Fede Bal publicó las primeras fotos tras su accidente en Brasil: “Tudu bom”

En la tarde del viernes, Fede Bal sufrió un accidente en Brasil cuando practicaba parapente. El actor se encontraba en el municipio de Paraty grabando imágenes para Resto del Mundo, el programa que conduce actualmente por la pantalla de ElTrece los sábados a la medianoche, cuando el motor del planeador cayó sobre su brazo causándole dolorosas fracturas expuestas. Y, aunque las primeras informaciones parecían confusas, se sabía que aunque su cuadro no revestía gravedad el hijo de Carmen Barbieri debía ser intervenido quirúrgicamente.

Apenas se enteró de lo sucedido la conductora de Mañanísima, el ciclo matinal de Magazine, sacó sus pasajes para viajar a asistir a su hijo. Y, a primera hora de la mañana del sábado, le contó la situación a Teleshow. “Ya estoy en Río de Janeiro y Fede llegó recién en ambulancia de Paraty con mucho dolor. Lo operan en un rato del brazo porque tiene fracturas expuestas”, expresó la artista.

Por su parte, Martina Valía, jefa de prensa de Bal, confirmó que luego de que se evaluara la posibilidad de trasladarlo a Buenos Aires, el actor iba a ser sometido a una cirugía en aquella ciudad brasilera, pero que estaba “bien” ya que en ningún momento estuvo en riesgo su vida.

Fede Bal horas después de su accidente

Lo cierto es que, pese al fuerte dolor que estuvo experimentando, el mismo Fede trató de llevarle tranquilidad a sus seguidores mediante dos fotografías que publicó en sus historias de Instagram. En la primera, donde se lo veía con su brazo vendado y cara de dolor, escribió: “Hi I’m Johnny Knoxville, and welcome to Jackass”. El texto en inglés hacía referencia al actor norteamericano que protagoniza la serie en la que se llevan a cabo diversas actividades peligrosas para divertir a los televidentes.

En la segunda imagen, en tanto, Bal se muestra en la ambulancia que lo trasladó los más de 240 kilómetros que separan la isla en la que sufrió el accidente del centro médico en el que está siendo operado. “Tudu bom”, escribió junto a la postal. Y le agradeció “al mejor equipo”, arrobando a quienes lo acompañaron en ese difícil momento.

Fede Bal en la ambulancia que lo trasladó

Por lo que se supo, Fede estaba en un parapente con motor, que cayó sobre su brazo provocándole dolorosísimas fracturas. Y, en un primer momento, se evaluó la posibilidad de trasladarlo vía aérea a Buenos Aires para que fuera intervenido quirúrgicamente en una clínica local. Sin embargo, luego de analizar todas las posibilidades, se decidió que lo mejor era que el actor fuera operado lo más pronto posible en Brasil.

Tanto Carmen como la novia de Bal, Sofía Aldrey, fueron notificadas inmediatamente de la situación. Y no dudaron en sacar sus pasajes para ir a asistirlo, aunque la producción del ciclo fue la encargada de bregar por que tuviera la atención médica que necesitaba en el momento del accidente. Sobre todo, teniendo en cuenta que se encontraba en otro país y lejos de sus afectos más cercanos.

Cabe recordar que semanas atrás, Fede había hablado del nuevo desafío que asumió cuando aceptó la propuesta de llevar las riendas de la entrega número 19 de Resto del mundo. “Me puse nervioso. Tengo 32 años y es un programa que vi toda mi vida buscando destinos para conocer. No lo podía creer. Además, ¡me encanta viajar! Pensé: ‘Qué lindo que me pase a mí’”, reveló emocionado después de su primera parada que hizo en España.

