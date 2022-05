El profundo dolor de Paulo Vilouta por la muerte de su madre: “Uno nunca está preparado”

Paulo Vilouta

En las últimas horas, el periodista Paulo Vilouta sufrió uno de los golpes duros de la vida. Alicia, su madre, falleció horas después que el periodista de Radio La Red y A24 pusiera fin a Intratables, el ciclo que marcó a fuego su paso por la televisión abierta. Y luego de ausentarse por motivos obvios de sus compromisos profesionales, el periodista se volcó a las redes sociales para compartir unas sentidas palabras. Y es que suele hablar de su vida privada, sintió que era un momento que tenía que compartir con sus seguidores y oyentes.

“Cuando nuestro trabajo es tan público, y uno pretende que la vida privada sea privada, yo creo q hay momentos que se deben compartir con todos por el cariño, la buena energía y la generosidad de tantos y tantas que me conocen o no y me llenan de amor en un día difícil como es despedir a mi mamá”, comenzó diciendo el conductor de la primera mañana de Radio La Red.

El periodista surgido del ámbito deportivo continuó con una reflexión sobre este momento que le toca atravesar -”es ley de los hijos pero duele, cuesta y nunca uno está preparado”, manifestó- y compartió los últimos ratos de intimidad con su madre: “El jueves me whatsapeó después de Intratables feliz como siempre con mis cosas; ayer me saludó 6.40 am y después de la nada y porque su corazón quiso, partió”.

El conmovedor posteo de Paulo Vilouta para despedir a su madre

A la hora de los recuerdos, enumeró: “Me quedan mil cosas: valores, cariño, amor incondicional, energía y fuerza siempre”, y dejó entrever algunos consejos maternales antes de encarar la rutina diaria: “Un ‘arréglate la corbata’, ‘no discutas con un compañero’, ‘párate derecho’, ‘cuídate’, y ‘sé feliz’. Nos disfrutamos y mucho, disfrutó su vida y la de sus hijos y nietos, me enseñó a querer la vida y vivirla”, destacó, y rubricó en pocas palabras las características de su madre: “Argentina a muerte, solidaria siempre, carismática, futbolera, apasionada y x sobre todo una gran MAMÁ, gracias”, cerró, e hizo extensivo el agradecimiento a sus amigos y sus seguidores por acompañarlo en este momento tan doloroso.

Un año atrás, en una charla con Infobae, Paulo se había referido a Alicia con unas sentidas palabras. “Me crio con mucha libertad. Me permitió, con mi padre, ser lo que soy y respetar mi vocación. Yo estudié abogacía, pero sabía que no iba a ser abogado ni a palos y el día que dije dejo la carrera, no fue un escándalo en mi casa. Les diría eso, que respetaron mi vocación, mi libertad y que me criaron con un montón de pilares que hacen que la gente hoy me quiera. Y eso lo siento, que además de ser un tipo público y que me conocen, soy un tipo al que quieren”, señaló.

Paulo Vilouta, al ganar su Martín Fierro a mejor panelista, por su labor en Intratables

En la noche del jueves, Vilouta había puesto fin al programa Intratables, al menos en esta etapa de la televisión. Uno de los históricos panelistas, conductor ocasional y ganador de un Martín Fierro estuvo a cargo del último tramo del clásico programa de debates de América, que supieron conducir Santiago del Moro, Fabián Doman y Alejandro Fantino. Precisamente, muchas de las caras que protagonizaron acalorados debates en la última década se dieron cita en un programa especial que puede interpretarse como un hasta luego.

Porque como dijo Alejandro Fantino en sus palabras de despedida, “Este programa no termina porque es una marca. Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene. Intratables tuvo un montón de conductores y uno mejor que otro. Yo soy solo una anécdota en este camino largo de 10 años”, señaló Fantino al remarcar que existe la posibilidad de un pronto regreso a la pantalla del ciclo periodístico.

