceda primero). Y además, esta tarjeta ofrecerá el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés. Por otra parte, con Club Personal hay un 15% de descuento en la compra de las entradas hasta agotar stock. Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta.

Como en las ediciones anteriores, el próximo año también tendrá como sede el Hipódromo de San Isidro y ya hay mucha expectativa por el line up. Es que la última edición puso la vara muy alta con artistas internacionales de la talla de Myley Cyrus, A$ap Rocky, The Strokes, Doja Cat, Foo Fighters y Martin Garrix, así como con lo mejor de la música local, con artistas como Lito Nebbia, Babasónicos, Él mató a un policía motorizado, Wos, Louta, Dillom y Emmanuel Horvilleur.

Más allá de los artistas que vienen, este festival es una experiencia imperdible en sí misma, ya que también ofrece un sinfín de expresiones artísticas y propuestas para todo tipo de público como Lolla Food, el espacio gastronómico con las últimas novedades culinarias que cuenta con cinco patios, Kidzapalooza, el mini Lollapalooza para que los más chicos vivan sus primeros acercamientos a la música, Espíritu Verde, la propuesta que busca promover un estilo de vida sustentable y Rock and Recycle, el programa de reciclaje que desarrolla Lollapalooza con el fin de reducir su impacto ambiental y generar conciencia a través del entretenimiento.

Producido por DF Entertainment, Perry Farrell y C3 Presents, cada nueva edición también invita a grandes artistas locales e internacionales -en 2022 fueron la argentina Marta Minujín y el venezolano Rafael Parratoro- para intervenir el Hipódromo con instalaciones, esculturas, arte cinético y ahora también arte digital con propuestas de realidad aumentada.

Durante los siete años desde que se realizó la primera edición local del festival creado por Perry Farrell, han pasado más de 650 artistas por los escenarios de Lollapalooza, incluyendo muchos de los artistas y bandas más importantes del mundo, como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams,The XX, Sam Smith, Calvin Harris, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, Marshmello y Babasónicos.

