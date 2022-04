Su complejo de feo, el origen de Grande, Pá! y el Martín Fierro que perdió con el Topo Gigio: 57 hechos no tan recordados de Arturo Puig

Arturo Puig estuvo prohibido en la dictadura y conoció la popularidad en teatro de la mano de Susana Giménez. No recuerda cuándo se casó, pero está en pareja hace cuatro décadas con Selva Alemán

1. Nació el 17 de noviembre de 1944. Su nombre completo es Arturo José Alberto Puig.

2. Creció en una familia ligada al teatro. Su bisabuelo trajo la primera utilería que existió en la Argentina y su abuelo siguió el oficio de utilero que continuaron su papá y su tío. Casa Puig fue la primera tienda de decorados que se instaló en el país y sus más de cinco mil piezas ambientaron obras de teatro, películas y programas de televisión.

3. De chico se divertía en un galpón repleto de utilería. Sus juguetes eran valijas antiguas, vitrolas, cuadros y otros elementos utilizados en películas.

4. En el primario fue elegido mejor compañero.

"No soy de los actores que a veces dicen: 'No, yo no tengo televisión'. Yo veo todo, hasta a los cocineros. Aunque no cocino, los veo igual", afirma Arturo Puig

5. Asegura que de niño era “feo y muy acomplejado: siempre tuve una cara muy marcada”.

6. Su mamá lo llevaba a ver tres o cuatro películas por semana. Después él se las contaba a sus amigos pero les cambiaba los guiones. “Cuando vi Frankestein, les decía que el actor Boris Karloff había moldeado la cabeza cuadrada del personaje de tanto golpeare contra la pared”.

7. A los 12 años debutó en teatro con una versión de Panorama desde el puente, de Arthur Miller, una obra que produjo su papá en el teatro Lasalle. Puig iba a todos los ensayos y Pedro López Lagar, el director, pensó que era un extra y le pidió que subiera al escenario para hacer una participación.

8. Aunque es hijo único sus padres le dieron una gran libertad. A los 16 años lo dejaron ir en carpa a Sierra de la Ventana con un amigo. “En ese tiempo era como dejarme hacer un safari por África”.

9. Su papá no quería que fuera actor porque, al ser productor, sabía que era un oficio muy difícil.

Guillermo Francella fue una de las opciones que se pensó para protagonizar Grande, Pá!, protagónico que finalmente aceptó Arturo Puig

10. Se anotó en el Instituto Labardén, donde realizó el curso de cuatro años. Después tomó clases con Augusto Fernandes y Agustín Alezzo.

11. Le tocó hacer la conscripción. El día de la revisión le aseguró al médico que se había caído de un caballo y tenía conmoción cerebral. “Me desmayo y pierdo la memoria”, le aseguró. Fue la única actuación que le salió mal. El hombre le contestó: “No se preocupe, acá adentro no se va a desmayar más y se la va a pasar la amnesia. Usted es apto”.

12. Su debut sexual no fue del todo placentero. Sucedió a los 13 años, junto a unos amigos y con una profesional. Aunque estaba muy nervioso, cuando salió sintió “que se había abierto la puerta a la felicidad”.

13. De adolescente vio Rebelde sin causa y se fanatizó con la película. Se sentía igual a James Dean: se cortaba el pelo como él y se compró una campera colorada. Orgulloso, se sacó una foto para comparar y descubrió “que era igual a Jerry Lewis”.

14. A los 19 años vivió una relación medio prohibida con una mujer de 30. Asegura que fue ella la que le enseñó a vestirse, a comportarse, a usar varios cubiertos y a hacer el amor.

15. En los 80 se lució junto a Ricardo Darín escoltando a Susana Giménez en dos comedias musicales que batieron récords de entradas: La mujer del año y Sugar.

El reconocimiento del público le llegó a Arturo Puig cuando fue convocado para reemplazar a Jorge Mayorano en La mujer del año, la obra que llevó a Susana Giménez al estrellato y que se mantuvo cuatro años en cartel

16. Susana siempre destaca que Puig fue su mejor compañero. Él dice lo mismo de ella: “Es una excelente compañera y gran profesional”.

