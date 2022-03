A Santiago Maratea le propusieron hacer una campaña para pagarle al FMI

Santiago Maratea después aclaró que era la campaña era una broma

Santiago Maratea se convirtió, sin dudas, en el influencer más famoso de la Argentina. Sus colectas solidarias lo popularizaron de una forma vertiginosa y sus seguidores se multiplicaron exponencialmente. Por citar algunos ejemplos, su ayuda para combatir los incendios de Corrientes y también para los refugiados en Ucrania son dos de las últimas causas en las que logró recolectar sumas millonarias. En este sentido, le llegan a diario pedidos de ayuda de todo tipo, la gran mayoría relacionados con cuestiones de salud de niños y niñas, algunos otros, muy insólitos.

Pero esta vez, sorprendió a su comunidad con una idea que podría ser revolucionaria. Tanto se repitió el pedido de que se involucre y organice una colecta para pagar el monto que se le debe al FMI (Fondo Monetario Internacional), que el joven propuso diseñar un escenario para llevarlo a cabo y les pidió ayuda a sus seguidores por Twitter: “Che para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, ¿me ayudan a hacer bien la cuenta?”.

“Solo pa’ joder, calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, siguió en el mismo mensaje. Pronto su planteo generó gran repercusión, desde los que apoyaron su idea hasta los que le detallaron sus gastos mensuales para argumentar por qué no podrían sumarse. “¿El total de la deuda o sólo los intereses?”, “Por mas que se ponga 20 mil pesos por cabeza o lo que sea. ¿Dónde conseguimos los dólares?” fueron algunas de las respuestas que le dieron.

Entonces Santi remarcó que no estaba hablando en serio: “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dicen y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.

“Ay no sé ni mi calculadora lo sabe”, le respondió un internauta. A lo que, en chiste, Maratea contestó: “Poné la pantalla de costado y se te hace calculadora científica y te muestra el resultado en números. Síganme para mas consejos (?)”.

Para cerrar el tema, el influencer se puso serio y explicó por qué no podría ser él quien se haga cargo del pago de la deuda externa. “Obvio que casi nadie puede poner 20 mil pesos, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un Estado honesto y transparente”, concluyó.

En una entrevista con Infobae, Maratea había hecho mención a las ofertas que recibió para sumarse a distintos partidos políticos. “Me da mucho miedo, y no es el clásico miedo a un político, me va a desaparecer, me va a matar con su mafia, no. Me da miedo que me corrompan. Son gente muy manipuladora, muy amorosa, y yo no los quiero conocer”, explicó aunque confesó que si lo convocan a reuniones, siempre asiste. “No saben ayudar pareciera. Pero me llama una persona con poder que quiere ayudar y yo por respeto, obviamente, lo voy a atender. Por ahí voy a una reunión y estoy muy atento a que no me corrompa. Si yo arranco a decirle “che, podrías hacer esto” o “con tu trabajo ¿no podrías hacer aquello?”, ya estoy pensando en hacer en equipo con él, y no”, aseguró.

