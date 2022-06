La foto de la infancia de Marcelo Tinelli y el increíble parecido con su hijo Lolo

Marcelo Tinelli y su hijo Lorenzo, fruto de su relación con Guillermina Valdés

“Padre de cinco hermosos hijos”, así se define Marcelo Tinelli en su perfil de Instagram. A la hora de definir prioridades, la familia ocupa el primer puesto en la vida del conductor, y cada vez que emprenden algún nuevo proyecto dice presente para aplaudirlos de pie. Esta vez compartió con sus seguidores una foto de su infancia donde dejó en evidencia el parecido físico con Lorenzo, a quien apoda cariñosamente Lolo, fruto de su relación con Guillermina Valdés.

“Un amigo mío me decía que Lolo se parecía a mí de chiquito. Yo tengo mis dudas. ¿Ustedes qué opinan?”, le consultó a sus más de 9 millones de followers a través de sus historias. Si bien no era la primera vez que le remarcaban las similitudes físicas con su hijo mejor, esta vez sumó imágenes para dejarlo a criterio de su público virtual. Primero publicó una postal en blanco y negro que data de su niñez, donde posa sonriente y luce casi el mismo corte de pelo que el niño de 8 años.

La foto retro de Marcelo Tinelli que demuestra su parecido físico con Lolo

Luego unió varias fotos en un colagge, comparando otra imagen retro suya y dos de su hijo, junto al texto: “Marce y Lolo. Algo tenemos, ¿no?”. Las coincidencias quedaron a la vista, y sin dudas tienen muchas similitudes tanto en el rostro -particularmente la mirada y la nariz- como en la contextura física. En posteos anteriores Marcelo definió a Lolo como “su compañero fiel”, ya que al ser el menor de la familia suelen compartir mucho tiempo juntos. Algunas semanas atrás contó que el niño iba a vivir una nueva experiencia y no pudo evitar que lo invadiera la ternura por su crecimiento: “¡Llegó el primer campamento de Lolo! ¡Cuánta emoción! Estoy feliz de haberlo acompañado en este momento único e irrepetible”.

También por estos días Tinelli prepara su gran regreso a la televisión, que será en agosto por la pantalla de El Trece. Tal como adelantó en sus redes, incursionará en un nuevo formato llamado Canta conmigo, en el que cada aspirante tendrá que desarrollar su talento ante un jurado de 100 expertos, compuesto entre artistas, influencers y mediáticos. Será la versión local de All Together Now, y el propio conductor ya anunció en sus redes sociales que comenzó el armado del estudio, con la escenografía que caracteriza el programa, y se mostró entusiasmado por los castings de talentos a lo largo de todo el país.

"Lolo y Marce": el parecido físico de Marcelo Tinelli y su hijo menor

El martes el animador asistió al Teatro Colón, lugar en el que su hija Juanita fue parte del desfile de Adrián Brown. La joven de 19 años está dando sus primeros pasos en el mundo del modelaje y su orgulloso papá no quiso perderse ni un minuto del evento. “Se me cae la baba. Con la más diosa, mi pebe rompiéndola”, comentó en sus stories, junto aun video en el que se la ve deslizarse con elegancia por la pasarela que se montó en el emblemático lugar porteño. Y luego la halagó: “Diosa”.

Tinelli se encontró en el lugar con Paula Chaves, con quien se tomó una selfie, pero también se dejó fotografíar junto a Paula Robles, su exesposa y madre de Juana. “Papá y mamá siempre presentes”, escribió junto a una postal en la que se los ve a los tres posando felices. Agradecida, la adolescente replicó una de las stories que compartió su padre y agregó: “Gracias por acompañarme. Te amo con todo mi corazón”.

