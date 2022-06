Del magentismo de Barack Obama al imprevisto con Mick Jagger: las anécdotas de Damián Betular como chef ejecutivo

Damián Betular contó su experiencia atendiendo a famosos (PH, Podemos hablar)

En su sexta temporada en el aire de Telefe, PH, Podemos hablar continúa alimentando la pantalla de los sábados a la noche con unas cuantas historias para contar. El programa que conduce Andy Kusnetzoff convoca personalidades de diferentes ámbitos para compartir anécdotas personales y profesionales. En esta oportunidad, se dieron cita el chef Damián Betular, las actrices Andrea del Boca y Georgina Barbarossa, la cantante Ángela Leiva y la influencer Cumbio, quienes recorrieron un anecdotario entre la diversión y la emoción.

Como es habitual, la primera parte del programa pusieron a prueba sus coincidencias y diferencias en la dinámica del Punto de encuentro. Cuando el conductor pidió que se adelantaran quienes habían tenido contacto con gente importante, Betular relató alguna de la experiencia acumulada como Chef Ejecutivo de uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Ya de entrada puso la vara alta, cuando nombró al pasar a Barak Obama, el expresidente de los Estados Unidos, como uno de los comensales a los que había atendido. “Vino con su esposa a Michelle a una conferencia, tiene una sonrisa, se mueve de una manera que es un imán. Quedás como un boludo”, admitió.

Siguiendo con la línea política, se remontó al 2018 y la cumbre del G20, cuando otro presidente estadounidense, Donald Trump, celebró en su hotel un acuerdo político con Xi Jinping, primer mandatario de China. Contó que se trató de una cena de 20 personas que organizaba la embajada de Estados Unidos. “Nos pidieron presentar todo con una sonrisa, porque es un momento histórico. Lo ensayamos veinte veces el servicio, fue una experiencia increíble”, recordó.

Damián Betular

Para esa ocasión hubo que extremar las medidas precautorias: “Nos transformamos en la Casa Blanca, con la seguridad como para trabajar en un aeropuerto. Entrabas con detector de metales, pasaba una camioneta con una bola negra que te cortaba la señal en el celular”, explicó ante la sorpresa de los invitados.

Durante esos años, Betular también se dio el gusto de conocer a algunas estrellas del mundo del espectáculo, como Will Smith, que vivió en Buenos Aires cuando rodó la película Focus: “Venía con sus dobles, entonces un día te encontrabas con tres Will Smiths enormes, y de atrás eran los tres iguales”, contó entre risas, y destacó la altura del protagonista de Men in Black: “Es altísimo, yo mido 1,87 y lo miraba de abajo”.

Entre sus favoritas destacó a Emma Watson, ya que como fan de Harry Potter tenía a la mismísima Hermione Granger de la saga de películas del mago. “Le hice unos macarons con forma de gatitos porque era fanática de los gatitos, y me dejó una carta re linda”, contó todavía emocionado. Agregó como dato de color, que Ricky Martin se divertía pidiendo él mismo el servicio de habitación. Y coronó su anecdotario citando ni más ni menos que a los Rolling Stones.

Ocurrió durante 2016, en la última visita de sus Majestades Satánicas, y contó que en el hotel se había hospedado Mick Jagger en la suite presidencial. Una noche que estaba de guardia, le informaron que se había roto una cortina en la habitación del cantante. Aguardaron que saliera y allí fue el chef con el equipo de ingeniería para intentar repararla. “Cuando estoy haciendo el reporte, se abre la puerta y entra él con una cerveza en la mano”. Él y su equipo amagaron con retirarse, pero Sir Mick no se hizo el más mínimo problema. “Nos saludamos en inglés, se sentó en el sillón, se puso la tele y dijo que sigamos trabajando”. remató.