17. En pleno éxito de Sugar, y ganando muy bien, decidió abandonar la obra para filmar La conquista del paraíso, casi la ópera prima de Eliseo Subiela.

18. Es muy observador. Si ve una película y nota que una escena está bien hecha, la vuelve a mirar tres o cuatro veces para averiguar qué la hizo tan impactante para él.

19. Comenzó en la televisión gracias al aviso de un aperitivo. La publicidad se hizo famosa, y Mirtha Legrand, que ya en ese momento estaba con sus almuerzos por Canal 9, lo invitó al programa.

Arturo Puig admite que le costó entrar a la televisión. “Primero porque pensaba que era un horror lo que hacía; y segundo, porque estaba acostumbrado a los tiempos del teatro” (Foto: Martín Rosenzveig)

20. En esa emisión, Mirtha no condujo porque se había peleado con Alejandro Romay. La reemplazó Orlando Marconi, que les pidió que hablaran porque no tenía experiencia en ese rol. Puig llegaba de una gira por Nueva York, Puerto Rico y Perú, y contó esa experiencia.

21. Al terminar, Romay le pidió que fuera a su despacho y le ofrecieron trabajar en Yo y un millón. Dos días después le avisaron que lo que iba a hacer sería Carmiña.

22. En Carmiña (1972) actuaba junto a María de los Ángeles Medrano. La novela fue un éxito.

23. Algunos de los títulos en los que trabajó por aquellos años en televisión fueron Los Campanelli (1968), Estrellita, esa pobre campesina (1969) y Alta comedia (1971), y en cine, Los muchachos de mi barrio (1970), El veraneo de los Campanelli (1971), He nacido en la Ribera (1972) y Los días que me diste (1975).

24. “Estaba haciendo Pablo en nuestra piel, un ciclo de Alberto Migré. Cuando salíamos a exteriores, le decía al productor Mariano Berterreix que, si no estaba en alguna escena, me permitiera ir a ver a mis hijos, buscarlos en el colegio o pasar un rato con ellos. Le contó eso a su mujer, Pati; a su vez lo comentaron con otros productores que escribieron Crecer con papá, el programa que habían protagonizado Alberto Martín y Lorena Paola. Años después, compraron los libros, y con Gustavo Yankelevich pergeñamos Grande, Pá!”, contó en Incorrectas.

María Valenzuela y Arturo Puig en Pablo en nuestra piel: la novela narraba el amor entre una alumna y un profesor

25. Nominado a los premios Martín Fierro en 1973, perdió en la terna a la “revelación” frente al Topo Gigio.

26. En 1972 y 1974, a partir del furor que despertaba como protagonista de Carmiña, grabó dos discos, algo común en ese momento para los galanes de telenovelas.

27. En PH, Puig explicó que tenía una gran admiración por Tom Jones y reveló que quien lo metió en el mundo de la música fue Gustavo Yankelevich. “Me dijo: ‘Tengo algunas conexiones con las compañías de discos. ¿Vos no te animarías a cantar? Te traigo tres temas y probamos’”.

28. Uno de sus simples, “No sé cómo fue”, vendió 250 mil copias. Más de una vez, Ricardo Darín lo “gastó” cantándole alguno de sus temas.

29. Como cantante lo llamaron para actuar en distintos clubes. Tenía fans que lo seguían a todos lados. “Yo muchas veces no me escuchaba a mí mismo, no tenía retorno. Entonces desafinaba horrores. Una noche en un show me empezaron a decir de todo y me tiraron monedazos”

Arturo Puig tuvo una perra llamada Luna y otra llamada Cata

30. Le gusta mucho el tenis y solía practicarlo. Lo elige porque “la concentración de este deporte es muy parecida a la que se necesita para actuar”.

31. Dirigir era su gran sueño. Lo cumplió a los 68 años cuando Gustavo Yankelevich le acercó el texto de Le Prenom.

32. Su lealtad como amigo le valió ser prohibido en la dictadura. Era muy cercano a Piero: se veían casi todos los días. De pronto el cantante recibió una amenaza muy fuerte. Le dijeron que lo querían secuestrar y matar. Decidió irse a España, pero antes Arturo y Selva Alemán lo alojaron una semana en su casa y lo llevaron a Ezeiza en su auto. No lo dejaron hasta que vieron que el avión que abordó, despegaba.

