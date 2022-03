Sebastián Domenech compartió una foto retro de sus hijos a quienes no ve hace seis años: cómo está la causa

Sebastián Domenech con Caro y Maxi

“Emoji de corazón, bebé, cara sonriente, bebé y corazón”, fue lo único que pudo poner Sebastián Domenech en su cuenta de Instagram para compartir una foto retro de sus hijos Carolina y Maximiliano, quienes están con su madre y que tras un fallo judicial no ven a su papá desde hace seis años. Solo imágenes, nada de palabras... es que el periodista de TN tiene prohibido por la Justicia -la misma que no efectúa la re-vinculación con sus hijos, hoy de once años-escribir en las redes sobre ellos o la causa.

La foto retro que Sebastián Domenech compartió de sus hijos

Papá también de Sol de cuatro años, fruto de su relación con su colega Natalia Marquiegui, en diciembre se había puesto del otro lado del micrófono y había abierto su corazón en diálogo con Teleshow: “El día que vea a mis tres hijos juntos va a ser el día más feliz de mi vida. Ahí voy a estar completo como hombre, padre y persona”.

Sebastián Domenech con Carolina y Maximiliano, cuando eran bebés

“Esto no está bien, no es normal y no le hace bien a un niño, no solo el (no) contacto con el papá, sino con la familia, tíos, los primos con los que se llevaban de diez. Y también está Sol, mi otra hija de cuatro años”, dijo en ese entonces el notero que no ve a sus hijos desde hace seis años, un año después de separarse de su ex mujer y que ella lo denunciara por violento. “Decía que le había pegado a uno de mis hijos. Se comprobó que era falsa. Cuando hay una acusación así, la justicia de familia activa protocolos y restricciones y ahora, la cautelar sigue vigente seis años después”, explicó el periodista quien en televisión se encarga de hechos judiciales y policiales.

En el medio, hubo algunos intentos de re-vinculación que no llegaron a buen puerto: “Desde la denuncia hasta hace dos años las veces que los vi fueron en ese contexto, sin saludo, sin abrazo, sin nada, los nenes no me hablan porque están ahí con la madre, no es que yo los vi y nos abrazamos y jugamos dos minutos”.

A tres meses de que el caso se hiciera público y a la par que Domenech recibe en sus redes decenas de comentarios a diario de familias que pasan por situaciones similares y que necesitan ayuda, hubo algunos “movimientos pequeños” en la causa según pudo saber Teleshow.

Desde que la situación está judicializada, tanto él como su ex pareja y madre de los nenes y los mellizos asisten al psicólogo. Por pedido del juzgado, los profesionales deberán presentar los informes correspondientes en los que cuenten qué temáticas se trataron en las sesiones y cómo fue la evolución de cada una de las partes.

También se le pidió a los profesionales del Hospital de Clínicas que estuvieron a cargo del último intento de re-vinculación que se realizó en noviembre del 2019 que presenten el informe pertinente en el que se relate en detalle el encuentro.

Además, en los próximos días los cuatro, cada uno por su lado, tendrán entrevistas con otro equipo de profesionales. Aunque todos estos pedidos no cambian aún el rumbo de la causa, es un pequeño avance y un paso necesario para que el juez puede determinar cómo están los chicos y por qué camino seguir.

“Me desespero por verlos. Tengo ganas de ir y hacerme invisible para verlos salir y mirarlos de lejos. Pienso en ellos todas las noches, uno labura va y vienen me encanta mi trabajo, pero no hay día que no piense en ellos. Voy a ser un hombre completo el día que vea a mis tres hijos juntos”, había dicho en diciembre a este sitio. Aquello, asegura ahora “fue revolver todo a fondo de nuevo”. “Estoy igual y lamentablemente curtido, tengo mis momentos de bajón, caigo en bajones pero suelo levantarme rápido y con la misma fuerza de siempre”, cierra.

