Lizy Tagliani expuso a un seguidor que la agredió, con una divertida poesía

Si hay algo que caracteriza a Lizy Tagliani es su ingenio y su humor, su capacidad de tomarse con una sonrisa las cosas que pasan y en ese sentido, contestar con altura a cualquiera que se le cruce en redes con comentarios inoportunos y fuera de lugar.

En las últimas horas un usuario de Twitter le mandó un poema de muy mal gusto. “Lizi tengo una poesía para vos: Lizi cuando te conosi , se me paraba , el corazón , no usabas tanga , no usabas bombachon, pero si tenias un flor de salchichon SEEEEEEEEEEE” (sic)”, y sin dudarlo, lejos de mostrar su enojo, ella lo expuso con humor a través de nuevos versos: “Está muy linda la poesía y reconozco que me sorprendí, me dije como puede ser que este poeta escriba con S conocí. No usaba tanga tanga ni bombachón y eso no te pareció precioso, pero te quedaste enamorado del salchichón eso si que es de vicioso”.

La respuesta de Lizy Tagliani a un seguidor

La conductora que hace unos meses se separó de su ex Leo Alturria, está en pareja nuevamente y ya se mostró en público en varias ocasiones con su nuevo novio, Sebastián Nebot. “Cenita rica con Sebas, qué hermosa noche. ¡Te amoooo!”, escribió ella en sus redes sociales a fines de abril.

Sebastián fue quien dio el primer paso. “Me preguntó cómo estaba y nos empezamos a hablar y ahora nos vimos”, reveló Tagliani en una nota. Él, por su parte, se mostró muy enamorado: “Es increíble Lizy, la conozco de hace mucho tiempo”. “¿Y a vos qué te gusta de él?”.

Él tiene 33 años, es de Mendoza y se dedica a la política. “Estamos bien, hay que cuidar a Lizy. Lo importante es que ella esté feliz y estemos bien. Pasamos una semana muy linda”, había dicho él hace dos meses cuando se conoció el romance, tras pasar unos días en Buenos Aires con la comediante, ya que por cuestiones laborales cada uno sigue en su provincia y viajan esporádicamente para poder verse.

Lizy Tagliani y su novio Sebastián Nebot

“Es muy buen pibe, una buena persona y además es muy laburador. Siempre se ha preocupado por el bienestar social, sobre todo de las minorías. Lo que te puedo decir es que no creo que se vaya a mandar ninguna, porque sabe que lo va a cagar a trompadas el país si se manda alguna. Además, yo también se lo dije: ‘¡Cuidá a Lizy porque te mato!’”, lo había definido el empresario teatral Gabriel Canci quien fuera pareja de Sebastián.

La semana pasada Lizy fue una de las invitadas al cumpleaños de Marley y fue sola, ya que su pareja estaría en Mendoza. Entre los asistentes al festejo que se realizó en una parrilla de Palermo estuvieron Lali Espósito quien regresó a la televisión el domingo con La Voz Argentuna, Jésica Cirio, Vicky Xipolitakis, la Negra Vernaci, Humberto Tortonesse y el productor Coco Fernández junto a su esposa Virginia Elizalde.

“Me divierte mucho festejar”, dijo el agasajado esta noche en un móvil con LAM, justo en la entrada del lugar. “Hoy justo le pregunté a Mirko: ‘¿cuántos años cumple papá? ¿30, 40 o 50?´ y me dijo 30. Vamos a quedarnos con la edad que Mirko piensa que yo tengo”, bromeó. Para la ocasión, Tagliani lució un vestido tejido con cuello de polera color celeste pastel, botas acordonadas blancas y campera gris.

Sin embargo auqella noche todas las miradas se la llevaron el particular regalo que le hizo Xipolitakis al conductor: una silla gamer cubierta por una decena de globos que en lugar de mandar a la casa de Alejandro Wiebe, llevó al restaurante.