33. Ese gesto le valió una prohibición. “Había productores que no nos llamaban más. Yo les preguntaba y me decían: ‘Mirá estás en una lista…’. Nosotros sobrevivíamos con lo que se podía, hacíamos giras, no hacíamos televisión, íbamos a un programa pero no podíamos salir nunca. Amigos nos decían que estábamos en una lista de prohibición. No me arrepiento en absoluto”.

“Los actores necesitamos que nos quieran. Y es tan difícil controlar el éxito como soportar el fracaso”, asegura Arturo Puig, aquí, con Francella y Soledad Silveyra

34. En sus comienzos televisivos le ofrecieron conducir la elección de Miss Model. Aceptó pensando que sería una tarea sencilla. Pero al salir al aire nunca se sintió tan nervioso y ni siquiera le salía decir “Buenas noches”. Ahí decidió que no era la suyo y no volvió a intentarlo.

35. Su debut en el cine fue en Los muchachos de mi barrio, con Palito Ortega.

36. Cuando estaba haciendo la novela Pablo en nuestra piel, una chica le pidió un autógrafo. Al día siguiente comenzó a seguirlo. Ella le había dicho que era bailarina clásica. Otro día caminando se enciende un grabador, se escucha música y de un umbral sale la joven, que comienza a bailarle alrededor. “Yo me quería morir. Después de la sorpresa me puse serio y le dije que iba a llamar a la policía”, contó en Selva Aleman.

Arturo Puig, con sus nietos (Foto: Instagram)

37. “Me gusta estar con personas inteligentes, cultas y que me pueden aportar algo. Me gusta estar con aquellos que no piensan igual que yo, para poder confrontar”. (Paparazzi, junio, 2002).

38. Se opone a la pena de muerte: “Tengo entendido que en los lugares donde se aplica no hay merma de la delincuencia”, dice.

39. Admira a Steve Mc Queen.

40. En el teatro, antes de salir a actuar se persigna.

41. Al momento de elegir una comida prefiere pastas no rellenas.

42. Del rock nacional su preferido es Charly García, y de la música clásica Vivaldi y Brahms.

No le resultó sencillo aceptar protagonizar Grande, Pá! “Arturo no era un actor enraizado con la comedia, era galán, más dramático y era una apuesta. Y fue una muy buena apuesta porque le dio una cosa de mucha humanidad al personaje que entró en la gente”, recordó el autor Ricardo Rodríguez

43. Le gusta mucho leer biografías de actores, directores y escritores.

44. Sus lugares favoritos para vacacionar son Pinamar y Bariloche. De afuera elige Londres, Venecia y Barcelona.

45. Probó marihuana hace muchos años, pero nunca se transformó en un hábito.

46. Sus grandes amigos del medio son Ricardo Darín, Germán Kraus y hasta su despedida lo era Gino Renni.

"Ricardo es uno de los mejores compañeros que yo he tenido. Lo conozco de muy chiquito. Después nos hicimos íntimos amigos", afirma Arturo Puig (Foto Verónica Guerman, Teleshow)

47. Con Darín protagonizaban El tema es el amor. “Arturo me buscaba siempre en una escena que tenía que aparecer en una puertita, arriba, y era el galán de la obra. Y aparecía con una chalina y un saco de pana negro y una música que arrancaba. Siempre el boludo hacía algo: se le enganchaba la chalina en una madera o se tropezaba con el coso, todo para que yo me tentara”, narró Darín al portal Filo News.

48. Luego, Ricardo contó que un día que había comido algo que le cayó mal y le dijo a Arturo: “Por favor, te pido no me hagas nada porque no me siento bien”. Puig respondió: “No, no, no, quédate tranquilo”. Darín insistió: “Por favor, no me siento bien, estoy descompuesto, estoy descompuesto, mal, me siento muy mal. No sé cómo voy a hacer la función”. De nuevo Arturo: “Sí, sí, sí”. “Pero hizo todo junto, y lo que pasó es que me cagué, concretamente. Me fui caminando como un pato para afuera y él se quedó afuera de un balconcito, haciéndose el galán”, recordó Darín, divertido.

