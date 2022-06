El último pasajero ganó su franja horaria en Argentina y en Chile al mismo tiempo

Juan Pablo Queraltó conduce El último pasajero en Chile, mientras Flor Vigna y Nico Occhiato lo hacen en la Argentina

El domingo pasado, tres semanas después de que Flor Vigna y Nico Occhiato debutaran con El último pasajero por la pantalla de Telefé en Argentina, Juan Pablo Queraltó se puso al frente de la versión chilena del ciclo en Chilevisión. Y lo que sucedió fue algo digno de ser destacado: a la misma hora, pero de un lado y del otro de la Cordillera de los Andes, el programa de juegos estudiantil creado por Guido Kaczka, Martín Kweller y Julián Delorenzo allá por el 2005 ganó en su franja.

Cada vez más consolidados en su rol, Flor y Nico lograron terminar la jornada con un promedio de 7,1 puntos de rating, después de haber alcanzado picos de 8,8 y superando ampliamente a su competencia. En tango, en Chile JP logró tocar los 12 puntos, quedando con un número final de 10,5 de audiencia que arrasó con sus adversarios. “Fue increíble verlos en las dos pantallas al mismo tiempo y liderando las planillas”, le comentó Federico Delucchi, productor ejecutivo del ciclo, a Teleshow.

Lo cierto es que el fenómeno de este programa de entretenimientos de Paramount en el que distintos grupos de estudiantes concursan por ganarse su viaje de egresados sigue creciendo entre los países de la región. Y, en breve, tendrá su versión uruguaya, que contará con la conducción de Coco Echagüe y Camila Rajchman, ex cantante de Rombai, y podrá verse por la pantalla de Teledoce. Cabe señalar que tanto la temporada chilena como la charrúa contarán con 13 emisiones, que ya se grabaron por completo en los estudios de Kuarzo de Buenos Aires.

JP al frente de El último pasajero en Chile

En cuanto a la versión argentina, hay que destacar el condimento que implicó el hecho de ver nuevamente juntos al frente de un programa a dos ex. Luego de siete años de relación, Vigna y Occhiato le pusieron punto final a su noviazgo en el 2020. Al año, la intérprete de Uy! se puso en pareja con Luciano Castro. Y es por eso que la noticia de que ambos habían aceptado conducir El último pasajero sorprendió a todos en un primer momento.

“Nosotros hoy no somos amigos, nos tocó trabajar juntos ahora, pero en realidad en el 2020 nos habían ofrecido lo mismo”, explicó Nico de visita en PH, Podemos Hablar, días antes del debut. Y asumió que, para ese entonces, Flor y él todavía estaban juntos. “Terminamos la relación hace un año y, si nos cruzábamos en algún evento, buena onda siempre. Pero no era amistad y hoy tampoco lo es”, recalcó.

Sin embargo, Occhiato se ocupó de transmitir el cariño que siente por su expareja. “Hay algo muy fuerte que pasa cuando no existe una traición, una infidelidad, que es que Flor era mi familia, yo hablaba más con ella que con mis parientes, nos confesábamos todo”, dijo.

Flor Vigna y Nico Occhiato recibiendo a la abuela del conductor en el programa

Vigna, por su parte, también hizo referencia a su expareja “Fue mi relación más larga, el dolor estaba, pero se pudo solucionar con el tiempo”, sostuvo. Y agregó: “Me pasa que me alegro de que a él le vaya bien, lo veo productor, con sus amigos, su familia...Y lo mismo de mi lado, que me animé a muchos sueños que no me animaba. Me hizo un ave fénix que no lo hubiese podido lograr de otra manera”.

Hace una semana, en tanto, Flor y Nico recibieron en el programa la visita de Concepción Papasidero, la abuela del conductor, quien aprovechó para llevarle ropa interior de regalo a la ex de su nieto. “Ella siempre me regaló tangas, son buenas las que me regalás, me siguen durando”, comentó entonces Vigna en señal de buena onda.

