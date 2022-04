Nicolás Repetto develó que se bajó de un exitoso programa por amor y recordó sus comienzos con Florencia Raggi

Nicolás Repetto

“Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre”, era la canción que inmortalizaba uno de los juegos más emblemáticos de Nico, el ciclo conducido por Nicolás Repetto desde 1994. El programa era un éxito y en medio de la segunda temporada, el animador decidió bajarse. En los últimos días confesó que fue por amor que tomó la decisión.

“Me enamoré. Me enamoré de Florencia Raggi justamente en ese programa, Nico al mediodía, yo la conocí ahí. Cuando venía una chica linda normalmente yo la sacaba a bailar el vals. Vino Florencia, la saqué a bailar y me enamoré”, contó el papá de Nicolás y Valeria, fruto de su primer matrimonio, Juana de su relación con Reina Reech y Francisco y Renata, con la ex modelo mencionada en el ciclo de El Nueve, La divina noche de Dante, de Dante Guebel.

Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Sobre cómo comenzó la relación, aclaró que no mandó a la productora a buscar a Raggi: “La leyenda dice eso, pero no fue así. Tengo que localizar a la productora para que lo diga públicamente. La productora le dijo a Flor y después vino y me dijo a mí. Yo le recriminé ‘¿cómo hiciste eso? queda como que mando un tercero en lugar de encarar yo”.

En ese sentido, contó que fue justamente para estar con su flamante pareja que decidió bajarse del exitoso programa, que pasó a ser conducido por Pablo Codevilla: “Quería tiempo pero me llevaba la vida hacer ese programa. Yo me ocupaba de todo en mis programas. No es que llegaba, me maquillaban y los hacía. Venía de televisión diaria, una exposición muy grande y yo quería estar tranquilo”.

“Me la llevé a un campo a Flor, compré un tractor y me la pasaba todo el día con eso mientras Flor cocinaba. Me hacía torta de zapallitos y no le sacaba las semillas porque no tenía ni idea cómo hacerla. ‘Qué rica que está’, le decía yo, mientras me sacaba las semillas de la boca. Así arrancamos y ya llevamos casi 27 años juntos”, recordó aquellos primeros meses de relación.

En ese momento Nico decidió apostar al amor y ya lleva casi treinta años de relación y dos hijos en común. El programa aún es recordado y fue un semillero de artistas. De allí surgieron Pablo Cedrón, Favio Posca, Campi, Laura Oliva y Cecilia Caramelito Carrizo, entre otros.

Nicolás Repetto y su tribuna de Nico

Sin embargo, Nico no fue del único programa del que Repetto se bajó en plena ola. También lo hizo de Sábado Bus y Guebel quiso indagar al respecto: “Me parecía que ya era el momento. Sentía que era hasta acá. No me importaba que el programa midiera bien. Eso es un problema del gerente de programación del canal”.

“¿Cuántos chocolates querés tener en la heladera? 1, 2, 3, 4... cuando abrís la heladera y ves que se te caen los chocolates, y no tenés chances de comerte todos esos chocolates, entendés que ya no precisás juntar más chocolates. Veo que te preocupa mucho lo financiero”, reflexionó.

“El ego es el enemigo nuestro. Tuyo, mío, de un deportista. Te doy una mala noticia, a todos nos van a olvidar. A vos, a Olmedo, a Javier Portales, a Mirtha Legrand, a Susana Giménez. De todos se van a olvidar y es inevitable. Lo único que podés hacer es dilatarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el sentido de perdurar? Si ya te morfaron los gusanos, ¿qué sentido tiene que alguien se esté acordando de vos? No es lo mío”, cerró convencido.