49. Fue en las grabaciones de Fernanda, Martín y nadie más (1974) que Puig conoció a Selva Alemán. Según sus propias palabras, el flechazo fue inmediato. Ambos estaban casados por ese entonces; él tenía, además, dos hijos de aquel matrimonio. Pero llegó un momento en que lo que ocurría entre ellos no podía esconderse debajo de la alfombra y la actriz sugirió encontrarse en una confitería para charlar sobre su futuro. A pesar de que no era fácil por esa época -tanto por una cuestión legal como por la opinión pública- decidieron empezar una vida juntos.

"Cuando empecé mi relación con Selva, no me imaginé de ninguna manera que íbamos a durar 40 años", confesó Arturo Puig, pero inmediatamente intentó salir del lugar de la perfección: "No somos la pareja ideal, nos peleamos muchas veces, y a los gritos"

50. En épocas de la última dictadura militar, como no estaban divorciados de su matrimonio anterior, la ley no les permitía adoptar. Sin embargo, les llegó una propuesta del Interior del país para hacerlo, que finalmente no aceptaron. “Nos ofrecieron desde una provincia... Teníamos muchas ganas de adoptar pero lo pensamos bien y nos dio no sé qué. Por suerte tuvimos la lucidez de no hacerlo, porque hubiera sido tremendo”, contó al respecto Puig en una entrevista con Teleshow.

51. Con Selva decidieron casarse luego de haber convivido 25 años. “Creo que hay ceremonias ancestrales que el hombre necesita concretarlas, y el matrimonio es una de ellas”.

52. No recuerdan el día exacto que se conocieron con Selva, por eso para casarse eligieron el 30 de abril: la fecha del cumpleaños de ella. “Y así nunca olvidar cuándo lo hicimos”.

53. Entrevistarlo es un placer. Lejos de los aires de divo, Puig es un hombre amable, y no que actúa de amable. Dialoga en un clima distendido, hace sentir cómodo al entrevistador con sus buenas maneras y respuestas claras.

"Con Selva tuvimos muchas crisis, nos hemos ido de casa varias veces, pero siempre el amor ganó", asegura Arturo Puig

54. Grande, Pá! le dio un reconocimiento popular que todavía perdura. La comedia se emitió por Telefe durante cuatro temporadas. Puig interpretó a un hombre que quedó viudo y debía hacerse cargo en soledad de sus tres hijas, apodadas las Chancles. El programa fue un éxito absoluto y se convirtió en la comedia más vista de la pantalla chica argentina, superando en ocasiones los 60 puntos de rating. Desde entonces no pasa un día que alguien no lo salude con un ”¡Grande, Pá!”.

55. Una de las anécdotas más conmovedoras que vivió con ese personaje fue cuando se encontraba de gira y un joven le pidió una foto: “De golpe me abrazó y se puso a llorar. Me sorprendió. Me dijo: ‘Yo soy huérfano y vos fuiste mi papá durante esos años’”.

56. A pesar del suceso que significó el programa, los años siguientes no fueron para nada fáciles: estuvo tres años sin trabajar. “No me llamaban, en un momento me preocupé mucho -reconoció, en diálogo con Teleshow-. Pensé que se me había terminado la carrera. El personaje había sido tan fuerte, con tanto rating, que la gente me veía como ese hombre tan bueno, ese padre que corría detrás de las hijas... Después me enteré de que me perdí varios personajes por eso, porque de pronto el director o el productor decían: ‘Nos va a dar una imagen del tipo tan bueno’”.

57. En 2018, Teleshow le preguntó: ”Si hablamos en cinco años y salió todo genial, ¿cómo te vamos a encontrar?”. “Feliz”, fue su respuesta.

Arturo Puig cuenta que tiene carácter tranquilo pero admite que su gran defecto es que se traga muchas coas. “Y exploto en momentos inadecuados y me paso de rosca”

